こうした補強は、世界的な人気を無視できない現在のアーセナルの立ち位置を示しているかと問われ、元アーセナルFWのディコフは、247Betとの提携による取材でGOALにこう語った。「そう思う。プレミアリーグ王者としてトップレベルで戦うには、それが必要だと思う」

「そして、次の段階へ進み、チャンピオンズリーグ決勝にたどり着くには、先発メンバーだけでなく、チーム全体を強くする選手を獲得する必要がある。チーム内に健全な競争も生まれる」

「コンサは素晴らしい補強だと思う。サリバは離脱していて、チームは彼を必要としているし、これまでも彼の不在が響いていたからだ。それに、私にとってブルーノはプレミアリーグ屈指のMFの一人だ」

ディコフはさらに、ギマランイスが7500万ポンド（9900万ドル）でニューカッスルからアーセナルへ移籍することについて、こう付け加えた。「彼が加われば、チームに少し活気と経験がもたらされると思う。デクランの肩にかかる負担も、少し軽くなるかもしれない。彼はこの2、3年、傑出したプレーをしてきたが、中盤ですべてを一人で担い続けることはできない」

「［マイルズ］ルイス＝スケリーもチームに入り、素晴らしい仕事をしているが、まだ若い。ウーデゴールは昨季、負傷で長く離脱していた。ただ、今季のスタートは本当に素晴らしい」

「それでも、ブルーノのような選手が加われば、デクランとマルティンにかかるプレッシャーを少し和らげられると思う。今は途中出場が続いているが、いずれ毎週先発し、アーセナルの中心的な選手になるだろう。素晴らしい選手だからね」