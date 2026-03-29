もし今夏に招集されれば、メッシはキャプテンの役割を担うことになるだろう。サビオラは、この気まぐれな背番号10にとって、その責任はかつてほど重くのしかからないだろうと考えている。なぜなら、この象徴的なフォワードにとって、成し遂げるべきことはもう何も残されていないからだ。

サビオラは、FIFAの旗艦イベントであるワールドカップに6度目の出場を果たすメッシについて、次のように付け加えた。「彼はついに、ワールドカップを勝ち取れないという重い重荷から解放された。今こそ、彼は間違いなくこの大会を楽しむだろう。彼は常にアルゼンチンのために最善を尽くそうとしており、このタイプの選手は常に戦い、勝利を渇望するものだ。」

1958年と1962年のブラジル以来、ワールドカップ連覇を達成した国はない。スペイン、フランス、ポルトガル、イングランド、ドイツといった強豪が王座を狙う中、アルゼンチンは2026年にその流れを断ち切れると信じている。

サビオラは次のように語った。「我々は優勝候補だ。なぜなら、すでにワールドカップを制しているからだ。そして、世界最高の選手、そして史上最高の選手の一人を擁しているからだ。

「頂点に立った以上、現王者として自らの実力を証明し続け、尊敬を集め続けなければならない。願わくば、ワールドカップの決勝トーナメントでスペインと対戦できることを望んでいる。」