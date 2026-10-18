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「素晴らしい！」ハリー・ケイン、チャンピオンズリーグでのレッドカードによる痛手の後、RBライプツィヒ戦で輝いたバイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリーズの精神力を称賛
鮮やかに巻き返す
オリーズは、バイエルン・ミュンヘンがRBライプツィヒに6-1で大勝した一戦で、直近の欧州での苦い経験を払拭した。フランス人ウイングは1ゴール1アシストを記録し、ブンデスリーガのライバルを圧倒したチームの勝利に大きく貢献した。
この国内での目覚ましい活躍は、欧州で手痛い打撃を受けたわずか数日後のことだった。オリーズはノルウェーの強豪ヴィキングFKとのチャンピオンズリーグの試合で退場処分を受け、出場停止によって、迫るアーセナルとの強豪対決を欠場することになった。だが、24歳のオリーズはその挫折を引きずらず、悔しさを勝利につながるプレーに変えた。
- Sven Simon
ケイン、トップクラスの反応を称賛
ケインは、欧州大会での出場停止という痛手を受けてもオリーズの集中力は揺らがなかったと指摘し、チームメイトの精神的な強さをたたえた。イングランド代表主将によれば、オリーズは試合前の１週間から模範となる姿勢を示し、ピッチでも結果を出したという。
「練習場でも今日の試合でも、彼は一流のパフォーマンスで応えた」とケインは試合後に語った。「今日の彼の対応は素晴らしかった。今季の彼のプレーがいかに優れているかはすでに話してきたが、今日もそれを改めて証明した」
その精神的な強さを称賛する一方、ベテランストライカーは、週半ばの試合に出られないことをウインガーがつらく感じていると認めた。
「当然、彼はとても落胆している。すべての試合に出たいと思っているからね」とケインは続けた。「試合後にも、彼は水曜日の素晴らしい試合に出られないと話した。本人が本当に出場したがっていたことも分かっている。それも人生の一部だ」
選手層の厚さが試される
オリーズの欠場を余儀なくされたバイエルンは、アーセナル戦を前に戦術面で大きな難題に直面している。オリーズはバイエルンの攻撃で大きな影響力を持つ存在となっており、重要な欧州での一戦を出場停止で欠くことで、サイドに大きな穴が生じる。
しかし、ケインはこの痛手をチームの実力が試される機会と捉えている。フランス人選手が残す創造性の穴を埋めるよう、チームメートに求めた。
「最も重要な選手の一人がいなければ、間違いなく影響は感じる。でも、そういう時こそ他の選手が前に出て、チャンスをつかまなければならない」とケインは続けた。「僕たちは選手層の厚さや、チャンスが来た時に備えておく必要性についてよく話している。誰が出場しても、準備ができていなければならない。それがバイエルンのポジション争いだ」
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欧州でアーセナルが待ち受ける
バイエルンはオリーズの攻撃面での貢献をどう補うか、早急に答えを見つけなければならない。水曜日の大一番でアーセナルを迎える前に。チャンピオンズリーグの一戦では結果が求められる。プレミアリーグ王者の守備を攻略するため、チーム内で代役を見つけることが最優先課題となる。
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