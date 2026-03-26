一方、ハーテンシュタイン個人としては、度重なる怪我による不運に見舞われた後、ようやく調子が上向いてきている。「シーズン序盤の調子は、これまでのキャリアの中でも最高のシーズンの一つだった」と、27歳の彼は語った。その後、彼はまず足首を、その数日後にはふくらはぎを負傷し、最近では再びふくらはぎの怪我で戦線離脱を余儀なくされた。しかし、現在は体調が回復しつつある。 「僕は今でもリーグ屈指のビッグマンだ」とハーテンシュタインは強調し、最終的には何よりもチームの成功が重要だと語った。

オクラホマシティとハルテンシュタインにとって、プレーオフが始まる前にレギュラーシーズンの最終段階を迎える。マーク・ダイグノー監督率いるチームは、すでにプレーオフ進出を決めている。