カリフォルニア州アーバイン発――米国男子代表はすでに決勝トーナメント進出を決めたが、グループステージ最終戦のトルコ戦を前に多くの疑問が残る。
クリスチャン・プリシッチの去就、試合のローテーション、そして金曜の夜に突如流れた「カントリー・ロード」の背景など、話題は尽きない。
フォラリン・バログンとアレックス・ゼンデハスは月曜、今週初の全体練習後に取材に応じた。以下、アーバインでのこの日の主な話題とほのぼのとしたひとときを紹介する。
カリフォルニア州アーバイン発――米国男子代表はすでに決勝トーナメント進出を決めたが、グループステージ最終戦のトルコ戦を前に多くの疑問が残る。
クリスチャン・プリシッチの去就、試合のローテーション、そして金曜の夜に突如流れた「カントリー・ロード」の背景など、話題は尽きない。
フォラリン・バログンとアレックス・ゼンデハスは月曜、今週初の全体練習後に取材に応じた。以下、アーバインでのこの日の主な話題とほのぼのとしたひとときを紹介する。
2試合を終え、フォラリン・バログンは得点王争いの真っ只中。テレビでリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドらが自分の得点を並んだり上回ったりすると、彼はある反応を示す。
「ちょっとイライラするね」と彼は笑いながら語った。
それでも、彼を含め誰もが、ワールドカップを盛り上げるスターたちを見守り、少しイライラしながらも楽しんでいる。特に印象的だったのはドイツのフェリックス・ンメチャで、もちろんビッグネームたちも存在感を示した。
「メッシ、ムバッペ、ハーランドは“止められない”存在だ。彼らのように1試合1ゴール以上を挙げ、同じレベルに達し、自分も“止められない”選手になりたい。その力はあると信じている」
2試合で2得点を挙げたバログンは、トルコ戦で2ゴール、オーストラリア戦ではオウンゴールを誘発するチャンスを作った。
しかし米国代表はすでに1枚警告を受けており、トルコ戦で起用すれば次戦出場停止のリスクがある。本人は出場したいが、休養させるべきという声も理解している。
「どの試合にも出たい」と彼は言う。「出場こそが私を成長させてくれた。プロとして最も大切なのは出場可能であること。だから出たいが、賢明な判断も必要だ。イエローカードで決勝トーナメントを欠場するリスクは避けたい」
シアトルの観客が「カントリー・ロード」を歌った一幕は、今回のW杯で米国代表を象徴する場面だった。これは偶然ではない。
大会前にFIFAは各チームにウォームアップ曲やゴールセレブレーション曲、勝利の歌などを提出するよう指示し、米国サッカー連盟は選手や関係者と協議した。 そこで選ばれたのは、観客と一緒に歌いやすく、アメリカを象徴する3曲——「Livin' on a Prayer」「Sweet Caroline」「Take Me Home, Country Roads」だった。
しかしイングランドが「Sweet Caroline」を使用し、試合中にもシアトルで「Livin' on a Prayer」が流れたため、最終候補から外れた。そこで米国サッカー協会は、元職員で現FIFA幹部のエイミー・ホップフィンガー氏が勝利直後に「Country Roads」を流すことを決定。
そして、その選択は歴史となった。
オーストラリア戦で得点を挙げたアレックス・フリーマンは、ゴール後にチームメイトが駆け寄る様子を見て逃げ出すしかなかったと明かした。パラグアイ戦で控え選手が得点者に殺到した場面を思い出したからだ。
その輪に入ったことのある選手なら、あの瞬間がどれほど特別か分かるでしょう。USMNTの控え選手が全力で駆け寄るのには理由があります。ゴールと得点者への純粋な喜びなのです。フリーマンは逃げ切ろうと奮闘し、他の選手より長く逃げましたが、結局はコーナーでチームメイトに捕まりました。
「あれはすべて雰囲気だよ」とゼンデハスは笑った。「幸せな高揚感さ。フリーマンは結局、反対方向に走ってしまった。僕たちはサイドラインで待ち伏せしていたんだ。
「ゴールが確定した後、僕たちは彼を追いかけようとしたけど、彼は本当に速すぎるよ」
オーストラリア戦後、クリスチャン・プリシッチは満面の笑みを浮かべた。FOXのカメラは、彼が観客と一緒に歌い、チームメイトの健闘を祝う姿を捉えた。
月曜の公開練習15分間でも、彼はチームメイトとボールあり・なしのドリルを行い、笑顔を浮かべていた。 しかしオーストラリア戦の前週は、負傷が回復せず出場が危ぶまれた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は直前まで判断を保留にし、結局出場は見送られた。
ACミランで共にユース時代を過ごしたゼンデハスは、プリシッチの親友だ。チームメイトによると、プリシッチは常に彼に頼っており、今回も例外ではなかった。
「大会中に打撲や怪我をすると精神的に厳しいが、そればかり話しても意味がない。僕は彼と他の話題を共有し、気を紛らわせるよう心がけている」とゼンデハスは語る。
「僕と彼は仲が良いし、他にも仲間がいる。小さなグループが彼の支えになっているはずだ。ただ、そばにいて話せる相手がいてくれるだけで。」
金曜日の夜、パラグアイがトルコに勝利したことで、米国男子代表（USMNT）の今後の道のりの一部が明らかになった。この結果により、同チームはグループ首位を正式に確定させ、ベスト32進出に伴い、サンタクララでの試合が控えている。
対戦相手やその後の組み合わせについては「全く見当がつかない」とバログンは語る。特に3位チームとの組み合わせを予測するのは難しい。
「スタッフや他の選手は組み合わせを調べているかもしれないが、正直、僕は分からない」と彼は語った。「理論上、勝ち点次第で相手がどうなるか――誰と戦うよう指示されても、僕はピッチに出て準備するだけだ。今は目の前の試合に集中している」
ただし米国代表はターンオーバーが予想され、1枚警告を受けているバログンはアントニー・ロビンソン、クリス・リチャーズ、タイラー・アダムスとともにトルコ戦を休む可能性が高い。プリシッチもノックアウトステージ前に1週間回復できる利点がある。
それによって、例えばゼンデハスのような選手に出場のチャンスが巡ってくるだろうか？クラブ・アメリカ所属のこのスター選手は、今大会でまだ出場機会を得ていない5人のフィールドプレーヤーの一人であり、トルコ戦が彼にとっての大きなチャンスとなる可能性がある。
「ずっとトレーニングに励み、チャンスを待ってきた。いつか必ずその時は来る」とゼンデジャスは語る。「起用は監督の判断だ。いつも言うように、すべてはピッチでの自分のパフォーマンス次第。全力で取り組み、楽しんでいる。この夢のような時間を心から満喫しているよ」 仲間たち、このチームと一緒にいられることが嬉しい。ただただ、本当に感謝しているよ。」
USMNTの初戦2試合が与えた影響を文脈や数字で正確に測るのは難しい。視聴数やSNS反応、報道量は計れるが、この夏USMNTを応援する米ファンたちの感情は捉えきれない。
少なくとも選手たちはそう感じている。それでも彼らは、そのすべてを肌で感じようと努力している。
「理解しようとはしているんですが、アメリカは本当に広い国ですから」とバログンは語った。「難しいですが、飛行機ではウェストンの隣に座っているので、彼が動画を見せてくれています。各地のファンがバーなどで大型スクリーンを通じて試合を観戦している様子です。僕たちが得点するたびに、あちこちでファンが歓喜しています。
「僕たちは今その渦中にあるから、誰も本当に理解できないと思う。でも大会が終わり、日常に戻った時に、僕たちが与えた影響がわかるだろう。それは本当に素晴らしいことだ」
ゼンデハスはファンに「この旅が夏の間も続くよう、これからも応援してほしい」とメッセージを送った。
「このチームを信じてほしい。ピッチにもベンチにも優れた選手がおり、常に戦い、前へ進み、良い結果を求める意志がある」と語った。