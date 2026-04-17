Getty Images Sport
翻訳者：
「紳士」マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドでサー・アレックス・ファーガソンの「恐怖による統制」戦術を用いるよう求められる
キャリックには、もっと攻撃的なプレーが求められている。
キャリックは、安定感に欠けるマンチェスター・ユナイテッドから最大限の力を引き出すため、自分の中の「ファーガソン」精神を呼び覚ます必要がある。暫定監督就任後は好スタートを切ったものの、ホームでのリーズ戦で2-1と敗れ、チームのメンタリティに疑問の声が上がっている。
元ユナイテッドのウインガー、シャープは「アモリム監督の退任後、キャリックの落ち着いた物腰は当初新鮮だったが、今はより厳しい指導が必要だ」と語る。3位のレッドデビルズは、集中力が途切れると苦戦している。
- Getty Images Sport
シャープは「尻を叩くような刺激」を求めている
ファーガソン時代の伝説は絶対的な権威で支えられていた。しかしシャープは、現在のオールド・トラッフォードにはその要素が欠けていると感じる。彼は、キャリックのような「一流選手」でも、パフォーマンスが落ちた選手を威圧できる必要があると示唆した。
「マイケル・キャリックとサー・アレックス・ファーガソンは正反対の性格だ」とシャープはサッカー賭博サイト『BetWright』に語った。「キャリックはかなり穏やかで、就任以来、選手一人ひとりの長所を見極め、親しみを示してきた。彼自身、選手としても人間としても一流であり、その姿勢は監督としても変わらないだろう。
一方、ファーガソンは恐怖でチームを統率し、入室するだけで選手を震え上がらせた。核となる選手層は圧倒的だったが、彼自身が常に上部から圧力をかけ、成功を引き出した。 監督としての成果は疑いようがない。だからキャリックも、時々は選手を叱咤するべきだ。リーズ戦の前後こそ、それが求められた。」
夏の採用は最優先である
シャープ氏は、ユナイテッドのスカウト部門が今夏の移籍市場で結果を出すよう大きな圧力にさらされていると強調した。同氏は、クラブの補強戦略がここ数シーズン「周知の通り」不振だったと指摘し、3～4人のトップ選手獲得が必要だと述べた。
「マンチェスター・ユナイテッドにとって今夏の補強は極めて重要だ。ここ数年は失敗が続いたが、適切な補強があれば来季は優勝争いに加われる」と語った。
- Getty Images Sport
スタンフォード・ブリッジでの重要な一戦
土曜、遠征先のロンドンで6位チェルシーと戦うマンチェスター・ユナイテッド。キャリック監督はリーダーシップが問われる一戦に臨む。チャンピオンズリーグ出場権争いでも重要な一戦だ。
DFハリー・マグワイアとリサンドロ・マルティネスは出場停止で、手薄な守備陣で臨む。リーズ戦敗退後も「自信は揺らがない」と語ったキャリック監督は、スタンフォード・ブリッジで選手たちに積極的な反応を求める。