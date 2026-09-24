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「素晴らしい攻撃」 マンチェスター・ユナイテッドの移籍市場での「手術」は成功したが、さらなる補強が必要だと、マイケル・オーウェンがマイケル・キャリックの戦術的アプローチを評価
シェシュコはマンチェスター・ユナイテッドのスーパーサブとなった
2025年夏に7400万ポンド（9800万ドル）で獲得されたスロベニア代表のシェシュコは、オールド・トラッフォードでのデビューシーズン後半を通して、いわゆるスーパーサブとしての評価を確立した。
その肩書を振り払うのは簡単ではないようで、23歳のFWは今季プレミアリーグでいまだ先発がなく、キャリックの先発メンバー入りはチャンピオンズリーグとカラバオカップの試合に限られている。
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ラシュフォードとムベウモがクーニャと並んで先発へ
セスコは現在、ユナイテッドが保有する唯一の純粋なセンターフォワードであり、その層を補強したい誘惑は今のところ抑えられている。ユナイテッドはかつて、非常に層の厚いストライカー陣を擁していたことで知られていた。
1999年にトレブルを達成した際、サー・アレックス・ファーガソンはアンディ・コール、ドワイト・ヨーク、テディ・シェリンガム、オーレ・グンナー・スールシャールをローテーションさせることができた。その後も、ルート・ファン・ニステルローイやウェイン・ルーニーを含む複数のスーパースターFWがオールド・トラッフォードを通ってきた。
現在は、万能型のブラジル人クーニャが中央で起用されることが多い。その両脇にはブライアン・ムベウモとマーカス・ラッシュフォードがおり、後者は必要であれば左サイドから中に絞ってプレーすることも十分可能だ。
マンチェスター・ユナイテッドで「偽9番」システムは機能するのか？
そのシステムは長期的に見てユナイテッドにとって有効なのだろうか。この問いを向けられたオーウェンは、HelloMillions（スイープステークス・カジノ）との提携で取材に応じ、GOALにこう語った。「機能する可能性はあるし、実際に過去にも機能してきた。ペップ・グアルディオラは、ほとんどセンターフォワードを起用せずにリーグ優勝を果たした。スペインでも同じようなことをやっていたチームはほかにもある。
「機能し得るし、紙の上で見れば素晴らしい攻撃陣だと思う。本当に気に入っているし、そこにはかなりの投資もしている。シティ戦では無得点だったが、イプスウィッチ戦での攻撃の仕方、そして5得点を挙げたことを見れば分かる。もちろん、イプスウィッチの守備はマンチェスター・シティの守備ではないが、それでも攻撃が彼らの最大の問題だとは必ずしも思わない。
「うまくいかない日もあるだろうが、実際のところ私はその構成をかなり気に入っている。良い選手がいるし、ベンチにも試合を変えられる選手がいると思う。さらに、そのエリアのテコ入れは少し前にすでに行っている。
「最近のテコ入れは中盤に焦点が当てられているように見えるし、次に目を向けるべきは守備陣だと思う」
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マンチェスター・ユナイテッドは1月の移籍市場で再び補強に動ける。
ユナイテッドは2026-27シーズン最初のインターナショナルブレークを、3試合未勝利という流れで迎えた。プレミアリーグ直近3試合で獲得した勝ち点は9のうちわずか2にとどまり、順位はトップリーグで12位となっている。
今季はリーグ戦5試合を終えても、いまだクリーンシートを達成できていない。そのため、カゼミーロ不在の中盤が優先事項となったとはいえ、なぜ前回の移籍市場で守備陣の補強に動かなかったのかという疑問の声も上がっている。
1月には再び補強の機会が訪れ、マンチェスター・ユナイテッドの補強リストにSBやCBが入る可能性がある。また、新たな得点源の獲得という選択肢も検討するかもしれない。クーニャはキャリアを通じて爆発的な得点力を示してきたタイプとは言い難く、シェシュコも絶対的エースになれると全員を納得させるには至っていないためだ。
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