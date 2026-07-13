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「素晴らしい」ジュリアン・アルバレスへのバルセロナの移籍オファーは「無期限ではない」。ジョアン・ラポルタ会長がアトレティコ・マドリードに厳しく警告した。
ラポルタがアルバレス獲得交渉のペースを握る
スペイン対フランスのワールドカップ準決勝を前に、米国から発言したラポルタ氏は、アルヴァレス選手を巡る交渉についてバルセロナの立場を早期に示した。クラブが元マンチェスター・シティの選手に強い関心を抱いているのは事実だが、提示したオファーが無期限ではないと強調した。
「我々は誰の言いなりにもならない。ペースを決めるのは我々だ。オファーは提示したが、無期限でも無制限でもない。有効期限は様子を見る。監督や技術スタッフが要望した選手を獲得する意向はすでに表明している。我々は彼を高く評価しており、素晴らしい選手だと思う」とラポルタ会長は語った。
- AFP
アトレティコ・マドリードとのわだかまりを解消する
バルセロナとアトレティコは、注目度の高い移籍問題で関係が複雑になることがあった。ラポルタ会長は、両クラブの摩擦を避け、メトロポリターノ首脳陣がバルセロナの提案を正しく理解できるよう直接説明したと語った。
「我々は彼らと非常に良好な関係にあると理解している。我々が提示したオファーに関して若干の混乱があったが、私はそれを明確にした。我々は彼らにそれ以上の圧力をかけることはしていない。単に、彼らに別の選択肢が生まれた時点で、このオファーは有効であり続ける、と伝えただけだ。そして、話はそこで終わった。現時点では、それ以上の進展はない」と会長は付け加えた。
バルサがアルバレスを獲得したい理由
アルバレスは2026年W杯で評価を上げた。準々決勝スイス戦ではアルゼンチン代表として劇的な決勝弾をマークした。
26歳の彼は昨季アトレティコで全大会通算20得点をマーク。決定力と戦術的な汎用性を買われ、前線強化を狙うバルセロナ技術部門の最有力候補に挙げられている。
- Getty Images
次は何が起こるのでしょうか？
バルセロナはアルヴァレスの獲得でアーセナルと争奪戦になっている。アーセナルはプレシーズン前に移籍を成立させようとしているが、アルヴァレスはスペイン残留を希望している。
現在はワールドカップに集中しており、アルゼンチン代表は水曜日の準決勝でイングランド戦に備えている。
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