そのシステムは長期的に見てユナイテッドにとって有効なのだろうか。この問いを向けられたオーウェンは、HelloMillions（スイープステークス・カジノ）との提携で取材に応じ、GOALにこう語った。「機能する可能性はあるし、実際に過去にも機能してきた。ペップ・グアルディオラは、ほとんどセンターフォワードを起用せずにリーグ優勝を果たした。スペインでも同じようなことをやっていたチームはほかにもある。

「機能し得るし、紙の上で見れば素晴らしい攻撃陣だと思う。本当に気に入っているし、そこにはかなりの投資もしている。シティ戦では無得点だったが、イプスウィッチ戦での攻撃の仕方、そして5得点を挙げたことを見れば分かる。もちろん、イプスウィッチの守備はマンチェスター・シティの守備ではないが、それでも攻撃が彼らの最大の問題だとは必ずしも思わない。

「うまくいかない日もあるだろうが、実際のところ私はその構成をかなり気に入っている。良い選手がいるし、ベンチにも試合を変えられる選手がいると思う。さらに、そのエリアのテコ入れは少し前にすでに行っている。

「最近のテコ入れは中盤に焦点が当てられているように見えるし、次に目を向けるべきは守備陣だと思う」