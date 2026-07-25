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「素晴らしいオマージュ」――ドナルド・トランプ氏、スペインのワールドカップ優勝祝賀会でフェラン・トーレスが被った「Make Spain Great Again」のキャップを称賛
トランプ氏、トーレスのトロフィー掲げジェスチャーを称賛
スペインがW杯で優勝した直後、トーレスがマドリードのパレードで「Make Spain Great Again」と書かれたキャップをかぶり、SNSで話題になった。このキャップはトランプ氏の「Make America Great Again」を模したもので、大統領も公に称賛した。
金曜、トランプ大統領は報道陣に「彼は素晴らしい選手だ。実質的に『Make America Great Again』のキャップを被っていた。それは素晴らしいオマージュで、好意的な行為だと感謝している」と語り、このスペイン代表フォワードを自身の政治的スタイルの支持者と見なしていることを示唆した。
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スペイン代表スターの無言のメッセージ
トーレスは日曜のワールドカップ決勝でアルゼンチンに延長戦で1-0の決勝弾をマークし、スペインの英雄となった。しかし翌日の服装が話題を呼び、活躍より政治的傾向が注目された。 その帽子は、オリジナルの「MAGA」キャップとほぼ同じデザインで、太字の白い文字で「America」と書かれた部分が「Spain」に置き換えられている点が唯一の違いだった。
その意図については激しい憶測が飛び交っているが、本人は現時点で公式にコメントしていない。この投稿はホワイトハウスによって「誰もがこのムーブメントに参加したい」というキャプションとともにXに投稿され、ブランドの勝利として位置づけられた。
トランプ氏による物議を醸したFIFAへの介入
2026年ワールドカップで、トランプ氏が介入し、アメリカ代表FWフォラリン・バログンのレッドカードによる出場停止が覆された。ベスト32のボスニア・ヘルツェゴビナ戦でバログンが退場すると、トランプ氏はFIFAのインファンティーノ会長に3度電話し、判定を「ひどい」と批判し再審査を要求した。 FIFA懲戒委員会は規定第27条を適用し、バログンの出場停止を1年間の執行猶予とした。これによりベルギー戦への出場が許可され、代わりに米国サッカー連盟に罰金が科された。
インファンティーノ会長は司法機関の独立性を強調したが、世界からは批判が噴出した。UEFAは「一線を越えた」と非難し、ノルウェー協会はFIFAとIOCに倫理違反を申し立てた。 結局、政治介入はピッチ上の米国代表を救えず、チームはベルギーに1-4で敗れベスト16で敗退した。それでもトランプ氏は決勝戦を観戦し、試合直後にトーレス選手に優勝メダルを掛ける姿が写真に収められていた。
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スペインのサッカー界における世界的な支配力
トーレスのゴールでスペインは2010年に続き2度目のW杯制覇。2022年カタール大会王者のアルゼンチンを破った。ユーロ2024とパリオリンピックに続く勝利は、ラ・ロハの圧倒的強さを示した。
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