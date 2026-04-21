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「素晴らしい選手」がリヴァプールの移籍ニーズを2つ満たす可能性――マイケル・オーウェンが、ニューカッスルから古巣リヴァプールへの復帰が再び噂されるアンソニー・ゴードンについてコメント
リヴァプールはサラーの後継者とエキティケの控え選手を必要としている
エバートンで78試合に出場したゴードンは2023年1月、4500万ポンド（6100万ドル）でニューカッスルへ移籍し、マージーサイドを離れた。プレミアやCLでの実績、イングランド代表17試合出場もあり移籍金は上昇しているが、マージーサイド復帰の噂もある。
リヴァプールは「エジプトの王」モハメド・サラーの契約が2025-26シーズンで満了するため、後継者を探している。サラーはプレミアリーグ2回、ゴールデンブーツ4回、PFA年間最優秀選手3回受賞しており、その穴を埋めるのは容易ではない。
さらに、リヴァプールはウーゴ・エキティケがアキレス腱断裂で9か月離脱する不運にも見舞われた。このため、センターフォワードの補強が急務となっている。
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リヴァプールは次の移籍市場でゴードンを獲得すべきだろうか？
ゴードンはサイドでも中央でもプレーできる多才な選手だ。2025年に巨費を投じたリヴァプールが、再び高額移籍金で彼を獲得するのだろうか？
この質問に、元リヴァプールFWでオンラインカジノサイト「Casino.org」代表のオウェンはGOALにこう語った。「それはリヴァプールが求めるワイドプレーヤーという私の考えと一致する。
サラーの去就は大きな問題で、その穴を埋めなければならない。 左のコディ・ガクポは前半戦こそ良かったが後半は不調で、若手のリオ・ングモハにチャンスが生まれた。
「だが、サラーの穴を埋めるには右サイドの攻撃的選手を最優先で補強すべきだ。それがまず埋めるべきポジションだ」
ゴードンがその役割を担えるか問われると、オーウェンは「彼は素晴らしい選手だ。ニューカッスルから引き抜けるかは別問題だが、個人としては大ファンだ。今年のワールドカップで彼は大きな役割を果たすべきだ」と語った。
ゴードンが以前のリバプール移籍説にどう反応したか
ゴードンにとって、幼少期から応援してきたクラブへの移籍が噂されるのは初めてではない。2年前の2024年、代表として出場した主要大会の夏、リヴァプールへの移籍説が彼の心を揺さぶった。
その後、ゴードンはデイリー・メール紙にこう語っている。「EUROでは出場機会がなく精神的にきつかった。
さらにPSR（利益と持続可能性に関する規則）の問題もあり、移籍市場のある時点で移籍できると思っていたが実現しなかった。リヴァプール加入という考えを受け入れるのも、その後気持ちを切り替えるのも辛かった。僕は人間だから、本当に難しかった」
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ゴードンの契約：なぜニューカッスルが巨額の移籍金を要求できるのか
ゴードンは2030年までニューカッスルと契約しているため、クラブに売却の必要はない。移籍金は最大7500万ポンド（約1億100万ドル）と報じられている。
補強を急ぐリヴァプールは、その金額を妥当と判断する可能性がある。また、チャンピオンズリーグ出場権目前のリヴァプールなら、2026年にニューカッスルが失う欧州トップ舞台をゴードンに提供できる。