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「素敵」――エルリング・ハーランドが26歳の誕生日を祝った方法。恋人のイザベル・ハウグセン・ヨハンセンが「愛」のメッセージを送る
シティのスーパースターの誕生日祝い
マンチェスター・シティのハーランドは26歳の誕生日を家族と過ごし、代表戦の疲れを癒やした。彼はSNSに日光浴の写真を「Nice」と投稿。
恋人イザベル・ハウセン・ヨハンセンも記念写真を投稿し、「愛してる」とメッセージを送った。私生活をカメラから守る2人は、ハーランドがエティハド・スタジアムに戻る前にリラックスした姿を見せた。
インタビューで率直かつユーモラスな回答で知られるハーランドは、今回も簡潔にコメントした。
プレミアリーグの脚光の中でのプライバシー
世界屈指のスターながら、ハーランドはヨハンセンとの関係をタブロイド紙に載せないよう努めてきた。2人はノルウェーで育ち、地元クラブ「ブライネFK」で共にプレーした経験から深い絆で結ばれている。
ハランドがレッドブル・ザルツブルクやドルトムントで頭角を現し、マンチェスター・シティへ大型移籍する間も、二人の絆は揺らぐことがなかった。専門家たちは、この私生活の安定が、シティの主力ストライカーとして莫大なプレッシャーに耐える原動力だと指摘する。
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ハーランド、ノルウェーの歴史的な道のりを振り返る
今週は誕生日の祝賀が話題だが、マンチェスター・シティのスターは、ノルウェー代表がワールドカップで示した驚異的な戦いをまだ噛みしめている。イングランドに敗れ準々決勝で敗退しても、このストライカーは「人生で最も素晴らしい数週間だった」とVG紙に語った。
彼は結果だけでなく、チームの活躍がオスロのファンに響いたと強調し、「国民の支持を目の当たりにして感動した。ブラジルに勝ったことも大きかったが、ノルウェーを世界地図に載せたことが一番感動的だった」と語った。
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世界舞台での記録的デビュー
ハーランドのW杯初出場は伝説的だった。最前線で活躍し、大会通算7得点を挙げて1974年のラト以来の最多得点デビュー記録を樹立した。
マンチェスター・シティのエースは、この活躍がノルウェー新世代の刺激となり、世界最高レベルで戦える自信につながることを願っている。「今の世代は素晴らしい。ノルウェーの若者が代表ユニフォームを着て大舞台でプレーできると示せれば」とストライカーは語った。
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