2試合を終え、フォラリン・バログンは得点王争いの真っ只中。テレビでリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドらが自分の得点を並んだり上回ったりすると、彼はある反応を示す。

「ちょっとイライラするね」と彼は笑いながら語った。

それでも、彼を含め誰もが、ワールドカップを盛り上げるスターたちを見守り、少しイライラしながらも楽しんでいる。特に印象的だったのはドイツのフェリックス・ンメチャで、もちろんビッグネームたちも存在感を示した。

「メッシ、ムバッペ、ハーランドは“止められない”存在だ。彼らのように1試合1ゴール以上を挙げ、同じレベルに達し、自分も“止められない”選手になりたい。その力はあると信じている」

2試合で2得点を挙げたバログンは、トルコ戦で2ゴール、オーストラリア戦ではオウンゴールを誘発するチャンスを作った。

しかし米国代表はすでに1枚警告を受けており、トルコ戦で起用すれば次戦出場停止のリスクがある。本人は出場したいが、休養させるべきという声も理解している。

「どの試合にも出たい」と彼は言う。「出場こそが私を成長させてくれた。プロとして最も大切なのは出場可能であること。だから出たいが、賢明な判断も必要だ。イエローカードで決勝トーナメントを欠場するリスクは避けたい」