スカイの報道によると、レアル・マドリードはヴィニシウスと長期契約で基本合意した。最終詳細は調整中。
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細部は調整中。ヴィニシウス・ジュニオールの去就は決まったも同然
ヴィニシウスの現契約は2027年まで。1年以上前から本人はスペインの名門との新契約締結を公言していたが、いまだに更新されていない。そのため、ブラジル人選手がマドリードを去るという憶測が絶えない。
この間、レアルはヴィニシウスの要求する年俸が高すぎると判断し、交渉を一時中断。その隙を突くように、資金力のあるサウジ・プロリーグクラブが天文学的な年俸で誘致しようという噂が流れ続けている。
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キリアン・エムバペはレアル・マドリードで最高年俸の選手であり続ける。
ヴィニシウスと元レアル・マドリード監督シャビ・アロンソの不仲も事態を悪化させた。昨年10月の「エル・クラシコ」で交代を命じられた際、25歳のヴィニシウスは不満を露わにし、マドリードを去ると発言した。
1月にアロンソは解任され、後任のアルベロアの下ではビニシウスもより評価されていると感じる。このため、最近になって彼は新契約にサインする方向へ傾いているとの兆しがある。
ただし、ビニシウスも条件面で譲歩したもよう。スカイによると、キリアン・エムバペが引き続きチーム最高年俸であり、新契約でもビニシウスはエムバペを下回る。以前、ビニシウスがチーム最高額を要求していると報じられた時期もあった。
レアル・マドリード：来シーズン、ヴィニシウスらを指導するのは誰か？
ヴィニシウスらを率いる次期監督は未定だ。チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンに敗れた後、『The Athletic』はアルベロア監督が今シーズン限りで退任すると報じた。 コパ・デル・レイはベスト16敗退、リーガでも残り6節でバルセロナに9点差と、今季タイトル獲得は絶望的だ。
後任候補には今夏フランス代表を退任するディディエ・デシャン氏、さらにシュトゥットガルトで好結果を残すセバスティアン・ホーネス監督が挙がっている。ホーネス監督は噂について控えめな反応を示した。
ヴィニシウスは2018年、母国ブラジルのフラメンゴからマドリードに移籍した。 公式戦370試合で124得点を挙げ、チャンピオンズリーグ2回（2022年、2024年）、ラ・リーガ3回（2020年、2022年、2024年）制した。
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レアル・マドリードのヴィニシウス：今シーズンの成績
ゲーム
48
ゴール
18アシスト
アシスト
14