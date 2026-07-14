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「素晴らしい反応」――1966年W杯でハットトリックを達成したイングランド代表のジェフ・ハーストは、ジュード・ベリンガムがトーマス・トゥヘルに放った「どうでもいいよ」という冗談を「面白い」と評した。
ベリンハムの姿勢にレジェンドが賛同
1966年のW杯でイングランドを優勝に導いたハースト氏は、準決勝進出を決めた代表チームの自信に満ちた姿勢を歓迎した。84歳の彼は、アルゼンチン戦を控える中、ベリンガムが外部・内部の批判に示した反応を「清々しい」と語った。
1966年にハットトリックを達成した英雄は、バーミンガム出身のエースがトゥヘル監督の批判に「どうでもいいよ」と答えたことを「素晴らしい」と称えた。 その姿勢が大好きだ。素晴らしい反応だった。今となっては、我々がワールドカップを制しても、私には驚きではない。準決勝に進出した4チームは、ほとんどの人が予想していた通りだ。」
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トゥヘル監督の高い基準と歴史的な目標
ノルウェー戦でベリンガムが試合を決める活躍を見せたにもかかわらず、トゥヘル監督はチーム全体のパフォーマンスに批判的で、チーム内に緊張が走っているとの見方もある。しかしハースト氏は、たとえトゥヘルがイングランド初となる外国人監督として優勝しても、元チェルシー、バイエルン監督はチームを栄光へ導く適任だと確信している。
ハーストは「外国人監督で優勝した例はない」と指摘しつつも、トゥヘルの準備に自信を示し、「イングランドとトゥヘルはアルゼンチンの過去試合を分析済みだ。もしドイツ人監督で優勝すれば、60年前のラムジー以来の偉業として称えられるだろう」と語った。
1966年の精神は今も息づいている。
ハーストは、現在のチームと伝説的な優勝チームを比較し、チーム内の結束が勝敗を左右すると述べた。彼は、トゥヘル監督の下で育まれる現在のチーム環境が、50年以上前にイングランドが経験した「夏」の団結を思い起こさせると語った。
選手たちの調和についてハーストはこう語った。「チームには素晴らしい団結力がある。トゥヘル監督が『チーム』を強調するように、何かに勝つにはそれが不可欠だ。特にサッカーでは。今のチームにはそれがあり、それは1966年の我々にもあった最も重要な要素だ。」
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アルゼンチン戦を控え、自信が高まっている
準決勝ではアルゼンチンとの歴史的な因縁が再び燃える。ハーストはこのライバル関係を熟知している。彼は1966年の準々決勝でアントニオ・ラッティンが退場した緊張の一戦を振り返り、長年にわたり両国を分断してきた「確執」を認めた。
「サッカーがついに『ホーム』に戻ってくるのか」という問いに、彼は『ミラー』紙にこう語った。「もちろん、ホームに戻ってくると信じる。選手として前向きでいることが不可欠だ。だから『できるか？』と聞かれれば、断固として『イエス』と答える。ずっとそう言ってきた。」
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