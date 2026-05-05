37歳のレヴァンドフスキの去就は不透明だ。バルセロナとの契約は満了する。一方、リヴァプールの攻撃陣には動きがある。モハメド・サラーが退団し、ウーゴ・エキティケはアキレス腱の負傷で数か月離脱中。アレクサンデル・イサクもニューカッスルからの大型移籍後、アンフィールドでの初シーズンを苦戦した。

クラウチは「イサクは復帰したばかりで、来季は良いプレーをするはずだ。それでもレヴァンドフスキの獲得に反対する者はいるだろうか？彼は今も得点を挙げる方法を知っている」と語った。今季のリヴァプールはプレミアリーグの優勝争いから大きく遅れ、補強が必要だ。

ただし、1年前に巨費を投じたように大きな投資はもはや難しい。クラウチは「昨年の投資は成果が出ていない」と指摘した。