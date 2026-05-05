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Falko Blöding

翻訳者：

「素晴らしい選択肢」：バルセロナ得点王レヴァンドフスキ、リヴァプール移籍浮上

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ロベルト・レヴァンドフスキ

元イングランド代表のピーター・クラウチが、古巣リヴァプールFCに、今夏FCバルセロナのロベルト・レヴァンドフスキを獲得するよう助言した。

「有意義な移籍になるだろう」とクラウチはパディ・パワーで語り、このポーランドのベテランについて「世界クラスの選手だ。年齢は若くないが、素晴らしい選択肢になる」と述べた。

  • 37歳のレヴァンドフスキの去就は不透明だ。バルセロナとの契約は満了する。一方、リヴァプールの攻撃陣には動きがある。モハメド・サラーが退団し、ウーゴ・エキティケはアキレス腱の負傷で数か月離脱中。アレクサンデル・イサクもニューカッスルからの大型移籍後、アンフィールドでの初シーズンを苦戦した。

    クラウチは「イサクは復帰したばかりで、来季は良いプレーをするはずだ。それでもレヴァンドフスキの獲得に反対する者はいるだろうか？彼は今も得点を挙げる方法を知っている」と語った。今季のリヴァプールはプレミアリーグの優勝争いから大きく遅れ、補強が必要だ。

    ただし、1年前に巨費を投じたように大きな投資はもはや難しい。クラウチは「昨年の投資は成果が出ていない」と指摘した。

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  • Robert Lewandowski Barcelona 2025-26Getty

    ロベルト・レヴァンドフスキは今シーズン22得点を挙げている。

    2度の世界最優秀選手に選ばれたレヴァンドフスキの去就を巡り、複数の噂が流れている。MLSシカゴ・ファイアーへの移籍話は下火だが、セリエAのユヴェントスとACミランが有力と報じられている。

    本人は数日前にスカイ・スポーツの取材に「今はプレッシャーがない。30歳なら焦ったかもしれないが、具体的な計画はなく、辛抱強く待っている。3か月あるから、自分で決める」と語った。

    今季バルサでは42試合に出場し、18得点4アシストをマークしている。

    今季補強に約5億ユーロを投じたリヴァプールは現在プレミア4位。日曜に宿敵マンチェスター・ユナイテッドに2-3で敗れたが、CL圏は目前だ。それでも首位のアーセナルとは18ポイント差がある。

  • ロベルト・レヴァンドフスキの経歴

    期間クラブ出場得点タイトル
    2006年 - 2008年ズニチ・プルシュコフ32210
    2008-2010レフ・ポズナン82413
    2010-2014ボルシア・ドルトムント1871033
    2014-2022FCバイエルン37534419
    2022年 - 現在FCバルセロナ1891196
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