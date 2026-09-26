あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-NATIONS-ENG-ESPAFP
翻訳者：

終わらないスペイン。ウェンブリーでイングランドに3-2の逆転勝利、バエナとオヤルサバルが決定的な働き。

イングランド 対 スペイン
イングランド
スペイン
UEFAネーションズリーグ リーグA

ネーションズリーグ第1節を一緒に振り返ろう。

ネーションズリーグ

イングランド対スペイン 2-3

得点者：2分 ヤマル（ス）、36分 ゴードン（イ）、40分 ケイン（イ）、61分 バエナ（ス）、74分 オヤルサバル（ス）

53分、ケイン（イ）がPK失敗


スペインが止まらない。 イングランド スペイン は土曜日20時45分、ロンドンで行われた2026-2027シーズンのネーションズリーグAリーグ・グループ3第1節で対戦した。世界王者は逆転で3-2の勝利を収め、4位だったスリーライオンズことイングランド代表を下した。2026年ワールドカップ決勝になっていてもおかしくなかった一戦で、1ゴール1アシストを記録したバエナとオヤルサバルの途中出場が決定的な役割を果たし、スペインはゴードンとケインの得点をひっくり返した。その前には、グエイのミスからヤマルがスペインに一時的なリードをもたらしていた。イングランド主将は2-1とリードしていた場面でPKを失敗した。


トゥヘル率いるチームにとっては、ワールドカップ準決勝のアルゼンチン戦に続くまたしてもの崩壊となった。ウェンブリーの9万人の後押しを受けながらも結果は変わらず、一方のスペインは2年以上続く無敗記録を維持。代表チームレベルでは比肩するもののない連続記録を改めて示した。

  • ゴールと主なプレー：

    74分 - スペインが勝ち越し、オヤルサバルが3-2！バエナはアシストに加えてゴールも記録。デ・ラ・フエンテ監督の交代策の成功例であり、オヤルサバルも同様だった。アトレティコ・マドリーの才能が見せた絶妙なラストパスを受け、オヤルサバルは見事なループ気味のタッチでトラッフォードの頭上を抜き、スペインの再逆転を完成させた。


    61分 - スペインがバエナのゴールで同点！ アトレティコのアタッカーがペナルティーエリア手前から右足を振り抜き、トラッフォードを破って2-2とした。


    60分 - スペインの見事な攻撃。バエナがヒールでヤマルと狭い局面を打開し、そのヤマルはトラッフォードと対面して同点弾にあと一歩まで迫った。


    55分 - ケインがPK失敗、クロスバー！イングランド主将は軸足が芝に少し滑った。中央へ放った右足のキックでシモンの逆を突いていたが、ボールはクロスバーに直撃した。


    53分 イングランドにPK！ ロドリがベリンガムとボールを争う。スペインの選手はボールに触れず、レアル・マドリーのMFは接触を受けてエリア内で倒れた。マッサ主審は当初PKを指さなかったが、VARに呼ばれて映像を確認し、PKを与えた。


    40分 - イングランドが逆転、ケイン！ イングランドはわずか4分で試合をひっくり返した。左サイドを駆け上がったオライリーのクロスに、ケインが頭で合わせてスペインゴールへ流し込む。ククレジャにも不運な形で当たり、処理できたはずのボールをクリアできず、わずかにコースが変わったボールがシモンの背後へ吸い込まれた。


    36分 - イングランドがゴードンのゴールで同点！ トゥヘルのチームが見せた完璧なカウンターで、ゴードンとベリンガムの連係からスペインを速攻で仕留めた。元ニューカッスルのゴードンがヒールで味方の前進を引き出し、自らもスペースへ走り込んでリターンを受ける。最後のフィニッシュも正確で、シモンを破ってウェンブリーを沸かせた。


    34分 - ヤマルの魔法のようなプレーからオルモがゴールに迫る。圧巻のヒールでエリア内の味方をフリーにし、難しい体勢から右足で流し込んだシュートは惜しくも枠を外れた。


    16分 - 直近のワールドカップを決めた男が再び主役に。ヤマルのスルーパスがイングランド守備陣の裏を突き、味方をトラッフォードの前へ送り出すが、飛び出したGKが見事に阻止した。


    8分 - スペインの2点目は取り消し！ ルイスが中盤の高い位置からクバルシへ絶妙なクロスを送る。クバルシには合わなかったが、こぼれ球がフェラン・トーレスに渡ってネットを揺らす。しかし、ポジションはオフサイドだった。


    2分 - スペイン先制、ヤマル！ ウェンブリーでスペインが試合を動かすまで2分もかからなかったが、グエイのミスは致命的だった。ビルドアップの場面でマンチェスター・シティのセンターバックは背後からのラミン・ヤマルのプレッシャーに気づかず、ボールを奪われてそのままトラッフォードと1対1に。最後は左足のシュートが内側のポストを叩いてからゴールに吸い込まれた。

    • 広告
  • FBL-NATIONS-ENG-ESPAFP

    試合記録:

    イングランド 2-3 スペイン

    得点者：2分 ヤマル（S）、36分 ゴードン（I）、40分 ケイン（I）、61分 バエナ（S）、74分 オヤルサバル（S）


    イングランド（4-2-3-1）：トラッフォード；クアンサー、コンサ、グエイ、オライリー；アンデルセン、ルイス＝スケリー（70分 ガーナー）；サカ（83分 ギブス）、ベリンガム、ゴードン（70分 ロジャーズ）；ケイン。 監督 トゥヘル 

    スペイン（4-2-3-1）：シモン；E・ガルシア、クバルシ、ラポルテ、ククレジャ；ロドリ、ルイス；ヤマル、オルモ（82分 メリーノ）、ウィリアムズ（55分 バエナ）；F・トーレス（55分 オヤルサバル）。 監督 デ・ラ・フエンテ


    警告：オライリー（I）、グエイ（I）

    退場：-

    アシスト：ベリンガム（I）、オライリー（I）、オルモ（S）、バエナ（S）

    主審：マッサ（ITA）

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
UEFAネーションズリーグ リーグA
チェコ crest
チェコ
CZE
イングランド crest
イングランド
ENG
UEFAネーションズリーグ リーグA
スペイン crest
スペイン
ESP
クロアチア crest
クロアチア
CRO