ドレッセンは、夏の移籍市場でオリーズに対する正式なオファーはバイエルン・ミュンヘンに一切届いていなかったと認めた。ウインガーにレアル・マドリー移籍の可能性があるとの報道が繰り返し出ていたにもかかわらずだ。2024年夏にボーナス込み6000万ユーロでクリスタル・パレスからバイエルンに加入した24歳は、世界屈指のアタッカーの一人としての地位を確立しており、ドイツの強豪で公式戦111試合に出場して45ゴールを記録している。

スペインの強豪がフランス代表選手の獲得に動いたとする具体的なうわさについて問われると、ドレッセンはすぐに状況を明確にした。ドレッセンは、そうした入札の有無について問われた際、ドイツの放送局『Sport1』に「それはまったく事実ではなかった」と語った。「我々のもとにオファーは一つもなかった。以前から関心はないと常に言ってきた。だから、それが我々の正確な立場だ。オリーズはこのチームにとって極めて重要な存在だ。彼はピッチ上の魔術師であり、このチームは非常に素晴らしく機能している」