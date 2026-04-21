「素晴らしい選手」がリヴァプールの移籍ニーズを2つ満たす可能性――マイケル・オーウェンが、ニューカッスルから古巣リヴァプールへの復帰が再び噂されるアンソニー・ゴードンについてコメント

エバートンで78試合に出場したゴードンは2023年1月、4500万ポンド（6100万ドル）でニューカッスルへ移籍し、マージーサイドを離れた。プレミアやCLでの実績、イングランド代表17試合出場もあり移籍金は上昇しているが、マージーサイド復帰の噂もある。

リヴァプールは「エジプトの王」モハメド・サラーの契約が2025-26シーズンで満了するため、後継者を探している。サラーはプレミアリーグ2回、ゴールデンブーツ4回、PFA年間最優秀選手3回受賞しており、その穴を埋めるのは容易ではない。

さらに、リヴァプールはウーゴ・エキティケがアキレス腱断裂で9か月離脱する不運にも見舞われた。このため、センターフォワードの補強が急務となっている。