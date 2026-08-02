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「素晴らしい経験だった」。デンゼル・ドゥムフリースが、ジョゼ・モウリーニョの下での新たな役割とレアル・マドリーでのデビューを振り返る
クラーゲンフルトでの誇らしい瞬間
ダンフリースは、オーストリアのクラーゲンフルトにあるヴェルターゼー・シュタディオンで行われたフィオレンティーナとの最近の親善試合で、スペインの名門で待望のデビューを果たした。元インテルのダンフリースにとって大きな節目となる一戦であり、モウリーニョによっていきなり先発メンバーに起用された。Realmadrid TVに対し、オランダ代表の同選手は、その象徴的なユニフォームをまとった初陣がどう展開したかについて、満足感を隠さなかった。
このDFは、ヨーロッパの歴史で最も成功を収めたクラブを代表することの感情的な重みをすぐに強調した。「気分は良かったし、レアル・マドリーでデビューできたことをとても誇りに思う。最初の試合は素晴らしい経験だったし、今はさらに多くの試合に向けてハードワークする時だ」とダンフリースは語った。
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モウリーニョの戦術的要求への適応
ダンフリースは右サイドの守備者としてトップクラスと広く評価されているが、デビュー戦ではモウリーニョが戦術的な布陣を試す中で、やや異なる役割を任された。フィオレンティーナ戦では自身にとって本来のやりやすいポジションではなかったとこのDFは認めつつも、チーム全体のためであれば個人的な好みを犠牲にすることをいとわないと強調した。
「まだ最初の試合で、僕はトレーニングに戻ってきたばかりだが、モウリーニョは僕にハードワークし、自分の価値を示すよう求めている。本来のポジションではなかったが、いい親善試合だった。いろいろなポジションでプレーできるし、それには慣れている。ただ、普段は右でプレーしている」と説明した。
一流のチームメートたちとの連係構築
プレシーズンツアーは、チームの結束を深めるうえで極めて重要な場となる。新加入選手にとっては、すでにチームにいるスター選手たちの動きや傾向を理解する機会でもある。グループに加わってからまだごく短い期間しか経っていないにもかかわらず、このオランダ代表は、トレーニングで示される純粋な技術レベルの高さ、そしてチームの一員として初めて味わった試合での感触を大いに称賛した。
このDFは、まとまりのあるチームを築くには時間が必要だと現実的に受け止めているが、新シーズンに向かう現在のレアル・マドリーの陣容が持つ可能性については非常に楽観的だ。「信じられないよ。僕たちはまだ1週間しか一緒にやっていないし、もっと時間が必要だ。それこそがプレシーズンのためにあるもの。でも、すべては順調だし、チームには大きなクオリティーがある。これからの試合が楽しみだ」とダンフリースは付け加えた。
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新シーズンを見据えて
プレシーズンが進むにつれ、ダンフリースとチームメートたちの焦点は、基礎的なフィットネスや順応から、主要タイトル争いに必要な戦術面の細部を磨くことへと移っていく。フィオレンティーナ戦でプレーした75分間は確かな土台となったが、サンティアゴ・ベルナベウで求められる期待が世界のどこよりも高いことを知るこの選手にとって、本当の勝負はここからである。今後数週間は極めて重要な時間となる。DFは試合勘をさらに高めるとともに、チームのダイナミズムの中で一層存在感を強めていくことになる。
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