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「素晴らしい結末だ」――カラバオ・カップ決勝での勝利を受け、マンチェスター・シティのスター選手が夏の移籍を示唆
オランダ人DF、エティハド退団を検討
アケは、今シーズン以降、シティでの自身の将来について不透明な状況にあることを認めた。2020年にボーンマスから加入して以来、この31歳の選手はペップ・グアルディオラ監督率いるチームで頼れる存在として活躍し、クラブ通算172試合に出場している。しかし、度重なる怪我による離脱と、今シーズンの出場機会の減少が重なり、彼の将来をめぐる憶測が飛び交っている。 オランダ代表の彼は、チーム内での立場が不安定となり、プレミアリーグ14試合の出場のうち先発出場はわずか4試合にとどまっている。
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別れのメッセージ？
日曜日にウェンブリーで行われたアーセナルとのカラバオ・カップ決勝で2-0の勝利を収めたことを振り返り、アケはこの優勝がシティのユニフォームを着て迎える最後の舞台になるかもしれないとほのめかした。今夏の移籍市場に向けた計画について問われると、このディフェンダーは示唆に富む回答をした。
「全く分からないが、カラバオ杯を制することは間違いなく素晴らしい締めくくりになるだろう」と、アケは代表招集中に『アルヘメン・ダグブラッド』紙に語った。「彼［グアルディオラ］は、僕のことをとても誇りに思っていると言ってくれたし、最高の試合をしたとも言ってくれた。この6年間、僕たちは一緒に多くのことを乗り越えてきたんだ。」
スペインへの移住の可能性
アケが今後の去就を模索する中、『スポルト』紙の報道によると、ラ・リーガの強豪バルセロナがこのベテランセンターバックの獲得に動いているという。シティが守備陣の刷新と財政の健全化を図ろうとしていることから、2026年の夏に彼が移籍することは、関係者全員にとって現実的な展開としてますます見られている。 同報道によると、バルセロナのスポーツディレクターであるデコは以前からアケを高く評価しているという。また、カタルーニャ・ラジオは、バルセロナ側がシティが「妥当な」移籍金であればアケを手放す意向があると考えていると報じているが、具体的な金額については言及していない。
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次は何が待っているのでしょうか？
ひとまず、アケはロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表に合流し、ノルウェーおよびエクアドルとの親善試合に臨むため、再び国際舞台へと注目を移す。その後、自身の将来を決める前に、マンチェスター・シティでのクラブシーズンを最高の形で締めくくることを目指す。