AFP
翻訳者：
「素晴らしい決勝戦になる」―デコは、ワールドカップ決勝でスペインとアルゼンチンが対戦する中、リオネル・メッシとバルセロナの仲間たちの間で板挟みだ。
スターたちを待ち受ける目玉イベント
バルセロナのスポーツディレクター、デコがニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでのスペイン対アルゼンチンW杯決勝を観戦するためニューヨークに到着した。バルセロナ所属選手とクラブのレジェンド、メッシが優勝トロフィーを争う。
スペインはフランスを破り17試合無敗で決勝へ。対するアルゼンチンはイングランドを下し14連勝中だ。
- Getty/GOAL
「選ぶのは難しいですね」
トロフィーを掲げるチームについて『Cope』の取材を受けたデコは、両チームに縁があるため迷っていると語った。元ポルトガル代表の彼は「僕はいつも仲間を応援するけど、仲間は至る所にいるんだ。
レオはいつも仲間だ。だから選ぶのは難しい。一方は友人であり、バルサとサッカーを愛する私たちにすべてを捧げてくれたレオ。彼はレジェンドで、その活躍は圧巻だ。
一方には仲間であるバルサの選手たちがいる。どちらを選ぶかは本当に難しい。だからこそ、明日はすべての展開を注視するつもりだ。素晴らしい決勝戦になるだろう」
ヘビー級選手たちが戦いに備える
バルセロナ監督は、米国大会で両決勝進出チームが示した戦術と粘りを評価。さらに「スペインは準決勝以降好調だ。アルゼンチンも勝ち続けており、レオのプレーは圧巻だ。だからこそ素晴らしい決勝になると思う。両チームとも優れた選手を持つ。スペインは調子が良いが、アルゼンチンはいくつかの試合で苦戦もした。最終的にはチームの闘志が勝敗を分ける」と語った。
- Getty Images Sport
決勝戦後、移籍業務が再開される。
大会終了後、デコはカタルーニャに戻り、バルセロナの夏の移籍市場に集中する。クラブは攻撃力を高めるため、来週、新ウインガー、カリム・アデイエミの加入を発表する見込みだ。さらに、アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスの獲得に向けても、首脳陣が交渉を続けている。
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