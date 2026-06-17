米国男子代表ワールドカップ・ノート：ティム・ウィーアがクリスチャン・プリシッチを「世界トップ5のウインガー」と絶賛。ブレンデン・アーロンソンはリオネル・メッシの活躍を堪能。

水曜日も、今週に入ってからの他の日と同様に、USMNTの選手たちはプリシッチについて質問を受けた。回答はいつも通りだった。彼は全力でトレーニングに励んでおり、少しでも出場の可能性があれば出場できるだろう、という内容だ。とはいえ、彼の脚の怪我については依然として不明点が残っており、その影響でここ数日は個別トレーニングを余儀なくされている。

パラグアイ戦後、プリシッチは「心配していない」と記者団に語った。チームメイトも同様の考えで、万が一に備えている。

ロビンソンは「彼の診断は不明だが、毎日慎重に回復に取り組んでおり、まだ全体練習には参加していない」と説明した。「数日以内に状態を確認する。ベンチには準備万端の選手たちがいる」

「大会は長い。仮にこの試合に間に合わなくても、次の試合には必ず戻ってくる。彼も、全員も必要だ」

火曜日、ティム・ウィーアはプリシッチが重要な理由を詳しく語った。