「素晴らしい若者だ」：ニコ・コヴァチ、BVBのスター選手との不和説を否定

一方、彼が「シュヴァルツゲルベン」との契約を2027年まで延長するのか、今シーズン限りでチームを去るのかは、まだ不明だ。 数週間前、コヴァチ監督は記者会見で「交渉の進捗が不明なのでコメントできない。今は憶測でしかないが、悪い予感はない。まだ時間がある」と語った。

『Sport Bild』によると、選手とクラブの交渉は現在停滞しているという。 ドルトムントはスポーツディレクターのオーレ・ブックが事前にスポーツ部門責任者ラース・リッケンと決めた基本方針を提示したが、合意には至らなかった。メンデスは自身の考えを率直に示し、最初の接触は厳しい結果に終わった。

最大の壁は細部にある。双方の主張には依然として大きな隔たりがあり、年俸と2027年夏に発効する可能性のある契約解除条項の設計で意見が対立している。

交渉が決裂すれば今夏に移籍する可能性は高く、多額の移籍金が期待できる。イングランド、イタリア、スペインの複数クラブが関心を示している。