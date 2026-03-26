ドイツ出身のNBAチャンピオン、アイザイア・ハーテンシュタインは、チームメイトのシャイ・ギルジアス＝アレクサンダーを、今シーズンの最優秀選手賞（MVP）の最有力候補として再び挙げている。ハーテンシュタインによれば、王者オクラホマシティ・サンダーのスターポイントガードは「紛れもないMVP」だという。「彼は安定している。それが最も重要なことだと思う」と、彼はスカイとのインタビューで語った。
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「紛れもないMVP」：NBA王者ハルトンシュタインがチームメイトを称賛
昨年すでにMVPに輝いたギルジアス＝アレクサンダーは、現在20得点以上を記録する試合が133試合連続で続いており、これはNBA記録である。 「これを見れば、彼がどれほど安定しているかがわかります。しかも、チームに悪影響を与えない形でそれを成し遂げている。多くの得点王は得点することだけに集中し、チームを少し後回しにしてしまいがちです。しかし彼は、チームメイト全員を巻き込むという点で、素晴らしい仕事をしているのです」とハルテンシュタインは語った。
ハルトシュタイン、怪我から復帰し順調に回復中
一方、ハーテンシュタイン個人としては、度重なる怪我による不運に見舞われた後、ようやく調子が上向いてきている。「シーズン序盤の調子は、これまでのキャリアの中でも最高のシーズンの一つだった」と、27歳の彼は語った。その後、彼はまず足首を、その数日後にはふくらはぎを負傷し、最近では再びふくらはぎの怪我で戦線離脱を余儀なくされた。しかし、現在は体調が回復しつつある。 「僕は今でもリーグ屈指のビッグマンだ」とハーテンシュタインは強調し、最終的には何よりもチームの成功が重要だと語った。
オクラホマシティとハルテンシュタインにとって、プレーオフが始まる前にレギュラーシーズンの最終段階を迎える。マーク・ダイグノー監督率いるチームは、すでにプレーオフ進出を決めている。