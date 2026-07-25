「素晴らしいオマージュ」――ドナルド・トランプ氏、スペインのワールドカップ優勝祝賀会でフェラン・トーレスが被った「Make Spain Great Again」のキャップを称賛

スペインがW杯で優勝した直後、トーレスがマドリードのパレードで「Make Spain Great Again」と書かれたキャップをかぶり、SNSで話題になった。このキャップはトランプ氏の「Make America Great Again」を模したもので、大統領も公に称賛した。

金曜、トランプ大統領は報道陣に「彼は素晴らしい選手だ。実質的に『Make America Great Again』のキャップを被っていた。それは素晴らしいオマージュで、好意的な行為だと感謝している」と語り、このスペイン代表フォワードを自身の政治的スタイルの支持者と見なしていることを示唆した。