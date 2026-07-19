約6万マイル、115飛行時間、21の空港。アルゼンチン対スペインの決勝戦がニュージャージーで開催される中、ジャンニ・インファンティーノの2026年ワールドカップ旅行記録を数字で振り返る。

インファンティーノ氏は日曜日までに43試合を観戦したが、決勝直前に運営トラブルで連続記録が途絶えた。FlightAwareによると、彼のガルフストリーム機はニュージャージーからマイアミへ飛び、イングランド対フランスの3位決定戦に間に合う予定だった。しかし離陸せず、FAAも土曜のニューヨーク近郊空港で雷雨による大幅な遅延を報告している。

結果として、インファンティーノ氏が移動した59,281マイルは、FIFA大会の規模拡大を象徴する。2026年大会は3カ国を一つにまとめたが、その運営の難しさは飛行データからも明らかだ。

彼の移動は北米大陸の広さを物語る。マイアミ－シアトル間5時間44分の長距離飛行もあれば、シアトル－バンクーバー間28分の短距離移動もあった。