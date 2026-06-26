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米国男子代表（USMNT）のマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、2030年のワールドカップまで続く契約延長を提示されたと報じられている
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進行中の議論
ポチェッティーノ監督は、米国代表（USMNT）を再び率いることに興味があると公言している。残留の可能性にも言及し、米国代表への献身から他クラブのオファーを断ったと語った。
「私はどのクラブにいても、常にそのクラブに全力を尽くしてきた。もちろん、他から声がかかることもあった。トッテナムにいた時もそうだ。オファーを受け、関係者と話し合う中で『トッテナムとの契約を尊重している』と伝えてきた。私にとって、それが正しい振る舞いだ…… オファーが来てもワールドカップまでは耳を貸さない。大会後に連盟に残る可能性もあるが、彼らの意向は不明だ」と、ミランが新監督として招聘しようとしているとの報道を受けて語った。
米国サッカー協会のJT・バトソンCEOも契約延長の話し合いが続いていると強調した。
「今後4年間について何度も長い話し合いをしてきた」と米国サッカー協会のCEOは述べ、「双方とも期待しているが、今は夏の大会に集中している」と続けた。
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具体的な採用オファー
『The Athletic』によると、米国サッカー協会はワールドカップ前にポチェッティーノ氏に2030年まで代表を率いる契約を提示した。両者は大会中の交渉は保留とし、米国の成績がポチェッティーノ氏の将来像に影響すると認識していた。
好結果が新契約につながるなら、ポチェッティーノはその条件を早くもクリアした。米国代表はグループリーグ初戦と2戦目を連勝し、第3戦（ロサンゼルスでのトルコ戦、アディショナルタイムに痛恨の敗戦）前にグループDの首位を確保していた。この試合では控え中心の布陣だった。
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クラブの選択肢が少なくなっている
今夏、ポチェッティーノ監督には複数のクラブからオファーが寄せられると予想されていた。昨年はブレントフォードと交渉し、ミランも本腰を入れていた。しかしそれらのポストはすでに埋まり、他の候補も決まりつつあるため、彼の選択肢は減っている。それでも各方面からの関心は続いている。
「この2年近く、多くのオファーを受けましたが、私たちは常に『ワールドカップが終わる7月に契約を満了する』と伝えてきました」とポチェッティーノは語った。「もちろん、オファーはありました。嘘はつきません。 もちろん、他のクラブの人たちとも会っているが、サッカー界には友人だらけだから交わされる普通の会話だ。私の代理人は、将来に向けた最善の機会を探している。これはごく普通のことだ。契約中の選手が他の人と会って話している例はたくさんある。」
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ワールドカップでの好成績――そして明るい未来
一方、米国代表はワールドカップで勢いづきつつある。32強戦でボスニア・ヘルツェゴビナと対戦し、トーナメント表でも有利なブロックに入った。ノックアウトステージは1勝のみだが、今の調子なら今大会で記録を塗り替える可能性がある。
さらに、米国は2028年コパ・アメリカ開催地の有力候補であり、2030年オリンピックもワールドカップ終了直後の8月にロサンゼルスで開催される予定だ。