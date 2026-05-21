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「素晴らしいプロジェクト」――シャビ・アロンソ、チェルシーでの新天地に期待を膨らませる
アロンソ監督の下、チェルシーの新時代が始まる
正式就任を前にマドリードで姿を見せ、チェルシーのファンはすでに大きな期待を寄せる。スペインの番組『エル・チリンギート』で彼は簡潔に抱負を語った。クラブ首脳は、困難な時期を乗り越えた今、アロンソ招聘が重要なメッセージになると考える。
来季チャンピオンズリーグ出場権を逃したものの、元MFである彼はスタンフォード・ブリッジの方針に完全に納得しているという。正式就任は7月1日だが、クラブはすでに新シーズンへ向けた再建を進めている。
アロンソがチェルシーに魅力を感じた理由を語る
インタビューで、アロンソはチェルシーが欧州カップ戦に出場していないことが移籍交渉を難しくしたかを問われた。彼は「いいえ、最初から前向きでした。素晴らしいプロジェクトですし、チェルシーは魅力的な選択肢です」と答えた。
チェルシー、重要な夏へ準備中
チェルシーはチームバランスを整えるため、今夏の移籍市場でアロンソに重要な役割が期待されている。FWジョアン・ペドロは1億ユーロでバルセロナへ移籍するとの報道があり、エンツォ・フェルナンデスとマルク・ククレジャの残留も目指すという。
成績の不安定さと来季CL出場失敗で、チェルシーの長期プロジェクトは批判を受けている。欧州屈指の若手監督と称されるスペイン人指揮官が、スタンフォード・ブリッジでいかに早く構想を実現するか、サポーターの注目は高い。
- AFP
注目はプレシーズンと選手獲得へ
チェルシーは、夏の移籍市場とアロンソ監督初のプレシーズンに集中する。経験豊富な選手と才能ある若手をどう融合させるかが鍵であり、補強判断が重要だ。候補には、アロンソがレアル・マドリードで指導したアルダ・ギュレルとアルバロ・カレラスがいる。