バログンは月曜夜、ボスニア代表ムハレモヴィッチへのファウルで一発退場となり、FIFA規定により1試合の出場停止処分を受けた。米国代表は異議を申し立てず、バログンも「決定を受け入れた」と述べた。

しかしFIFAが介入し、この出場停止を1年間猶予すると決定した。

米国サッカー協会は声明で「懲戒委員会の決定を受け入れ、フォラリン・バログンが明日の試合に出場できることを喜ばしく思う。全力をベルギーとのベスト16戦に注ぎ、ファンのご支援を期待している」と述べた。



