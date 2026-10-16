1983年から1988年までの5年間、スタンフォード・ブリッジで過ごしたネヴィンは、1月の移籍市場が開いた際にエステヴァンが自身の選択肢を検討する可能性はあるかと問われ、こう付け加えた。「そうなっても驚かない」

「だからといって、今すぐ出ていくべきだというわけではない。ただ、選手としてのキャリアには限りがあるし、多くの試合を経験する必要がある。20歳、21歳になる頃には、200試合ほどは出ていたいものだ」

「本当にトップレベルの選手なら、そういうものだ。試合に少しずつ出るのではなく、主力として定着している。真に偉大な選手には、そうした傾向がある。彼のように非常に早くからプレーを始め、彼のような素晴らしい才能を持ち、その上で多くの試合に出て、試合の中での経験の重要性を理解する。今はそれが実現していないのが少し残念だ」

「まず、才能が足りないからではない。けがも何度かあった。こうした選手を使いすぎる危険も多少はある。ただ、その危険は人々が考えるほど大きくはないと思う」

「だが、彼にとって最大の問題はシステムだ。システムと、そこにいる選手たちを考えると、出場機会は限られる。シーズンが終わる頃には30試合に出ているかもしれないが、中には15分だけの出場もあるだろう。それでは足りない。継続して試合に出る必要がある」

「だから、出場機会を求めて他に目を向けても驚かない。一方で、チェルシーの立場なら、ロジャーズやパーマーがけがをしたらどうするのか、と考える。代わりの選手が必要だ。現代の選手が直面する典型的な難しい状況だ。ただ、あれほどの才能を持つ選手が、キャリアを通じてベンチでその才能を無駄にしてはいけない。彼はそうしないと思う」