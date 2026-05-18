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「終わった」――リヨンの責任者が、エンドリックが「素晴らしい」レンタル期間を経てレアル・マドリードに復帰することを確認
採用責任者が退任を明らかにした
リヨンのスカウト責任者マチュー・ルイ＝ジャン氏は、19歳FWエンドリックが今夏マドリードへ戻ると発表した。彼は1月に買い取りオプションなしの短期契約で加入し、5か月間活躍したが、財政面と契約上の制約から完全移籍や延長は難しい。
シーズン最終戦となったホームでのランス戦（0-4で敗戦）後、ルイ＝ジャンは記者団にこう語った。「彼を残したいのは山々ですが、現時点ではほぼ不可能です。契約を延長したくても、それができるかは別の問題です。 彼にとってこのレンタル移籍は良い経験となり、素晴らしい時間を過ごした。適応力は驚くほど高く、すでにフランス語も話せる。彼は素晴らしい若者だ」
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リーグ・アンでの即座の影響
ローヌ地方での短い滞在中、エンドリックの成績は21試合で8ゴール8アシスト。その実力を示した。
ルイ＝ジャン監督は「彼は短い期間で多くのものをチームにもたらし、期待通りの活躍をした。成長し続ける選手であり、ワールドカップでの活躍を願っている。共に過ごした時間は素晴らしいものであり、今日で関係は終わる」と語った。
個人的な思いと信仰
選手本人は以前、グルパマ・スタジアムでの日々を喜びとして語っており、状況が許せば復帰の可能性も残していた。先日のレンヌ戦勝利後、エンドリックは自身の将来について落ち着いて語り、キャリアの行方を「より高い力」に委ねると述べた。レンズ戦で最後に交代する際にはスタンディングオベーションを受け、リヨンのサポーターとの絆を示した。
フランスでの日々について彼はこう語っている。「毎日を大切に過ごしています。今日は素晴らしかったし、とても幸せです。生活も充実しています。良いチーム、良いスタッフ、良いチームメイトに恵まれています。調子は良いですが、将来は分かりません。 私はいつも神と共にいます。神が何を命じても、その通りにします。リヨンに残るか、マドリードに行くか、神の導きに従います。神の言葉を待ちます。でも、今はとても幸せです」
- AFP
リヨンのチャンピオンズリーグに向けた準備
エンドリックの退団を受け、リヨンは多忙な夏とチャンピオンズリーグ予選に集中しなければならない。リーグ・アン4位で来季を早期に迎える同クラブは、ルイ＝ジャン氏の下、スカウトチームがフォンセカ監督と協力し、後任確保と欧州向け戦力強化を進めている。
「我々はそれを予期しており、すでに動き出している」と彼は語った。「ハイレベルな試合が立て続けに控えているため、状況は複雑になるだろう。我々はすでにパウロ（フォンセカ）やベンジャミン（シャリエ）と協力し、加入の可能性のある選手について検討を開始している。今シーズンは我々にとって非常に良いものだった。その成果をしっかりと振り返り、成し遂げたことを誇りに思う」