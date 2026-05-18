「終わった」――リヨンの責任者が、エンドリックが「素晴らしい」レンタル期間を経てレアル・マドリードに復帰することを確認

リヨンのスカウト責任者マチュー・ルイ＝ジャン氏は、19歳FWエンドリックが今夏マドリードへ戻ると発表した。彼は1月に買い取りオプションなしの短期契約で加入し、5か月間活躍したが、財政面と契約上の制約から完全移籍や延長は難しい。

シーズン最終戦となったホームでのランス戦（0-4で敗戦）後、ルイ＝ジャンは記者団にこう語った。「彼を残したいのは山々ですが、現時点ではほぼ不可能です。契約を延長したくても、それができるかは別の問題です。 彼にとってこのレンタル移籍は良い経験となり、素晴らしい時間を過ごした。適応力は驚くほど高く、すでにフランス語も話せる。彼は素晴らしい若者だ」