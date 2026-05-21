正式就任を前にマドリードで姿を見せ、チェルシーのファンはすでに大きな期待を寄せる。スペインの番組『エル・チリンギート』で彼は簡潔に抱負を語った。クラブ首脳は、困難な時期を乗り越えた今、アロンソ招聘が重要なメッセージになると考える。

来季チャンピオンズリーグ出場権を逃したものの、元MFである彼はスタンフォード・ブリッジの方針に完全に納得しているという。正式就任は7月1日だが、クラブはすでに新シーズンへ向けた再建を進めている。