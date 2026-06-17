米国男子代表ワールドカップ・ノート：ティム・ウィーアがクリスチャン・プリシッチを「世界トップ5のウインガー」と絶賛。ブレンデン・アーロンソンはリオネル・メッシの活躍を堪能。

カリフォルニア州アーバイン発――水曜日、ワールドカップのオーストラリア戦を控えた米国代表では、クリスチャン・プリシッチのコンディションが依然として話題の中心だ。彼はチームメイトが話す軽傷に悩まされているが、代表はリオネル・メッシの最新の活躍を称えた。
水曜日、米国代表がワールドカップに向けた準備を続ける中、ブレンデン・アーロンソンとアントニー・ロビンソンが取材に応じた。以下に、アーバインでのこの日の主な話題とほのぼのとした瞬間を紹介する。
カリフォルニア州アーバイン発――水曜日、ワールドカップのオーストラリア戦を控えた米国代表では、クリスチャン・プリシッチのコンディションが依然として話題の中心だ。彼はチームメイトが話す軽傷に悩まされているが、代表はリオネル・メッシの最新の活躍を称えた。
水曜日、米国代表がワールドカップに向けた準備を続ける中、ブレンデン・アーロンソンとアントニー・ロビンソンが取材に応じた。以下に、アーバインでのこの日の主な話題とほのぼのとした瞬間を紹介する。
水曜日も、今週に入ってからの他の日と同様に、USMNTの選手たちはプリシッチについて質問を受けた。回答はいつも通りだった。彼は全力でトレーニングに励んでおり、少しでも出場の可能性があれば出場できるだろう、という内容だ。とはいえ、彼の脚の怪我については依然として不明点が残っており、その影響でここ数日は個別トレーニングを余儀なくされている。
パラグアイ戦後、プリシッチは「心配していない」と記者団に語った。チームメイトも同様の考えで、万が一に備えている。
ロビンソンは「彼の診断は不明だが、毎日慎重に回復に取り組んでおり、まだ全体練習には参加していない」と説明した。「数日以内に状態を確認する。ベンチには準備万端の選手たちがいる」
「大会は長い。仮にこの試合に間に合わなくても、次の試合には必ず戻ってくる。彼も、全員も必要だ」
火曜日、ティム・ウィーアはプリシッチが重要な理由を詳しく語った。
ウィーアほどプリシッチについて語る資格のあるチームメイトはいない。マルセイユのスターは、長年の友人である彼を絶賛した。
「私にとって、クリスチャンは世界トップ5に入るウインガーだ」とウィアは語った。「彼は私が最も見ていて楽しい選手の一人だ。長い間一緒にプレーできて幸せだった。彼の魅力は、小さなプレーの積み重ねだ。彼はとても謙虚だ。私たちは周囲の騒ぎに振り回されがちだが、クリスチャンはパラグアイ戦でも実力を示した。
彼のボール捌きはチームを助ける。私は彼とプレーできたことを誇りに思い、次の試合では万全を期してほしい」
月曜の練習中、ロビンソンの子供たちも走り回っていた。報道陣や家族の間を駆け回り、最年少メンバーたちは子供向けの遊びを楽しみ、父親たちが練習に励む間、カリフォルニアの晴れを満喫していた。
ロビンソンは「子供たちは大喜びでした」と語った。
こうして「ファミリーデー」は大成功に終わった。両親や妻、子どもたちが会場に集まり、ワールドカップに向けた練習を見守った。子どもたちが熱心に観ていなくても、その存在は選手たちにとって大きな励みとなった。
「キャリアの原動力は家族や支えてくれる人々だ」とロビンソンは語る。「彼らに会えることがすべてを価値あるものにします。この記念すべき瞬間を家族と分かち合えること。彼らといると、プレッシャーを忘れ、ただその時間を楽しめます。本当に素晴らしい経験でした」
米国男子代表（USMNT）の選手たちも、この数日間画面に釘付けだ。オーストラリア、特にグループステージ初戦のトルコ戦の映像を何度も観ている。オフでもサッカーから離れない。彼らはワールドカップをずっと観続けている。
たとえばアーロンソンとロビンソンは火曜日のアルゼンチン対アルジェリア戦に熱中。ライバルとして観戦しつつも、リオネル・メッシの魔法のようなプレーにはファンとして心を奪われた。
「トルコ対オーストラリア戦は、みんなで観ながら分析し、自分たちにどう生かせるか考えられた。それはとてもクールだった」とアーロンソンは語った。 でもアルゼンチン戦では、トーナメント後半の仮想ライバルを見られただけでなく、メッシのハットトリックに全員がファンとして熱くなった。この体験自体が最高にクールだ」
ロビンソンは「ファンにとってメッシは史上最高選手だ。彼が今も活躍する姿は素晴らしい。それがこの大会の魔法だ」と語った。
とはいえ、大会が進むにつれ、ファンとしての感情は二の次になる。グループステージ中は気楽に観戦できるが、ステージが進むほど大一番が現実になる。
「もしアルゼンチンと対戦することになれば、その時は全員、万全の態勢で臨むつもりだ」とアーロンソンは語った。「でも、とにかくこれらの試合を観戦するのは楽しいよ」
グループステージにはUSMNTの選手たちにとって思い入れのあるチームとの試合が残っている。
ロビンソンとフォラリン・バログンは幼少期をイングランドで過ごした。水曜日、スリー・ライオンズはワールドカップ初戦で馴染みのライバル、クロアチアと対戦する。ロビンソンは彼らの試合を見て感情的になるか？ そうでもない、と彼は言う。
「イングランドを応援するとは言い切れないね」と左サイドバックは語る。「知り合いの選手たちが良いプレーをすることを願っているけど、自分たちのチーム以外でどのチームが好成績を収めても構わないんだ。 ベルギーのティモ・カスタニェ、ノルウェーのサンダー・ベルゲ、モロッコのイッサ・ディオプなど、個人的に知っている選手たちの活躍を願っているだけだ。
「どの試合でも、サッカーファンとして熱戦を見たい。もしイングランドと対戦しても、前回同様、厳しい試合になるが、勝ちたい」