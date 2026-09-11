スペインサッカー連盟（RFEF）の会長ラファエル・ルーサンは、決勝の開催地としてスペインこそが当然の選択肢だという考えを公然と示してきた。「まだ何の決定も下されていないとはいえ、私はスペインがその場所だと信じている。ほかであるはずがないからだ」と、ルーサン会長はラジオ局『Cadena SER』に語った。「ご存じの通り、我々は現在世界王者だ。大規模イベントにおけるスペインの運営能力に疑いの余地はないと私は考えている。だからこそ現実が示しているのは、この大一番の決勝はスペイン以外で開催されることはできず、またそうあるべきでもないということだ」

スペイン側の主張を後押ししているのが、同国男子代表の最近の成功だ。彼らはこの夏、アルゼンチンを破って2度目のワールドカップ制覇を成し遂げた。さらに、マドリードの改修されたばかりのサンティアゴ・ベルナベウや、拡張工事が進むバルセロナのSpotifyカンプ・ノウを含め、すでに世界トップクラスのインフラが整っていることから、RFEFは現在モロッコで進行中の野心的なスタジアム計画があるにもかかわらず、交渉では自分たちが優位に立っていると考えている。