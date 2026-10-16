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「素晴らしい選手だが、おそらくチェルシーには合わない」。コール・パーマーとモーガン・ロジャーズの後塵を拝し、ベンチに甘んじるブラジルの逸材エステヴァンについて、元チェルシー選手が移籍を予想
メッシーニョ、デビューシーズンに好印象を残す
メッシーニョ（小さなメッシ）は大きな話題を呼んだ。昨季、パルメイラスから待望の加入を果たした後、ロンドン西部でのことだ。負傷によってイングランドでのデビューシーズンは途中で終わり、ワールドカップへの夢も絶たれたが、その才能は広く期待を集めるには十分だった。
俊敏なFWは今季さらに飛躍し、世界的なスター候補としての地位を固めると期待されていた。しかし、その成長はピッチ内外の変化によって妨げられている。
チェルシーの新監督シャビ・アロンソは、ウイングを置かない3-4-2-1のシステムを好んでいる。さらに、イングランド代表のロジャーズを記録的な移籍金1億1700万ポンド（1億5600万ドル）で獲得。元アストン・ヴィラの司令塔は、史上最高額の英国人選手となった。
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プレミアリーグでの出場時間は29分にとどまる
エステヴァンは、脇役を担う現状を受け入れざるを得ない。今季プレミアリーグでの出場時間はわずか29分にとどまっている。世界のサッカー界で最も注目される有望株の一人に、イングランドでの長期的な将来はあるのか。今、深刻な疑問が投げかけられている。
この話題について、ネットベット・カジノとの提携で取材に応じた元チェルシーのスター選手ネヴィンは、GOALにこう語った。「彼がチェルシーにやって来て、数試合に出場したとき、なんて素晴らしい選手なんだと思った。私は彼が本当に大好きだ。彼は素晴らしい選手になるだろう。ただ、おそらくチェルシーではないだろう」
エステヴァンは1月に移籍の選択肢を検討するのか？
1983年から1988年までの5年間、スタンフォード・ブリッジで過ごしたネヴィンは、1月の移籍市場が開いた際にエステヴァンが自身の選択肢を検討する可能性はあるかと問われ、こう付け加えた。「そうなっても驚かない」
「だからといって、今すぐ出ていくべきだというわけではない。ただ、選手としてのキャリアには限りがあるし、多くの試合を経験する必要がある。20歳、21歳になる頃には、200試合ほどは出ていたいものだ」
「本当にトップレベルの選手なら、そういうものだ。試合に少しずつ出るのではなく、主力として定着している。真に偉大な選手には、そうした傾向がある。彼のように非常に早くからプレーを始め、彼のような素晴らしい才能を持ち、その上で多くの試合に出て、試合の中での経験の重要性を理解する。今はそれが実現していないのが少し残念だ」
「まず、才能が足りないからではない。けがも何度かあった。こうした選手を使いすぎる危険も多少はある。ただ、その危険は人々が考えるほど大きくはないと思う」
「だが、彼にとって最大の問題はシステムだ。システムと、そこにいる選手たちを考えると、出場機会は限られる。シーズンが終わる頃には30試合に出ているかもしれないが、中には15分だけの出場もあるだろう。それでは足りない。継続して試合に出る必要がある」
「だから、出場機会を求めて他に目を向けても驚かない。一方で、チェルシーの立場なら、ロジャーズやパーマーがけがをしたらどうするのか、と考える。代わりの選手が必要だ。現代の選手が直面する典型的な難しい状況だ。ただ、あれほどの才能を持つ選手が、キャリアを通じてベンチでその才能を無駄にしてはいけない。彼はそうしないと思う」
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長期契約下にあるブラジル人の10代選手
エステヴァンはチェルシーと2033年まで契約を結んでおり、ロンドンへの移籍に伴って8年契約にサインした。だが、その契約の下で18カ月を大きく超えて在籍することはないかもしれない。
チェルシーはこれほど将来性のある選手を手放したくないため、売却には消極的だろう。一方で、その年齢と能力を備えた選手が世界のトップレベルへと歩みを進めるには、毎週先発出場する必要があることも理解している。
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