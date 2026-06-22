米国男子代表ワールドカップ・ノート：クリスチャン・プリシッチが練習に復帰。フォラリン・バログンが得点王を狙う。米国サッカー協会が国歌『カントリー・ロード』を説明。

2試合を終え、フォラリン・バログンは得点王争いの真っ只中だ。テレビをつけ、リオネル・メッシやキリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドらが自分の得点を並んだり上回ったりすると、彼はある反応を示す。

「ちょっとイライラするね」と彼は笑いながら語った。

それでも、彼を含め誰もが、ワールドカップを盛り上げるスターたちを見守り、少しイライラしつつも楽しんでいる。特に印象に残ったのはドイツのフェリックス・ンメチャで、もちろん有名選手たちも印象的だった。

「メッシ、ムバッペ、ハーランドは“止められない”存在だ。彼らのように1試合1ゴール以上を決め、同じレベルに到達したい。そのポテンシャルは自分にもある」

2試合で2得点を挙げた彼は、トルコ戦で2ゴール、オーストラリア戦ではオウンゴールを誘発した。

ただしバログンはすでに1枚イエローカードを受けており、トルコ戦で起用すれば警告累加のリスクがある。本人は出場したいが、休ませたいという声も理解できる。

「すべての試合に出たい」と彼は言う。「出場こそが私を成長させてくれた。どのスポーツでも、プロにとって大切なのは出場することだ。私も例外ではない。出たい気持ちはあるが、賢明な判断も大切だ。イエローカードを受けて決勝トーナメント1回戦を欠場するリスクは避けたい」