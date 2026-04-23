ヴィニシウスと元レアル・マドリード監督シャビ・アロンソの不仲も事態を悪化させた。昨年10月の「エル・クラシコ」で交代を命じられた際、25歳のヴィニシウスは不満を露わにし、マドリードを去ると発言した。

1月にアロンソは解任され、後任のアルベロアの下ではビニシウスもより評価されていると感じる。このため、最近になって彼は新契約にサインする方向へ傾いているとの兆しがある。

ただし、ビニシウスも条件面で譲歩したもよう。スカイによると、キリアン・エムバペが引き続きチーム最高年俸であり、新契約でもビニシウスはエムバペを下回る。以前、ビニシウスがチーム最高額を要求していると報じられた時期もあった。