「素晴らしい補強」。ロビー・キーンの加入は、アンジェ・ポステコグルー監督の復帰だけでは得られなかった質をセルティックにもたらすと期待されている。

キーン監督は若く成功を収めているが、まだ模索中でセルティックにとっては賭けだ。それでも、オールド・ファームの重圧はすでに経験している。

一方、ポステコグルーは実績では上回る。トッテナムやノッティンガム・フォレストで苦戦し現在はフリーのオーストラリア人監督だが、2021～2023年のセルティックでは2度のリーグ制覇と歴史的な3冠を達成した。

経験値の高い監督と若手監督、どちらが適任かと問われると、グレイはこう続けた。「まるで表裏一体ですね。アンジェには経験があり、セルティックでの成果は驚異的でした。

あそこは彼を心から崇拝しているから、その選択肢を完全に除外することはできない。問題は、アンジェが過去に指揮を執ったクラブのいずれかに戻りたいと思っているかどうかだ。一方でロビーは若いが、熱意をもたらしてくれる。結局、セルティックがどちらの道を選ぶかだ。

経験を取るか、熱意を取るか。今季はハーツやレンジャーズに苦戦し、タイトルが絶対条件だ。

ロビーが最適だと判断すれば、全面的に支えるべきだ。タイトルを取るために必要な選手を補強できるよう、クラブは全力を尽くすべきだ」