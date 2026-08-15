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「素晴らしい機会」 チェルシーのティーンエージャー、ダスタン・サトパエフがバーンリーへのレンタル移籍を決定
サトパエフのバーンリー移籍が決定
バーンリーは、2026-27シーズンのチャンピオンシップ開幕を前に、チェルシーの10代FWサトパエフを1シーズンのレンタル移籍で獲得した。18歳のカザフスタン代表は最近、カイラト・アルマトイからスタンフォード・ブリッジへの待望の移籍を正式決定し、2033年までの契約にサインした。この移籍はもともと2025年2月に合意されていたが、今週このアタッカーが18歳になったことで初めて発効した。
- Getty Images Sport
カザフスタンの有望株、チャンスを喜ぶ
カザフスタン代表でAマッチ8試合に出場している有望な若手は、バーンリーでイングランドサッカーの新たな挑戦に臨むことへの期待を口にした。
バーンリーの公式ウェブサイトでサトパイェフは自身の目標について、次のように語った。「ここに来ることができてとてもうれしい。自分のキャリアにとって素晴らしい機会であり、自分に何ができるかを示して、チームが本来いるべき場所に戻る手助けができる素晴らしいクラブだ」
さらに、ターフ・ムーアでの試練に向けた準備ができていることを強調した。「イングランドでプレーするのは初めてだが、次の章に進み、バーンリーで成功した時間を過ごす準備はできている」
記録破りの選手がバーンリーを強化
サトパエフは、2025年3月にキュラソー戦でA代表デビューを果たし、カザフスタン代表史上最年少出場選手となったことで、急速に評価を高めた状態でイングランドに到着する。カイラトのアカデミー出身である同選手は、昨季のチャンピオンズリーグのグループステージでもその急成長を維持し、レアル・マドリーやインテルといった相手との対戦を経験した後、FCコペンハーゲン戦でゴールを決めた。
その決定力の高さは、ワールドカップ予選のベルギー戦での先制点、そしてシャビ・アロンソ監督の下で行われたチェルシーのプレシーズンツアー中のウェスタン・シドニー・ワンダラーズ戦での得点でも、さらに示された。
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チャンピオンシップ昇格争いが迫る
サトパエフは今後、ニッキー・ハイエン監督の下でチャンピオンシップの戦いに素早く適応することに焦点を移し、バーンリーの攻撃陣で継続的な出場機会の確保を目指す。その加入は、プレミアリーグへの自動昇格での復帰を狙うバーンリーの前線に、新たな攻撃の幅と重要な得点力をもたらす。
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