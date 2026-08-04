コバチッチは、クラブの今夏の補強への期待を語り、とりわけアンダーソンがもたらす影響の大きさを強調した。 23歳のMFは、プレミアリーグ全38試合に出場した見事なシーズンを経て、ノッティンガム・フォレストから1億1600万ポンドの衝撃的な移籍を完了。その加入は、マレスカの指揮の下でスカッドの進化を目指す現王者にとって、明確な意思表示となる。

コバチッチは、この若手のフィジカル面と技術面の土台に賛辞を送った。クロアチア代表MFは「大きなクオリティーと高いフィジカル能力を持っていると思う。なぜなら、彼は多く走ることができ、ボールを持っていても良く、ボールがない場面でも良いことを示しているからだ」と述べた。「彼は若いので、シティでもまだ大きく成長できる。彼は我々にとって素晴らしい補強だと思う」