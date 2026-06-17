米国男子代表ワールドカップ・ノート：ティム・ウィーアはクリスチャン・プリシッチを「世界トップ5のウインガー」と絶賛し、リオネル・メッシの輝きにも言及した。

カリフォルニア州アーバイン発――水曜日、ワールドカップのオーストラリア戦を控える米国代表では、クリスチャン・プリシッチのコンディションが依然として話題の中心だった。彼はチームメイトが話す軽傷に悩まされている。それでも代表は、リオネル・メッシがワールドカップで見せた最新の輝かしいプレーを称賛する時間を持った。
この日、代表チームは準備を続け、ブレンデン・アーロンソンとアントニー・ロビンソンが取材に応じた。以下に、アーバインでの主な話題とほのぼのとしたひとときを紹介する。
カリフォルニア州アーバイン発――水曜日、ワールドカップのオーストラリア戦を控える米国代表では、クリスチャン・プリシッチのコンディションが依然として話題の中心だった。彼はチームメイトが話す軽傷に悩まされている。それでも代表は、リオネル・メッシがワールドカップで見せた最新の輝かしいプレーを称賛する時間を持った。
この日、代表チームは準備を続け、ブレンデン・アーロンソンとアントニー・ロビンソンが取材に応じた。以下に、アーバインでの主な話題とほのぼのとしたひとときを紹介する。
水曜日も、今週に入ってからの他の日と同様に、USMNTの選手たちはプリシッチについて質問を受けた。回答はいつも通り、「彼は全力でトレーニングしており、少しでも出場の可能性があればプレーできる」という内容だ。ただし、脚の怪我の詳細は依然として不明で、彼はここ数日個別調整を続けている。
パラグアイ戦後、プリシッチは「心配していない」と記者団に語った。チームメイトも同様の考えで、万が一に備えている。
ロビンソンは「彼の診断名は不明だが、毎日慎重に回復に取り組んでおり、まだ全体練習には参加していない」と説明した。「数日以内に状態を確認する。ベンチにはチームを助ける準備ができている選手たちがいる。」
「大会は長い。仮にこの試合に間に合わなくても、次の試合には必ず戻ってくる。彼も、全員も必要だ」
火曜日、ティム・ウィーアはプリシッチの重要性を強調した。
ウィーアほどプリシッチについて語る資格のあるチームメイトは多くない。マルセイユのスターは、長年「友人」と呼んできた彼を絶賛した。
「クリスチャンは私にとって世界トップ5のウインガーだ」とウィアは話した。「彼を観るのはいつも楽しみで、長く一緒にプレーできたことは宝物だ。彼は小さなプレーを積み重ねる謙虚な選手で、周囲の騒音に振り回されない。パラグアイ戦でも力を示した。
彼のボールテクニックはチームを助けてくれるし、私が一緒にプレーした中で最高の選手の一人だ。心から誇りに思うし、次の試合では万全であってほしい。」
月曜の練習中、ロビンソンの子供たちも走り回っていた。報道陣や家族の間を駆け回り、USMNT最年少メンバーたちは子供向けの遊びを楽しみ、父親たちが練習に励む間、カリフォルニアの晴れを満喫していた。
ロビンソンは「子供たちは大喜びでした」と語った。
こうして「ファミリーデー」は大成功に終わった。両親や妻、子供たちが会場に集まり、ワールドカップに向けた練習を間近で見た。子供たちが熱心に観ていなくても、その存在は選手たちにとって大きな励みになった。
「キャリアの原動力は家族や支えてくれる人々だ」とロビンソンは語る。「彼らに会えるだけで全てが報われる。この記念すべき瞬間を共有でき、プレッシャーも和らぐ。ただその時間を楽しんでいる。本当に素晴らしい経験だ。」
米国男子代表（USMNT）の選手たちも、この数日間画面に釘付けだ。オーストラリア、特にグループステージ初戦のトルコ戦の映像を何度も観ている。オフでもサッカーから離れない。彼らはワールドカップをずっと観続けている。
たとえばアーロンソンとロビンソンは火曜日のアルゼンチン対アルジェリア戦に熱中。ライバルとして観戦しつつも、リオネル・メッシの魔法のようなプレーにはファンとして胸が熱くなったという。
「トルコ対オーストラリア戦は最高だった。みんなで見て、どうやったら勝てるかを考えられた」（アーロンソン）。 でも、アルゼンチンの試合を見て、トーナメント後半の相手の片鱗も感じた。同時にメッシのハットトリックにファンとして熱くなった。それがこの体験の最高の部分だ」
ロビンソンは「ファンにとってメッシは史上最高選手だ。彼が今も活躍する姿は素晴らしい。それがこの大会の魔法だ」と語った。
とはいえ、大会が進むにつれ、ファンとしての感情は脇に置かれるだろう。グループステージの間は気楽に観戦できるが、ステージが進むほど大一番が現実になる。
「もしアルゼンチンと対戦することになれば、その時は万全を期すよ。でも、今はすべての試合を観戦するのが純粋に楽しい」とアーロンソンは語った。
グループステージにはUSMNTの選手たちにとって思い入れのあるチームとの試合が残っている。
ロビンソンとフォラリン・バログンは幼少期をイングランドで過ごした。水曜日、スリー・ライオンズはワールドカップ初戦で馴染みのライバル、クロアチアと対戦する。ロビンソンは彼らの試合を見て感情的になるか？そうでもない、と彼は言う。
「イングランドを応援するとは言い切れないね」と左SBは語る。「知り合いの選手たちが良いプレーをすることを願っているけど、自分たちのチーム以外でどの国が勝っても特にこだわりはないんだ。 ベルギーのティモ・カスタニェ、ノルウェーのサンダー・ベルゲ、モロッコのイッサ・ディオプなど、個人的に知る友人たちの活躍を応援しているだけだ。
「どの試合でも、サッカーファンとして熱戦を見たい。もしイングランドと対戦すれば、前回同様、厳しい試合になるだろう。それでも勝ちたい」