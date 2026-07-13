「素晴らしい」ジュリアン・アルバレスへのバルセロナの移籍オファーは「無期限ではない」。ジョアン・ラポルタ会長がアトレティコ・マドリードに厳しく警告した。

スペイン対フランスのワールドカップ準決勝を前に、米国から発言したラポルタ氏は、アルヴァレス選手を巡る交渉についてバルセロナの立場を早期に示した。クラブが元マンチェスター・シティの選手に強い関心を抱いているのは事実だが、提示したオファーが無期限ではないと強調した。

「我々は誰の言いなりにもならない。ペースを決めるのは我々だ。オファーは提示したが、無期限でも無制限でもない。有効期限は様子を見る。監督や技術スタッフが要望した選手を獲得する意向はすでに表明している。我々は彼を高く評価しており、素晴らしい選手だと思う」とラポルタ会長は語った。







