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約6万マイル、115飛行時間、21の空港。アルゼンチン対スペインの決勝戦がニュージャージーで開催される中、ジャンニ・インファンティーノの2026年ワールドカップ旅行記録を数字で振り返る。
FIFA会長による「空中のマラソン」
2026年ワールドカップは、3カ国・16都市・4つの時差をまたぐ史上最大規模の大会だ。インファンティーノ氏は、大会スポンサーであるカタール航空が運航するカタール政府所有のガルフストリームG650ジェットで移動した。
AP通信によると、メットライフ・スタジアムで最終試合が終わるまでに、彼は大会中に計115時間の飛行を行う見込みだ。この数字には、機体の移動便や、カタールの前首長葬儀出席のためドーハへ往復した29時間は含まれていない。
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3カ国で過去最多を記録
FIFA会長が移動した総距離は、21の空港を利用し、計59,281マイル（95,403キロメートル）に及ぶ。この距離はニューヨーク―シンガポール、ロサンゼルス―ドーハ、ロンドン―パースの往復を合わせたよりも長い。 最も多忙だった6月26日には、5,772マイルを移動した。
インファンティーノは全16会場で少なくとも1試合を観戦し、マイアミのハードロック・スタジアムには5試合と最も多く足を運んだ。さらに13日間は1日に2試合を観戦し、そのたびに数百マイル離れたスタジアムへ移動した。
フォーマット拡大に伴う環境負荷
運営は効率的だが、大規模移動が環境に与える影響は無視できない。準決勝までの短期間で、このプライベートジェットは北米内で23回国境を越え、大会の炭素排出量をさらに増やした。
FIFAは2030年までに大会関連排出量を半減し、2040年までにネットゼロ達成を公約。2026年大会の「持続可能性・人権戦略」でも気候変動対策に言及している。それでも大会幹部がプライベートジェットに依存する現状は、その目標と矛盾している。 AP通信の電子メールによる問い合わせには、FIFAは回答しなかった。
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ニュージャージー決戦の最終準備
インファンティーノ氏は日曜日までに43試合を観戦したが、決勝直前に運営トラブルで連続記録が途絶えた。FlightAwareによると、彼のガルフストリーム機はニュージャージーからマイアミへ飛び、イングランド対フランスの3位決定戦に間に合う予定だった。しかし離陸せず、FAAも土曜のニューヨーク近郊空港で雷雨による大幅な遅延を報告している。
結果として、インファンティーノ氏が移動した59,281マイルは、FIFA大会の規模拡大を象徴する。2026年大会は3カ国を一つにまとめたが、その運営の難しさは飛行データからも明らかだ。
彼の移動は北米大陸の広さを物語る。マイアミ－シアトル間5時間44分の長距離飛行もあれば、シアトル－バンクーバー間28分の短距離移動もあった。
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