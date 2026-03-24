「素晴らしい結末だ」――カラバオ・カップ決勝での勝利を受け、マンチェスター・シティのスター選手が夏の移籍を示唆

アケは、今シーズン以降、シティでの自身の将来について不透明な状況にあることを認めた。2020年にボーンマスから加入して以来、この31歳の選手はペップ・グアルディオラ監督率いるチームで頼れる存在として活躍し、クラブ通算172試合に出場している。しかし、度重なる怪我による離脱と、今シーズンの出場機会の減少が重なり、彼の将来をめぐる憶測が飛び交っている。 オランダ代表の彼は、チーム内での立場が不安定となり、プレミアリーグ14試合の出場のうち先発出場はわずか4試合にとどまっている。