「紳士」マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドでサー・アレックス・ファーガソンの「恐怖による統制」戦術を用いるよう求められる

ファーガソン時代の伝説は絶対的な権威で支えられていた。しかしシャープは、現在のオールド・トラッフォードにはその要素が欠けていると感じる。彼は、キャリックのような「一流選手」でも、パフォーマンスが落ちた選手を威圧できる必要があると示唆した。

「マイケル・キャリックとサー・アレックス・ファーガソンは正反対の性格だ」とシャープはサッカー賭博サイト『BetWright』に語った。「キャリックはかなり穏やかで、就任以来、選手一人ひとりの長所を見極め、親しみを示してきた。彼自身、選手としても人間としても一流であり、その姿勢は監督としても変わらないだろう。

一方、ファーガソンは恐怖でチームを統率し、入室するだけで選手を震え上がらせた。核となる選手層は圧倒的だったが、彼自身が常に上部から圧力をかけ、成功を引き出した。 監督としての成果は疑いようがない。だからキャリックも、時々は選手を叱咤するべきだ。リーズ戦の前後こそ、それが求められた。」