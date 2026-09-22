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ライブ
Naomi Girma, ChelseaGetty
翻訳者：

米女子代表の海外組：ナオミ・ギルマがチェルシーでチャンスをつかむには何が必要か？

特集＆コラム
アメリカ合衆国
チェルシーFCウィメン
マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスターシティWFC
アーセナルウィメン
A. Thompson
ナオミ・ギルマ
ファロン・チュリス-ジョイス
サマンサコフィー
エミリーフォックス

サム・コフィーとシティは勝利を収めた一方、エミリー・フォックスとファロン・タリス＝ジョイスは1-1で引き分けた。チェルシーは、ナオミ・ギルマの出場時間とアリッサ・トンプソンの得点をめぐる疑問の中で勝利した。

昨季は、アリッサ・トンプソンのゴールとファロン・タリス＝ジョイスのクリーンシートが、イングランドで戦うアメリカ女子代表に多くの祝福をもたらした。だが、新たなウィメンズ・スーパーリーグのシーズンは3週末を終えた時点で、アメリカ勢が試合に影響を与え続けている一方で、そうした見出しを飾るような瞬間はやや減っている。

その対照を象徴したのが、トンプソンの直近の試合だった。チェルシーで3試合連続先発を果たしたトンプソンは、バーミンガム・シティに2-0で勝利した一戦で攻撃の中心を担ったが、今回も無得点に終わった。一方、アメリカ代表のチームメートであるナオミ・ギルマは引き続き戦列を離れ、出場時間の少なさそのものが一つの疑問となっている。

そのほかでは、アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドが1-1で引き分けた。エミリー・フォックスはユナイテッドの好機を抑えるのに貢献し、タリス＝ジョイスは何度も好セーブを見せたものの、後半アディショナルタイムに同点弾を許した。

また、サム・コフィーは途中出場からマンチェスター・シティの中盤を活性化させ、チームのリヴァプール戦4-2の逆転勝利に貢献した。

GOALは、この週末のアメリカ女子代表スター選手たちのパフォーマンスを振り返る。

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    ギルマは試合に出られる状態か？

    現在のギルマを巡るより大きな話題は、出場時間の少なさだ。WSL開幕から3週末が経過したが、このアメリカ代表DFはいまだリーグ戦初出場を待っている。

    ギルマは土曜日のチェルシーによるバーミンガム・シティ戦の2-0勝利で出番のないままベンチ入りした。一方で出場機会はチャンピオンズリーグで与えられており、レアル・ソシエダとの予選2試合で180分フル出場。第1戦の5-2の勝利では得点も記録した。

    こうしたプレーは、彼女が貢献できることを示している。しかし、リーグ戦で起用されていないことで、チェルシーの構想における立ち位置には疑問が残る。チェルシーはまだギルマのベストを継続的に引き出せておらず、この限定的な役割はUSWNTの観点から見ても注視に値する。彼女はアメリカの守備の中心であり、来夏にワールドカップが近づく中、チームで最も重要な選手の一人にとって、定期的な出場時間を得ることは歓迎すべき前進となる。

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  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    アリッサ・トンプソン、またしても無得点のパフォーマンスに終わる

    昨年の今ごろ、トンプソンはチェルシーで最も多産な若手ゴールスコアラーの一人になろうとしていた。今年は、少し事情が異なる。

    トンプソンはまだ得点を挙げていないものの、今季のチェルシーでのプレーでは効果的な働きを見せており、選手としてより完成度を増しているとも言える。週末には、チェルシーで87分間にわたる力強いパフォーマンスを披露した。ゴールこそ生まれなかったが、多くのチャンスに絡み、8分にチェルシーを1-0とする最初の得点機にも直接関与した。

    トンプソンは至近距離からのシュートでバーミンガム・シティGKソフィー・バガリーにセーブを強い、そのこぼれ球をチームメートのレクシー・ポッターが押し込んで先制点となった。トンプソンはその後も攻撃面で影響力を発揮し、別のシュートがブロックされたほか、エリー・カーペンターにチャンスを演出。さらに、シュヨケ・ニュスケンが前半にヘディングでバーを叩いた場面ではクロスも供給した。

    チェルシーはそのままバーミンガム・シティを2-0で下し、トンプソンの数字は記録に残らなかったものの、チェルシーの攻撃とボール保持率の面での優位性（72％）に大きく貢献した。

    USWNTにとって、この継続的なクラブでの安定感はとりわけ重要だ。たとえトンプソンがこれまでとは異なる形で貢献しているとしても、である。


  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    ファロン・トゥリス＝ジョイスが再出発する

    トゥリス＝ジョイスは、土曜日に行われたアーセナルとの1-1の引き分けでマンチェスター・ユナイテッドの際立った活躍を見せた選手の一人だった。ユナイテッドが17本のシュートを浴びる中で6セーブを記録。とりわけスティナ・ブラックステニウスとケイトリン・フードの決定機を防ぎ、アーセナルにアディショナルタイムの同点弾を許すまでチームのリードを保つ助けとなった。

    USWNTで7試合に出場し、5試合でクリーンシートを記録している彼女は、エマ・ヘイズ監督のGK陣の中で地位を確立している。これほどの強敵相手のパフォーマンスは、レギュラーとして先発の座をつかむ根拠をさらに強めるものになるはずだ。

    一方で、配球は依然として最大の改善点である。ユナイテッドのダイレクトなスタイルは彼女の長所を生かしているが、後方から組み立てる際に追加のDF役として機能するために必要な落ち着きやパスレンジを磨く機会は少ない。

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  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    スーパーサブ、サム・コフィー

    コフィーはマンチェスター・シティがリヴァプールに4-2で逆転勝利した試合で、2-1とリードを許して主導権を取り戻そうとしていた62分に途中出場し、ローラ・ブリンドキルデ・ブラウンと交代した。

    アメリカ代表MFは最後の28分間をプレーした。ゴールもアシストも記録しなかったものの、終盤に2得点を挙げたシティが前に出る中で、中盤に新たなエネルギーをもたらした。

    試合を落ち着かせる必要がある場面で、指揮官が頼ることのできる安定感と信頼性を備えた選手であることには価値がある。インパクトを残すことは、必ずしもスコアシートに名を刻むことだけを意味しない。時には、チームがリズムを取り戻す助けとなり、周囲の選手たちが前に出ていくための土台を与えることでもある。

    コフィーは、シティにそうしたものをもたらせることを示している。次のステップは、より大きな役割をつかむことだ。

    シティでの最初のWSL3試合では合計71分の出場にとどまっており、層の厚い中盤で自身の立ち位置を築いていく中、いずれも途中出場だった。アメリカ女子代表の観点から見れば、焦点はその役割がどのように発展していくか、そしてこうした貢献が先発の座を訴える材料になるかどうかにある。