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「素晴らしい補強だ」 マテオ・コバチッチ、マンチェスター・シティでの活躍に期待される1億1600万ポンドの新戦力エリオット・アンダーソンを後押し
コヴァチッチ、アンダーソン加入に興奮
コバチッチは、クラブの今夏の補強への期待を語り、とりわけアンダーソンがもたらす影響の大きさを強調した。 23歳のMFは、プレミアリーグ全38試合に出場した見事なシーズンを経て、ノッティンガム・フォレストから1億1600万ポンドの衝撃的な移籍を完了。その加入は、マレスカの指揮の下でスカッドの進化を目指す現王者にとって、明確な意思表示となる。
コバチッチは、この若手のフィジカル面と技術面の土台に賛辞を送った。クロアチア代表MFは「大きなクオリティーと高いフィジカル能力を持っていると思う。なぜなら、彼は多く走ることができ、ボールを持っていても良く、ボールがない場面でも良いことを示しているからだ」と述べた。「彼は若いので、シティでもまだ大きく成長できる。彼は我々にとって素晴らしい補強だと思う」
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ロドリが抜けた穴を埋める
シティのシーズン開幕における大きな注目点の一つは、背中の手術から回復中のロドリを欠くことである。スペイン代表は開幕から数週間は出場しない可能性が高く、中盤の中央には戦術的な空白が生まれることになる。直近のインテルとの親善試合で45分間プレーしたコバチッチは、これを自身の多様性と信頼性を示す機会と捉えている。さらに、ロドリには今夏のレアル・マドリー移籍の可能性も報じられている。
マレスカはすでに、この時期を乗り切るためにチーム内の経験を頼りにする考えを示している。「ロドリと一緒にプレーしたこともあるし、彼なしでプレーしたこともある」と同氏は説明した。「だから今は彼がここにいない以上、もちろん自分がそのポジションを埋めることはできる。ただ、彼が戻ってきた時にどうなるかを見ていこう」
プレミアリーグの魅力
コバチッチは、プレミアリーグが依然として世界サッカーの頂点にあると考えている。近年、高額な移籍金で中盤のタレントが流入していることを挙げ、リーグの比類ない強さと層の厚さの証拠だと指摘した。クロアチア代表MFは、競争のレベルがこれまでになく高まっているとみている。コバチッチにとって、世界最高の選手たちと毎週対戦する挑戦こそが、この競技の最高レベルで自身を突き動かし続ける理由だ。
「最高のリーグだと思うし、最高の選手たちがここにいる」と同選手は主張した。「素晴らしいMFが何人もいる。ニューカッスルのブルーノ［ギマランイス］、アストン・ビラには優れたMFがたくさんいる。ユナイテッドも今はMFを補強している。だから、どのクラブにも素晴らしいMFが何人かいると思う」
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クロアチア代表のスターが今後の計画に言及
注目は新戦力の加入に集まっているが、コバチッチ自身もシティでの将来を巡る憶測への対応を迫られている。セリエAの強豪ユヴェントスと古巣インテルからの関心が報じられる中、32歳の同選手は現行契約の最終年に入っているものの、現時点で契約延長の提示はない。それでも、昨季はアキレス腱と足首の負傷が長引いた影響で出場はわずか9試合にとどまったにもかかわらず、コバチッチはマンチェスターで自分が重要な役割を果たせると強く信じている。
このMFは噂をすぐに否定し、クラブからのコミュニケーションは一貫して前向きなものだったと語った。「彼らから疑問符のようなものは感じなかった。話もしたが、自分を戦力として考えているということだった。それを彼らから聞けたのは自分にとって重要だった」とコバチッチは明かした。
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