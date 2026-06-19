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「素晴らしい努力を見せている」―マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、クリスチャン・プリシッチの米国代表対オーストラリア戦でのワールドカップ出場可否を直前に判断すると語った。
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状況
プリシッチは米国代表がパラグアイに勝利した試合で前半のみ出場し、ハーフタイムにバーハルターと交代した。ポチェッティーノ監督によると、彼は今週の練習で負った軽い怪我をパラグアイ戦で再発させたという。
今週はジムと個別調整のみで別メニュー。試合前日の練習後、ポチェッティーノ監督は「出場は当日判断」と語った。
- AFP
ポチェッティーノの発言
「彼は今週ずっと個別トレーニングを行っていた」と米国代表監督は語った。「しかし、例年通り、今夜試合前日に医療スタッフとミーティングを行い、全選手の状態を評価する。結果は明日発表する。
「彼の状態は回復に向かい、金曜日から大きく改善している。現時点では様子を見ることになるだろう。明日の試合に出場できなくても、次の試合には出場できるはずだ。彼は出場できるよう並々ならぬ努力を続けている。 代表でプレーし、チームを支え、勝利に貢献できることは、祖国を愛する選手にとって何よりも素晴らしい機会です。このような状況は常に辛いものですが、クリスティアンは精神的に強く、素晴らしいメンタリティを持っています。彼は一日も早く復帰できるよう、並外れた努力を続けています。」
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ポチェッティーノの選択肢
プリシッチが金曜の試合に出場できなくても、ポチェッティーノ監督には複数の選択肢がある。マッケニーまたはティルマンを前線に上げる方法もある。パラグアイ戦でベンチスタートだったウィーア、アーロンソン、レイナ、ゼンデハスも、起用されれば攻撃で存在感を示せるはずだ。
金曜日の代表監督への取材では、彼は手札を明かさなかった。
「もしそうなれば、明日お伝えする」と、プリシッチの代役について問われた際、彼は答えた。「現時点では、万が一に備えてあらゆる可能性を検討している。今夜、方向性が決まれば即座に判断する」
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次は何が待っているのでしょうか？
金曜日のオーストラリア戦は、グループ首位を狙う米国にとって極めて重要だ。勝てばグループトップに立ち、決勝トーナメント進出がほぼ確定する。
負ければ最終戦のトルコ戦がグループ突破の行方を左右する。