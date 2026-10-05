「素晴らしい感情」　ダニ・オルモが感情的なクロアチア帰還を前に、勇敢なバルセロナ退団を振り返る

わずか16歳でバルセロナの名門下部組織を離れるという決断は、当時大きなリスクと見なされていた。それでもオルモは、それが現在の成功のきっかけだったという考えを変えていない。その計算された賭けは大きな実りをもたらし、2020年のRBライプツィヒへの大型移籍への道を開いた。オルモは2024年まで同クラブでプレーし、その後、バルセロナへの凱旋復帰を果たした。カタルーニャの名門に復帰して以降、この司令塔はラ・リーガで2度、コパ・デル・レイで1度の優勝を果たし、96試合で20得点を記録している。

「誰にでもそれぞれの物語があり、それぞれの理由がある。自分にとってディナモに来る決断をすることになった理由は、クラブが自分を必要としてくれたこと、自分に対して持っていたビジョンだった。それは自分のキャリアの中でも最高の瞬間のひとつだった」とオルモは語った。