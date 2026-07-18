トロフィーを掲げるチームについて『Cope』の取材を受けたデコは、両チームに縁があるため迷っていると語った。元ポルトガル代表の彼は「僕はいつも仲間を応援するけど、仲間は至る所にいるんだ。

レオはいつも仲間だ。だから選ぶのは難しい。一方は友人であり、バルサとサッカーを愛する私たちにすべてを捧げてくれたレオ。彼はレジェンドで、その活躍は圧巻だ。

一方には仲間であるバルサの選手たちがいる。どちらを選ぶかは本当に難しい。だからこそ、明日はすべての展開を注視するつもりだ。素晴らしい決勝戦になるだろう」