米国男子代表ワールドカップ・ノート：クリスチャン・プリシッチが練習に復帰。フォラリン・バログンが得点王を狙う。米国サッカー協会が国歌『カントリー・ロード』を説明。

カリフォルニア州アーバイン発――決勝トーナメント進出は決まったが、グループステージ最終戦のトルコ戦を前に、米国男子代表には疑問が山積みだ。
クリスチャン・プリシッチの去就、試合のローテーション、そして金曜の夜に突如流れた「カントリー・ロード」の背景など、話題は尽きない。
フォラリン・バログンとアレックス・ゼンデハスは月曜、今週初の全体練習後に取材に応じた。この日の主な話題、注目ポイント、ほのぼのとした瞬間を以下に紹介する……
カリフォルニア州アーバイン発――決勝トーナメント進出は決まったが、グループステージ最終戦のトルコ戦を前に、米国男子代表には疑問が山積みだ。
クリスチャン・プリシッチの去就、試合のローテーション、そして金曜の夜に突如流れた「カントリー・ロード」の背景など、話題は尽きない。
フォラリン・バログンとアレックス・ゼンデハスは月曜、今週初の全体練習後に取材に応じた。この日の主な話題、注目ポイント、ほのぼのとした瞬間を以下に紹介する……
2試合を終え、フォラリン・バログンは得点王争いの真っ只中だ。テレビをつけ、リオネル・メッシやキリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドらが自分の得点を並んだり上回ったりすると、彼はある反応を示す。
「ちょっとイライラするね」と彼は笑いながら語った。
それでも、彼を含め誰もが、ワールドカップを盛り上げるスターたちを見守り、少しイライラしつつも楽しんでいる。特に印象に残ったのはドイツのフェリックス・ンメチャで、もちろん有名選手たちも印象的だった。
「メッシ、ムバッペ、ハーランドは“止められない”存在だ。彼らのように1試合1ゴール以上を決め、同じレベルに到達したい。そのポテンシャルは自分にもある」
2試合で2得点を挙げた彼は、トルコ戦で2ゴール、オーストラリア戦ではオウンゴールを誘発した。
ただしバログンはすでに1枚イエローカードを受けており、トルコ戦で起用すれば警告累加のリスクがある。本人は出場したいが、休ませたいという声も理解できる。
「すべての試合に出たい」と彼は言う。「出場こそが私を成長させてくれた。どのスポーツでも、プロにとって大切なのは出場することだ。私も例外ではない。出たい気持ちはあるが、賢明な判断も大切だ。イエローカードを受けて決勝トーナメント1回戦を欠場するリスクは避けたい」
シアトルの観客が「カントリー・ロード」を歌った一幕は、今回のワールドカップで米国代表を象徴する場面だった。これは偶然ではなかった。
大会前にFIFAは各チームにウォームアップ曲やゴールセレブレーション曲、勝利の歌などを提出するよう指示し、米国サッカー連盟は選手や関係者と協議した。 その目的は、観客が一緒に歌いやすく、アメリカを象徴する曲を選ぶことだった。試合後に流す候補曲として「Livin' on a Prayer」「Sweet Caroline」「Take Me Home, Country Roads」の3曲が選ばれた。
しかしイングランドが「Sweet Caroline」を使用し、試合中にもシアトルで「Livin' on a Prayer」が流れたため、最終的にはホップフィンガー氏が「Country Roads」を選んだ。
その後の展開は、言うまでもなく歴史に刻まれた。
オーストラリア戦で得点を挙げたアレックス・フリーマンは、ゴール直後のセレブレーションについて詳細を語った。チームメイトが駆け寄ってくるのを見て「逃げなければ」と直感。パラグアイ戦で控え選手が得点を囲む様子を見ていたからだ。
その輪に入ったことのある選手なら、あの瞬間がどれほど特別か分かるでしょう。USMNTの控え選手が全力で駆け寄るのには理由があります。ゴールと得点者への純粋な喜びなのです。フリーマンは逃げ切ろうと奮闘し、他の選手より長く逃げましたが、結局はコーナーでチームメイトに捕まりました。
「あれはすべて“雰囲気”なんだ」とゼンデハスは語る。「幸せな高揚感だよ。フリーマンは結局、間違った方向に走ってしまった。反対方向に走るべきだったんだけど、僕たちはみんなサイドラインで待ち構えていたんだ。
「ゴールが認められた瞬間、僕たちは彼を追いかけたけど、速すぎて追いつけなかったよ」
オーストラリア戦後、クリスチャン・プリシッチは満面の笑みだった。FOXのカメラは、彼が観客と一緒に歌い、チームメイトの健闘を祝う姿を捉えた。
月曜の公開練習15分間でも、彼はチームメイトとボールあり・なしのドリルを行い、笑顔を絶やさなかった。 しかしオーストラリア戦の前週は、負傷が回復せず出場が危ぶまれた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は直前まで判断を保留し、結局出場は見送られた。
ACミランで共にユース時代を過ごしたゼンデハスは、プリシッチの親友だ。代表メンバーによると、プリシッチは常に彼に支えられており、今回も心強かったという。
「大会中に打撲や怪我に悩まされるのは確かに厳しい」とゼンデハスは語る。「でも、怪我について深く話し合う必要はない。彼と話をし、別の話題で気を紛らわせるんだ。
「僕と彼は仲が良いし、他にも仲間がいる。小さなグループが彼にとって大きな支えになっているはずだ。ただ、そばにいて話せる相手がいてくれることが大切だ」
金曜日の夜、パラグアイがトルコに勝ったことで、米国男子代表（USMNT）の進路の一部がはっきりした。この結果、チームはグループ首位を確定し、ベスト32進出を決めてサンタクララで試合に臨む。
対戦相手については「全く見当がつかない」とバログンは語る。3位チームの組み合わせを予測するのは難しい。
「スタッフや他の選手はシミュレーションしているかもしれないが、正直よく分からない」と彼は語った。「理論上、勝ち点次第で対戦相手がどうなるか――誰と戦うよう指示されても、僕はピッチに出て準備するだけ。今は目の前の試合に集中している」
ただし米国代表はローテーションが予想され、1枚イエローカードを受けているバログンはアントニー・ロビンソン、クリス・リチャーズ、タイラー・アダムスとともにトルコ戦を欠場する可能性が高い。プリシッチもノックアウトステージ前に1週間回復できるメリットがある。
それにより、例えばゼンデハスに出番が回るか。クラブ・アメリカ所属の彼は、今大会まだ出場していない5人のフィールドプレーヤーの一人であり、トルコ戦が大きなチャンスとなる。
「ずっとトレーニングを積み、チャンスを待ってきた。いつか必ずその時は来る」とゼンデジャスは語る。「起用は監督の判断だ。ピッチでのパフォーマンスがすべてだと肝に銘じ、日々全力で取り組んでいる。この夢のような時間を楽しんでいるし、これ以上の幸せはない」 仲間たち、このチームと一緒にいられることが嬉しい。ただただ、心から感謝しているよ」
USMNTの初戦2試合が与えた影響を文脈や数字で正確に測るのは難しい。視聴数やSNS反応、報道量は把握できても、この夏USMNTを応援する米ファンたちの感情は捉えきれない。
少なくとも選手たちはそう感じている。それでも彼らは、そのすべてを肌で感じようと努力している。
「理解しようとはしているんですが、アメリカは本当に広い国ですから」とバログンは語った。「難しいですが、飛行機ではウェストンの隣に座っているので、彼が動画を見せてくれています。各地のファンがバーなどで大型スクリーンを通じて試合を観戦している様子です。僕たちがゴールを決めるたびに、あちこちでファンが歓喜しています。
「僕たちは今その渦中にいるから、誰も本当に理解しきれていないと思う。でも大会が終わり、日常に戻った時に、僕たちが与えた影響がわかると思う。それは本当に素晴らしいことだ」
ゼンデハスはファンに「この旅が夏の間も続くよう、これからも応援してほしい」とメッセージを送った。
「このチームを信じてほしい。ピッチにもベンチにも優れた選手がおり、常に勝利を目指している」と語った。