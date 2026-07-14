「素晴らしい反応」――1966年W杯でハットトリックを達成したイングランド代表のジェフ・ハーストは、ジュード・ベリンガムがトーマス・トゥヘルに放った「どうでもいいよ」という冗談を「面白い」と評した。

1966年のW杯でイングランドを優勝に導いたハースト氏は、準決勝進出を決めた代表チームの自信に満ちた姿勢を歓迎した。84歳の彼は、アルゼンチン戦を控える中、ベリンガムが外部・内部の批判に示した反応を「清々しい」と語った。

1966年にハットトリックを達成した英雄は、バーミンガム出身のエースがトゥヘル監督の批判に「どうでもいいよ」と答えたことを「素晴らしい」と称えた。 その姿勢が大好きだ。素晴らしい反応だった。今となっては、我々がワールドカップを制しても、私には驚きではない。準決勝に進出した4チームは、ほとんどの人が予想していた通りだ。」