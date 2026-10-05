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「素晴らしい感情」 ダニ・オルモが感情的なクロアチア帰還を前に、勇敢なバルセロナ退団を振り返る
スペイン人スターにとってなじみ深い場所への帰還
多くの選手にとって、スプリトへの代表遠征は過密日程の中の単なる1試合にすぎない。しかしオルモにとって、火曜日の一戦は自身のプロとしてのアイデンティティーが形作られた場所への帰還である。2014年にバルセロナの下部組織を離れてディナモ・ザグレブのアカデミーに加入したこのプレーメーカーは、その後順調にカテゴリーを駆け上がり、2015年から2020年にかけてトップチームで頭角を現した。その間、全公式戦124試合で34ゴールを記録している。
「自分にとってはとても特別な試合になる。ここで人生の6年間を過ごしたし、サッカー選手としても人としても、この国は自分にほとんどすべてを与えてくれた。本当に素晴らしい感情がある」とオルモは説明した。
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人生最大の賭けを振り返って
わずか16歳でバルセロナの名門下部組織を離れるという決断は、当時大きなリスクと見なされていた。それでもオルモは、それが現在の成功のきっかけだったという考えを変えていない。その計算された賭けは大きな実りをもたらし、2020年のRBライプツィヒへの大型移籍への道を開いた。オルモは2024年まで同クラブでプレーし、その後、バルセロナへの凱旋復帰を果たした。カタルーニャの名門に復帰して以降、この司令塔はラ・リーガで2度、コパ・デル・レイで1度の優勝を果たし、96試合で20得点を記録している。
「誰にでもそれぞれの物語があり、それぞれの理由がある。自分にとってディナモに来る決断をすることになった理由は、クラブが自分を必要としてくれたこと、自分に対して持っていたビジョンだった。それは自分のキャリアの中でも最高の瞬間のひとつだった」とオルモは語った。
スプリトの雰囲気に備えるために
スペインの前に立ちはだかるのは、手強いクロアチア代表だ。世界のサッカー界でも屈指の情熱を誇るファンベースを背に、このアウェーチームはこの一戦に臨む。UEFAネーションズリーグのグループで勝ち点9の全勝を維持し、すでに逆の対戦ではセビージャでクロアチアを4-1で粉砕している。一方のクロアチアは勝ち点3で3位。勝ち点6の2位イングランドを追う立場にある。
「選手たちを強く後押しし、とても一体感のあるファンベースだ。簡単な試合にはならないだろうが、こちらは準備ができている」と、そのMFは警戒を口にした。重要な結果をつかもうとするチームメートたちは、地元の環境を知り尽くした彼の知見を頼りにすることになる。
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ラミネ・ヤマルへの賛辞
クロアチアとの個人的なつながりにとどまらず、オルモはチームメートのラミン・ヤマルの急成長についても時間を割いて語った。バロンドール候補のヤマルは、現在進行中のインターナショナルブレイクでも驚異的な好調を維持。スペインの全試合で結果を残しており、イングランド戦の3-2の勝利で得点を挙げ、クロアチア戦では2得点1アシストを記録し、さらにチェコ代表戦の3-1の勝利でもゴールを加えた。
「彼は試合を重ねるごとに、より良く、より成熟しているように見える。このスタートから、彼はプレー面でもチームを助け、得点も決めている。バルサでもスペイン代表でも、非常に重要な選手だ」と、オルモは語った。
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