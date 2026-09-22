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「精彩を欠く」ブルーノ・フェルナンデスが懸念呼ぶ 元マンチェスター・ユナイテッドDF、マイケル・キャリックのチームにおけるリーダーシップ不足に疑問
キャリックにとって惨憺たるスタート
マンチェスター・ユナイテッドは新シーズンの立ち上がりで苦しい戦いを強いられている。キャリック監督のチームはプレミアリーグ開幕5試合でわずか1勝にとどまり、良い流れを築けずにいる。
マンチェスター・ユナイテッドはハル・シティ戦と10人のマンチェスター・シティを相手にした一戦で黒星を喫し、さらにエヴァートン戦、フラム戦では勝ち点を落とした。リーグ戦唯一の白星は、昇格組イプスウィッチ・タウンに対する5-2の快勝だった。国内での苦戦に追い打ちをかけるように、マンチェスター・ユナイテッドは最近カラバオカップ敗退も経験した。オールド・トラフォードでブライトン相手に2-0とリードしながら、キャリック監督のチームはまさかの失速で3-2の逆転負けを喫した。
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フェルナンデスの不調が大きな懸念を招いている
フェルナンデスは、チーム全体の低迷の中でとりわけ批判を集めている。元ユナイテッドDFのバーズリーは、32歳のMFが本来の姿とはほど遠く見えると考えている。
フェルナンデスはプレミアリーグで3ゴール1アシストを記録しているが、そのゴール関与はすべてイプスウィッチ戦での唯一の勝利で生まれたものだ。バーズリーは、このポルトガル代表スターの現在の様子に懸念を示した。
「ブルーノ・フェルナンデスは、今季は少し精彩を欠いて見える」とバーズリーはLyllo Casinoに語った。「率直に言って、私は彼を最も支持している一人だし、大ファンでもある。彼がチームのためにしていることは素晴らしいと思っている。ゴールの先にある部分はおそらく多くの人が見ていないが、彼の努力や仕事量に疑問の余地はない。
「ただ、今季は本人自身が少し元気がないように見える。それもまた少し心配な点だ。ここ4、5シーズンで彼がどれほど重要な存在だったかは分かっているし、彼がいなければ、私たちはおそらくまったく違う立場にいたはずだ」
守備陣を統率するリーダーシップの憂慮すべき欠如
オールド・トラフォードの下部組織で育ったバーズリーは、守備面の明らかな脆さについても指摘した。とりわけ衝撃を受けたのは、シーズン開幕戦のハル戦での敗戦で、エネルギーとフィットネスの欠如を「憂慮すべき」と表現した。
元サンダーランドのバーズリーは、前季はキャリックの下で守備がしっかりして見えたにもかかわらず、現在の最終ラインは「ばらばら」だと指摘した。チームにはピッチ上での権威が根本的に欠けていると考えている。
「だが結局のところ、守備面では全体を通して、最終ラインを見れば世界最高の4バックではないと言えるかもしれない。それでも、チームとしてもっとアグレッシブにならなければならない」と同氏は付け加えた。「お互いにもっと要求し合わなければならないし、私が危惧しているのはそこだ。要求が足りない。失点しても、ただ振り向いてまたキックオフをやるだけだ。
「何らかの形で互いに要求を課し、ミスをした時、試合に入れていない時、あるいはクロスやシュートを止められていない時に、選手に責任を負わせなければならない。そこにはリーダーシップの欠如がある」
- AFP
今すぐ起爆剤が必要だ
この深刻な不振を食い止めるべく、キャリックには今、重いプレッシャーがのしかかっている。ブライトン戦、そしてエバートン戦でも終盤のリードを手放した不安定な守備を立て直す方法を見つけなければならない。さらに指揮官には、マンチェスター・ユナイテッド復調のきっかけとするため、フェルナンデスの調子を取り戻させることも求められている。
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