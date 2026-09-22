昨季は、アリッサ・トンプソンのゴールとファロン・タリス＝ジョイスのクリーンシートが、イングランドで戦うアメリカ女子代表に多くの祝福をもたらした。だが、新たなウィメンズ・スーパーリーグのシーズンは3週末を終えた時点で、アメリカ勢が試合に影響を与え続けている一方で、そうした見出しを飾るような瞬間はやや減っている。

その対照を象徴したのが、トンプソンの直近の試合だった。チェルシーで3試合連続先発を果たしたトンプソンは、バーミンガム・シティに2-0で勝利した一戦で攻撃の中心を担ったが、今回も無得点に終わった。一方、アメリカ代表のチームメートであるナオミ・ギルマは引き続き戦列を離れ、出場時間の少なさそのものが一つの疑問となっている。

そのほかでは、アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドが1-1で引き分けた。エミリー・フォックスはユナイテッドの好機を抑えるのに貢献し、タリス＝ジョイスは何度も好セーブを見せたものの、後半アディショナルタイムに同点弾を許した。

また、サム・コフィーは途中出場からマンチェスター・シティの中盤を活性化させ、チームのリヴァプール戦4-2の逆転勝利に貢献した。

GOALは、この週末のアメリカ女子代表スター選手たちのパフォーマンスを振り返る。