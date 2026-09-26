74分 - スペインが勝ち越し、オヤルサバルが3-2！バエナはアシストに加えてゴールも記録。デ・ラ・フエンテ監督の交代策の成功例であり、オヤルサバルも同様だった。アトレティコ・マドリーの才能が見せた絶妙なラストパスを受け、オヤルサバルは見事なループ気味のタッチでトラッフォードの頭上を抜き、スペインの再逆転を完成させた。





61分 - スペインがバエナのゴールで同点！ アトレティコのアタッカーがペナルティーエリア手前から右足を振り抜き、トラッフォードを破って2-2とした。





60分 - スペインの見事な攻撃。バエナがヒールでヤマルと狭い局面を打開し、そのヤマルはトラッフォードと対面して同点弾にあと一歩まで迫った。





55分 - ケインがPK失敗、クロスバー！イングランド主将は軸足が芝に少し滑った。中央へ放った右足のキックでシモンの逆を突いていたが、ボールはクロスバーに直撃した。





53分 イングランドにPK！ ロドリがベリンガムとボールを争う。スペインの選手はボールに触れず、レアル・マドリーのMFは接触を受けてエリア内で倒れた。マッサ主審は当初PKを指さなかったが、VARに呼ばれて映像を確認し、PKを与えた。





40分 - イングランドが逆転、ケイン！ イングランドはわずか4分で試合をひっくり返した。左サイドを駆け上がったオライリーのクロスに、ケインが頭で合わせてスペインゴールへ流し込む。ククレジャにも不運な形で当たり、処理できたはずのボールをクリアできず、わずかにコースが変わったボールがシモンの背後へ吸い込まれた。





36分 - イングランドがゴードンのゴールで同点！ トゥヘルのチームが見せた完璧なカウンターで、ゴードンとベリンガムの連係からスペインを速攻で仕留めた。元ニューカッスルのゴードンがヒールで味方の前進を引き出し、自らもスペースへ走り込んでリターンを受ける。最後のフィニッシュも正確で、シモンを破ってウェンブリーを沸かせた。





34分 - ヤマルの魔法のようなプレーからオルモがゴールに迫る。圧巻のヒールでエリア内の味方をフリーにし、難しい体勢から右足で流し込んだシュートは惜しくも枠を外れた。





16分 - 直近のワールドカップを決めた男が再び主役に。ヤマルのスルーパスがイングランド守備陣の裏を突き、味方をトラッフォードの前へ送り出すが、飛び出したGKが見事に阻止した。





8分 - スペインの2点目は取り消し！ ルイスが中盤の高い位置からクバルシへ絶妙なクロスを送る。クバルシには合わなかったが、こぼれ球がフェラン・トーレスに渡ってネットを揺らす。しかし、ポジションはオフサイドだった。





2分 - スペイン先制、ヤマル！ ウェンブリーでスペインが試合を動かすまで2分もかからなかったが、グエイのミスは致命的だった。ビルドアップの場面でマンチェスター・シティのセンターバックは背後からのラミン・ヤマルのプレッシャーに気づかず、ボールを奪われてそのままトラッフォードと1対1に。最後は左足のシュートが内側のポストを叩いてからゴールに吸い込まれた。