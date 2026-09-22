オールド・トラフォードの下部組織で育ったバーズリーは、守備面の明らかな脆さについても指摘した。とりわけ衝撃を受けたのは、シーズン開幕戦のハル戦での敗戦で、エネルギーとフィットネスの欠如を「憂慮すべき」と表現した。

元サンダーランドのバーズリーは、前季はキャリックの下で守備がしっかりして見えたにもかかわらず、現在の最終ラインは「ばらばら」だと指摘した。チームにはピッチ上での権威が根本的に欠けていると考えている。

「だが結局のところ、守備面では全体を通して、最終ラインを見れば世界最高の4バックではないと言えるかもしれない。それでも、チームとしてもっとアグレッシブにならなければならない」と同氏は付け加えた。「お互いにもっと要求し合わなければならないし、私が危惧しているのはそこだ。要求が足りない。失点しても、ただ振り向いてまたキックオフをやるだけだ。

「何らかの形で互いに要求を課し、ミスをした時、試合に入れていない時、あるいはクロスやシュートを止められていない時に、選手に責任を負わせなければならない。そこにはリーダーシップの欠如がある」