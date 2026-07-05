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米国男子代表FWフォラリン・バログンは、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場したものの、1試合の出場停止は執行猶予付きで、ベルギー戦には出場できる。
サスペンションの導入が延期された
バログンは月曜夜、ボスニア代表ムハレモヴィッチへのファウルで一発退場となり、FIFA規定により1試合の出場停止処分を受けた。米国代表は異議を申し立てず、バログンも「決定を受け入れた」と述べた。
しかしFIFAが介入し、この出場停止を1年間猶予すると決定した。
米国サッカー協会は声明で「懲戒委員会の決定を受け入れ、フォラリン・バログンが明日の試合に出場できることを喜ばしく思う。全力をベルギーとのベスト16戦に注ぎ、ファンのご支援を期待している」と述べた。
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FIFAが意見を表明
FIFAは声明で、この異例の決定を次のように説明した。
FIFA懲戒委員会は、2026年7月1日にサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われた2026 FIFAワールドカップのアメリカ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で直接レッドカードを受けたアメリカ代表フォラリン・バログンに対し、以下の処分を科した： FIFA懲戒規定（FDC）第14条および第66条違反により、1試合の出場停止。
FIFA懲戒規定第27条により、この出場停止は1年間の猶予期間中は執行停止となる。猶予期間中に同様の違反があれば処分が執行され、追加の制裁も科される。
大会前にクリスティアーノ・ロナウドの1試合出場停止を取り消した際も同様の判断だった。ロナウドはコンゴ民主共和国との開幕戦を欠場する予定だったが、出場が許可された。
大会中に停止処分を解除するのは異例だ。
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ホワイトハウスは関与しているのか？
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長と親交があるドナルド・トランプ大統領は、報道によると、インファンティーノ会長に直接電話し、レッドカードの再審査を要請した。FIFAはホワイトハウスが決定に影響を与えた可能性を否定している。
その後、トランプ氏はTruth Socialに投稿した。
「正しい判断で不正を是正したFIFAに感謝する！ ドナルド・J・トランプ大統領」と投稿した。
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バログンにとって好調な大会となった
バログンは今回のワールドカップで注目の選手の一人だ。米国代表の4試合中3試合に先発し、出場した全試合で得点に関与している。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では得点を挙げた後に退場した。FIFAが大会中の判定異議を認めていないため、米国サッカー協会は当初抗議しなかったが、出場停止期間を延長する選択肢はある。
このストライカーは試合の翌日にコメントした。
「私にとって最も重要なのは、観戦している人々に正しい手本を示すことです」と彼は説明した。「多くのアメリカの視聴者にとって、ワールドカップが初めて観戦する機会になるかもしれないことは承知しています。ですから、良いことも悪いことも、どんなことが起こっても、自分らしくあり続けることを人々に示すことが大切なのです」
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米国史上最大の試合？
米国はチーム史上最も重要な一戦となるベルギー戦に臨む。勝てば準々決勝進出し、ワールドカップノックアウトステージで通算3勝目を挙げる。ベルギーはベスト32で終盤のPKによりセネガルに辛勝した。
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