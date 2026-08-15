カザフスタン代表でAマッチ8試合に出場している有望な若手は、バーンリーでイングランドサッカーの新たな挑戦に臨むことへの期待を口にした。

バーンリーの公式ウェブサイトでサトパイェフは自身の目標について、次のように語った。「ここに来ることができてとてもうれしい。自分のキャリアにとって素晴らしい機会であり、自分に何ができるかを示して、チームが本来いるべき場所に戻る手助けができる素晴らしいクラブだ」

さらに、ターフ・ムーアでの試練に向けた準備ができていることを強調した。「イングランドでプレーするのは初めてだが、次の章に進み、バーンリーで成功した時間を過ごす準備はできている」