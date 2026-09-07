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「約束をするのは難しい」 バイエルンCEOがマイケル・オリーセのレアル・マドリー行きの噂に言及、ハリー・ケインの契約状況も明かす
フランス代表スターへの正式オファーは届いていない
ドレッセンは、夏の移籍市場でオリーズに対する正式なオファーはバイエルン・ミュンヘンに一切届いていなかったと認めた。ウインガーにレアル・マドリー移籍の可能性があるとの報道が繰り返し出ていたにもかかわらずだ。2024年夏にボーナス込み6000万ユーロでクリスタル・パレスからバイエルンに加入した24歳は、世界屈指のアタッカーの一人としての地位を確立しており、ドイツの強豪で公式戦111試合に出場して45ゴールを記録している。
スペインの強豪がフランス代表選手の獲得に動いたとする具体的なうわさについて問われると、ドレッセンはすぐに状況を明確にした。ドレッセンは、そうした入札の有無について問われた際、ドイツの放送局『Sport1』に「それはまったく事実ではなかった」と語った。「我々のもとにオファーは一つもなかった。以前から関心はないと常に言ってきた。だから、それが我々の正確な立場だ。オリーズはこのチームにとって極めて重要な存在だ。彼はピッチ上の魔術師であり、このチームは非常に素晴らしく機能している」
- AFP
ドリーゼン、長期保証には慎重姿勢
バイエルン首脳陣は、2024-25シーズンにブンデスリーガ最優秀新人賞を獲得し、さらに2025-26シーズンにはブンデスリーガ年間最優秀選手にも輝いたオリーゼのピッチ上での貢献に引き続き満足している。それでも、クラブにおける同選手の長期的な将来について決定的な保証を与えられるかと問われたドリーゼンは、明らかに慎重な姿勢を見せた。移籍市場の性質上、レアル・マドリーのようなトップクラブが話題に上る場合、どれほど大きなクラブであっても選手の引き留めについて現実的でいなければならない。
今後の移籍市場で退団する可能性をめぐってバイエルン・ミュンヘンのファンの間で高まりつつある不安を和らげられるかとさらに問われると、CEOは、プロサッカーに絶対はないと認めた。ドリーゼンは自身の立場について、「このビジネスでは、約束をするのは難しい問題だ」と説明した。その不透明さは、オリーゼが2029年夏まで契約を残し、ドイツ移籍後にバイエルンでブンデスリーガ2回、DFBポカール1回、フランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップ2回を掲げるなど、常勝の存在として地位を築いているにもかかわらず存在している。
契約交渉とハリー・ケインの将来
オリーズをめぐる差し迫った懸念に加え、ドレッセンはエースストライカー、ハリー・ケインの状況にも言及した。イングランド代表キャプテンはトッテナム・ホットスパーから加入して以来、まさに驚異的な活躍を見せており、欧州ゴールデンシューを2度獲得し、わずか151試合で148ゴールという圧巻の数字を記録している。この驚異的な結果を踏まえ、クラブは今後何年にもわたって、彼を攻撃の中心に据え続けたい考えのようだ。CEOは、このFWの将来に関する話し合いが、相互の高い敬意と前向きな雰囲気の中で進められていることを示唆した。
2027年夏に現行契約が満了するベテランストライカーの契約延長の可能性について問われると、ドレッセンは選手と首脳陣の強い絆に言及した。「我々は非常にリラックスした関係にある。それは明らかだ。双方がそれを望んでいるということだ。[契約期間]については、ここで話せない数少ないことの一つだ」と語った。
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視線は欧州での戦いへ向かう
バイエルン・ミュンヘンは新シーズンで鮮烈なスタートを切った。宿敵ボルシア・ドルトムントを下してフランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップを制し、その後のブンデスリーガ初戦でもシュトゥットガルトに5-1で圧勝した。しかし、ヴァンサン・コンパニ監督のチームは前節、昇格組のシャルケに0-0で引き分け、まさかの足踏みとなった。ドイツの強豪は木曜日、UEFAチャンピオンズリーグでFKボデ／グリムトをホームに迎え、いち早く勝利の勢いを取り戻したいところだ。
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