「素晴らしい努力を見せている」―マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、クリスチャン・プリシッチの米国代表対オーストラリア戦でのワールドカップ出場可否を直前に判断すると語った。

「彼は今週ずっと個別トレーニングを行っていた」と米国代表監督は語った。「しかし、例年通り、今夜試合前日に医療スタッフとミーティングを行い、全選手の状態を評価する。結果は明日発表する。

「彼の状態は回復に向かい、金曜日から大きく改善している。現時点では様子を見ることになるだろう。明日の試合に出場できなくても、次の試合には出場できるはずだ。彼は出場できるよう並々ならぬ努力を続けている。 代表でプレーし、チームを支え、勝利に貢献できることは、祖国を愛する選手にとって何よりも素晴らしい機会です。このような状況は常に辛いものですが、クリスティアンは精神的に強く、素晴らしいメンタリティを持っています。彼は一日も早く復帰できるよう、並外れた努力を続けています。」