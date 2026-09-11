AFP
翻訳者：
「約束をするのはやめろ！」。サッカー連盟会長が2030年ワールドカップ決勝開催を主張したことを受け、モロッコ首相が介入
ワールドカップ計画を巡る内部摩擦
モロッコのアハヌッシュ首相が、モロッコ王立サッカー連盟（RMFF）のフージ・レクジャー会長に厳しい警告を発した。2030年ワールドカップ決勝の開催地について、公の場で確約するような発言をやめるよう求めたものだ。同大会は、大会100周年を記念して、モロッコ、スペイン、ポルトガルの共催となる予定で、開幕戦の一部は大会の歴史をたたえるため南米でも開催される。
BBC Sportの報道によると、レクジャー氏が政党のイベントで、カサブランカの新スタジアムが決勝を開催する「栄誉」を得ると公言したことで緊張が高まった。しかし、決勝開催地は依然としてFIFAが確定していないため、首相は欧州の共催国との外交的な亀裂を防ぐべく介入した。
- Getty
首相が外交上の敬意を要求
集会で演説したアハヌシュは、この状況について明確な見解を示し、レクジャーにこう語った。「スペイン、そしてポルトガルという同盟国とこの件をまだ協議していない段階で、モロッコで大一番の決勝開催を提案してはならない。多少の敬意はあるべきだ、皆さん。選挙公約を使って私たちの足元をすくうのはやめてほしい。これは非常に大きな問題だ。決勝の開催地をどこにするかは重大な საკითხだ」
FIFAはこの件について、依然として正式な発表を行っておらず、「決定は追って下される」と述べるにとどめている。北アフリカのこの国は、2010年に南アフリカが大会を開催して以来初めて、決勝をアフリカで行うべく強く働きかけている一方、スペインのサッカー当局もまた、この目玉の一戦が自国で開催されることに同様の自信を示している。
スペインは開催に引き続き自信を示している
スペインサッカー連盟（RFEF）の会長ラファエル・ルーサンは、決勝の開催地としてスペインこそが当然の選択肢だという考えを公然と示してきた。「まだ何の決定も下されていないとはいえ、私はスペインがその場所だと信じている。ほかであるはずがないからだ」と、ルーサン会長はラジオ局『Cadena SER』に語った。「ご存じの通り、我々は現在世界王者だ。大規模イベントにおけるスペインの運営能力に疑いの余地はないと私は考えている。だからこそ現実が示しているのは、この大一番の決勝はスペイン以外で開催されることはできず、またそうあるべきでもないということだ」
スペイン側の主張を後押ししているのが、同国男子代表の最近の成功だ。彼らはこの夏、アルゼンチンを破って2度目のワールドカップ制覇を成し遂げた。さらに、マドリードの改修されたばかりのサンティアゴ・ベルナベウや、拡張工事が進むバルセロナのSpotifyカンプ・ノウを含め、すでに世界トップクラスのインフラが整っていることから、RFEFは現在モロッコで進行中の野心的なスタジアム計画があるにもかかわらず、交渉では自分たちが優位に立っていると考えている。
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メガスタジアム対決
決勝開催を確保するため、モロッコは現在、11万5000人収容の巨大スタジアムを建設している。完成すれば、サッカー専用スタジアムとしては世界最大となる見込みだ。この野心的なプロジェクトは、スペインの伝説的なスタジアムに対抗することを意図したものとなっている。
最終決定までのスケジュールにはなお柔軟性があり、そのことは2026年ワールドカップの計画でも示されている。ニュージャージーが決勝開催地として確定したのは、2024年初頭になってからだった。現時点では、モロッコ政府は期待値をコントロールしつつ、スペインおよびポルトガルとの良好な関係を維持することに前向きな姿勢を見せているようだ。
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