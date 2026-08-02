プレシーズンツアーは、チームの結束を深めるうえで極めて重要な場となる。新加入選手にとっては、すでにチームにいるスター選手たちの動きや傾向を理解する機会でもある。グループに加わってからまだごく短い期間しか経っていないにもかかわらず、このオランダ代表は、トレーニングで示される純粋な技術レベルの高さ、そしてチームの一員として初めて味わった試合での感触を大いに称賛した。

このDFは、まとまりのあるチームを築くには時間が必要だと現実的に受け止めているが、新シーズンに向かう現在のレアル・マドリーの陣容が持つ可能性については非常に楽観的だ。「信じられないよ。僕たちはまだ1週間しか一緒にやっていないし、もっと時間が必要だ。それこそがプレシーズンのためにあるもの。でも、すべては順調だし、チームには大きなクオリティーがある。これからの試合が楽しみだ」とダンフリースは付け加えた。