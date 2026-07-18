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Adhe Makayasa

翻訳者：

「素晴らしい決勝戦になる」―デコは、ワールドカップ決勝でスペインとアルゼンチンが対戦する中、リオネル・メッシとバルセロナの仲間たちの間で板挟みだ。

Deco
リオネル・メッシ
スペイン 対 アルゼンチン
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バルセロナのスポーツディレクター、デコは、日曜日のスペイン対アルゼンチンW杯決勝を前に、忠誠心の葛藤を感じていると認めた。元MFの彼は大会のためニューヨークへ。試合にはクラブの象徴メッシをはじめ、多くのバルサ選手が出場する。

  • スターたちを待ち受ける目玉イベント

    バルセロナのスポーツディレクター、デコがニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでのスペイン対アルゼンチンW杯決勝を観戦するためニューヨークに到着した。バルセロナ所属選手とクラブのレジェンド、メッシが優勝トロフィーを争う。

    スペインはフランスを破り17試合無敗で決勝へ。対するアルゼンチンはイングランドを下し14連勝中だ。

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  • Lamine Yamal Lionel Messi Spain Argentina 2026 World CupGetty/GOAL

    「選ぶのは難しいですね」

    トロフィーを掲げるチームについて『Cope』の取材を受けたデコは、両チームに縁があるため迷っていると語った。元ポルトガル代表の彼は「僕はいつも仲間を応援するけど、仲間は至る所にいるんだ。

    レオはいつも仲間だ。だから選ぶのは難しい。一方は友人であり、バルサとサッカーを愛する私たちにすべてを捧げてくれたレオ。彼はレジェンドで、その活躍は圧巻だ。

    一方には仲間であるバルサの選手たちがいる。どちらを選ぶかは本当に難しい。だからこそ、明日はすべての展開を注視するつもりだ。素晴らしい決勝戦になるだろう」

  • ヘビー級選手たちが戦いに備える

    バルセロナ監督は、米国大会で両決勝進出チームが示した戦術と粘りを評価。さらに「スペインは準決勝以降好調だ。アルゼンチンも勝ち続けており、レオのプレーは圧巻だ。だからこそ素晴らしい決勝になると思う。両チームとも優れた選手を持つ。スペインは調子が良いが、アルゼンチンはいくつかの試合で苦戦もした。最終的にはチームの闘志が勝敗を分ける」と語った。

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    決勝戦後、移籍業務が再開される。

    大会終了後、デコはカタルーニャに戻り、バルセロナの夏の移籍市場に集中する。クラブは攻撃力を高めるため、来週、新ウインガー、カリム・アデイエミの加入を発表する見込みだ。さらに、アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスの獲得に向けても、首脳陣が交渉を続けている。

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