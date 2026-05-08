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「素晴らしい補強」。ロビー・キーンの加入は、アンジェ・ポステコグルー監督の復帰だけでは得られなかった質をセルティックにもたらすと期待されている。
オニールはパークヘッドでSOSに応えた
74歳のマーティン・オニールは再び監督に就任。今季はグラスゴーの緊急要請で複数回チームを率いた。2026年のスコティッシュ・プレミアシップ優勝と国内カップ2冠は依然射程圏内だ。
今夏も新監督交代が予定され、セルティックは後任を探している。候補には複数の名前が上がり、将来性か実績か、どちらを重視するかの判断が求められる。
キーンは前者に入る。彼はマッカビ・テルアビブ（イスラエル）とフェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）で監督を務め、両チームでタイトルを獲得し評価を上げた。
キーンはセルティックに適した監督候補か？
2010年にセルティックへレンタル移籍した元トッテナム、リヴァプールのストライカーが英国に復帰すると噂されている。 キーンの起用がセルティックにとって賢明かとの問いに、かつてレンタル移籍した元イングランド代表のグレイはBetterBonusとの独占インタビューでGOALに語った。「彼が望むなら、それはロビーにとって次のステップだ。
スティーブン・ジェラードも成功したように、北部に赴きユース指導で成果を上げた元選手たちは多い。
いずれにせよ、ロビーは英国に戻りたいはずだ。今は無理でも、トッテナムの話もあったし、実績は十分だ。
「選手時代に成し遂げた経験を監督業に生かせれば、プレミアリーグでも有能な指揮官になるだろう」
潜在能力 vs 実績：キーンか、ポステコグルーか？
キーン監督は若く成功を収めているが、まだ模索中でセルティックにとっては賭けだ。それでも、オールド・ファームの重圧はすでに経験している。
一方、ポステコグルーは実績では上回る。トッテナムやノッティンガム・フォレストで苦戦し現在はフリーのオーストラリア人監督だが、2021～2023年のセルティックでは2度のリーグ制覇と歴史的な3冠を達成した。
経験値の高い監督と若手監督、どちらが適任かと問われると、グレイはこう続けた。「まるで表裏一体ですね。アンジェには経験があり、セルティックでの成果は驚異的でした。
あそこは彼を心から崇拝しているから、その選択肢を完全に除外することはできない。問題は、アンジェが過去に指揮を執ったクラブのいずれかに戻りたいと思っているかどうかだ。一方でロビーは若いが、熱意をもたらしてくれる。結局、セルティックがどちらの道を選ぶかだ。
経験を取るか、熱意を取るか。今季はハーツやレンジャーズに苦戦し、タイトルが絶対条件だ。
ロビーが最適だと判断すれば、全面的に支えるべきだ。タイトルを取るために必要な選手を補強できるよう、クラブは全力を尽くすべきだ」
二冠を狙う：セルティックがさらなるタイトル獲得へ
セルティックはプレミアシップ2位で首位ハーツと3ポイント差。残り3試合のうち、まずは日曜にレンジャーズとのダービーを迎える。
この試合は5月16日に行われ、2025-26シーズンを締めくくる。その後、5月23日にはスコティッシュカップ決勝でダンファームリンと対戦する。