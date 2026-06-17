米国男子代表ワールドカップ・ノート：ティム・ウィーアはクリスチャン・プリシッチを「世界トップ5のウインガー」と絶賛し、リオネル・メッシの輝きにも言及した。

水曜日も、今週に入ってからの他の日と同様に、USMNTの選手たちはプリシッチについて質問を受けた。回答はいつも通り、「彼は全力でトレーニングしており、少しでも出場の可能性があればプレーできる」という内容だ。ただし、脚の怪我の詳細は依然として不明で、彼はここ数日個別調整を続けている。

パラグアイ戦後、プリシッチは「心配していない」と記者団に語った。チームメイトも同様の考えで、万が一に備えている。

ロビンソンは「彼の診断名は不明だが、毎日慎重に回復に取り組んでおり、まだ全体練習には参加していない」と説明した。「数日以内に状態を確認する。ベンチにはチームを助ける準備ができている選手たちがいる。」

「大会は長い。仮にこの試合に間に合わなくても、次の試合には必ず戻ってくる。彼も、全員も必要だ」

火曜日、ティム・ウィーアはプリシッチの重要性を強調した。