米国男子代表（USMNT）のマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、2030年のワールドカップまで続く契約延長を提示されたと報じられている

ポチェッティーノ監督は、米国代表（USMNT）を再び率いることに興味があると公言している。残留の可能性にも言及し、米国代表への献身から他クラブのオファーを断ったと語った。

「私はどのクラブにいても、常にそのクラブに全力を尽くしてきた。もちろん、他から声がかかることもあった。トッテナムにいた時もそうだ。オファーを受け、関係者と話し合う中で『トッテナムとの契約を尊重している』と伝えてきた。私にとって、それが正しい振る舞いだ…… オファーが来てもワールドカップまでは耳を貸さない。大会後に連盟に残る可能性もあるが、彼らの意向は不明だ」と、ミランが新監督として招聘しようとしているとの報道を受けて語った。

米国サッカー協会のJT・バトソンCEOも契約延長の話し合いが続いていると強調した。

「今後4年間について何度も長い話し合いをしてきた」と米国サッカー協会のCEOは述べ、「双方とも期待しているが、今は夏の大会に集中している」と続けた。