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「素晴らしいキャプテン」がリオネル・メッシの後継者に選出――史上最高の選手（GOAT）が2度目のワールドカップ制覇を目指す中、アルゼンチン代表が新体制へ
メッシはアルゼンチンの2026年ワールドカップ代表メンバーに名を連ねるだろうか？
この史上最高の選手は、MLSカップ優勝チームであるインター・マイアミで2026年に公式戦に復帰したことから、リオネル・スカローニ監督率いる代表チームの一員となることが期待されている。今後の代表戦を見据え、現在コンディションとフィットネスを調整中だ。
メッシは2022年カタールW杯でアルゼンチンの優勝に貢献し、輝かしいメダルコレクションを完成させた。現在、代表通算197試合出場・115得点を記録しており、永遠のライバルであるクリスティアーノ・ロナウドと同様に、いずれ通算1,000得点に到達する可能性は大いにある。
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メッシの後を継いでアルゼンチン代表のキャプテンになるのは誰か？
また別の主要大会に出場することは、その目標達成に役立つだろう。アルゼンチンは前回王者の座を守るべく、好成績を収めると期待されている。しかし、メッシが代表に招集されなくなる日は必ず訪れる。その時点で、最も栄誉あるキャプテンマークを引き継ぐ新たな主将が必要となる。
その役割を勝ち取ろうと準備を整えている候補者は数名おり、元バルセロナおよびアルゼンチン代表FWのサビオラは『マルカ』紙に対し、自身が選ぶ人物について次のように語った。「[レアンドロ]・パレデスは非常に強い個性を持っている。ここ数年で実力を証明し続けてきた選手であり、素晴らしいキャプテンになれるだろう」
また、アルゼンチン代表のキャプテンに必要な経験を備えた他の候補者について、彼は次のように付け加えた。「フリアン［・アルバレス］、［ニコラス］・タリアフィコ、ディブ［・エミ・マルティネス］。私たちが求めているのは、まさにそうしたタイプの選手だと思う。」
アルゼンチンはスペイン、イングランド、フランスと互角に戦える態勢にある
もし今夏に招集されれば、メッシはキャプテンの役割を担うことになるだろう。サビオラは、この気まぐれな背番号10にとって、その責任はかつてほど重くのしかからないだろうと考えている。なぜなら、この象徴的なフォワードにとって、成し遂げるべきことはもう何も残されていないからだ。
サビオラは、FIFAの旗艦イベントであるワールドカップに6度目の出場を果たすメッシについて、次のように付け加えた。「彼はついに、ワールドカップを勝ち取れないという重い重荷から解放された。今こそ、彼は間違いなくこの大会を楽しむだろう。彼は常にアルゼンチンのために最善を尽くそうとしており、このタイプの選手は常に戦い、勝利を渇望するものだ。」
1958年と1962年のブラジル以来、ワールドカップ連覇を達成した国はない。スペイン、フランス、ポルトガル、イングランド、ドイツといった強豪が王座を狙う中、アルゼンチンは2026年にその流れを断ち切れると信じている。
サビオラは次のように語った。「我々は優勝候補だ。なぜなら、すでにワールドカップを制しているからだ。そして、世界最高の選手、そして史上最高の選手の一人を擁しているからだ。
「頂点に立った以上、現王者として自らの実力を証明し続け、尊敬を集め続けなければならない。願わくば、ワールドカップの決勝トーナメントでスペインと対戦できることを望んでいる。」
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最後のダンス：メッシ、ロナウド、ネイマールが引退するかもしれない
アルゼンチンは、2026年の「フィナリッシマ」で欧州選手権優勝国のスペインと対戦する予定だった――メッシとラミネ・ヤマルが直接対決する可能性もあった――が、適切な日程と開催地が見つからなかったため、この試合は中止となった。
2026年ワールドカップは6月11日に開幕し、7月19日まで開催される。この大会では、メッシ、ロナウド、ネイマールといった数々の象徴的な選手たちが最後の舞台に臨むことになり、彼らへの別れを告げる場となるかもしれない。