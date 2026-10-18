ケインは、欧州大会での出場停止という痛手を受けてもオリーズの集中力は揺らがなかったと指摘し、チームメイトの精神的な強さをたたえた。イングランド代表主将によれば、オリーズは試合前の１週間から模範となる姿勢を示し、ピッチでも結果を出したという。

「練習場でも今日の試合でも、彼は一流のパフォーマンスで応えた」とケインは試合後に語った。「今日の彼の対応は素晴らしかった。今季の彼のプレーがいかに優れているかはすでに話してきたが、今日もそれを改めて証明した」

その精神的な強さを称賛する一方、ベテランストライカーは、週半ばの試合に出られないことをウインガーがつらく感じていると認めた。

「当然、彼はとても落胆している。すべての試合に出たいと思っているからね」とケインは続けた。「試合後にも、彼は水曜日の素晴らしい試合に出られないと話した。本人が本当に出場したがっていたことも分かっている。それも人生の一部だ」



