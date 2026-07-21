「素敵」――エルリング・ハーランドが26歳の誕生日を祝った方法。恋人のイザベル・ハウグセン・ヨハンセンが「愛」のメッセージを送る

マンチェスター・シティのハーランドは26歳の誕生日を家族と過ごし、代表戦の疲れを癒やした。彼はSNSに日光浴の写真を「Nice」と投稿。

恋人イザベル・ハウセン・ヨハンセンも記念写真を投稿し、「愛してる」とメッセージを送った。私生活をカメラから守る2人は、ハーランドがエティハド・スタジアムに戻る前にリラックスした姿を見せた。

インタビューで率直かつユーモラスな回答で知られるハーランドは、今回も簡潔にコメントした。



