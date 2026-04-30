Getty/GOAL
翻訳者：
米国男子代表は、2026年ワールドカップ出場が不可欠だと語った。クリスチャン・プリシッチやリオネル・メッシ、MLSとともに、若者にとってアメリカンフットボールより「安全な」サッカーの成長を目指す。
- Getty
ベッカムとイブラヒモビッチはMLSのブランド価値を高めた
北米スポーツ市場のシェアを巡り、NFL、NBA、MLB、NHLが争う中、MLSは短期間で飛躍的に成長した。
1994年のワールドカップが基盤を築き、2007年にはデビッド・ベッカムがLAギャラクシーに加入。その後もスティーブン・ジェラード、アンドレア・ピルロ、カカ、ダビド・ビジャ、ウェイン・ルーニー、ズラタン・イブラヒモビッチなど、スター選手が相次いでアメリカでプレーしている。
メッシはアメリカで、プリシッチらはヨーロッパで活躍中
2023年、メッシはベッカムとともにインテル・マイアミへ加入。即座にリーグを牽引し、2度のMVPとMLSカップ制覇を達成した。彼の存在は米国サッカーへの注目をさらに高めている。
さらにプリシッチ、マッケニー、アダムス、バログン、ペピらも欧州主要リーグやCLで躍動し、その流れを後押ししている。これにより「黄金世代」の形成が見られる。
- Specsavers
米国代表とMLSのスターが、アメリカでサッカー人気をどのように高めるか
コールはかつてイングランド代表の同様のグループに所属していた。スパイクを履き直し、引退から復帰して「スペクセーバーズ・ベスト・ワースト・チーム」ことウォーリーFCに1日限定でレンタル移籍した彼は、GOALの「メッシたちのおかげで草の根文化が米国でも欧州同様に重要になりつつあるか」という問いにこう答えた。「ええ、彼らは本当に素晴らしい活躍を見せています。 現地でスポーツへの深い愛情を目の当たりにした。
ただ、アメリカは広大で、フロリダとカンザスシティでは気候も文化も全く違う。山もビーチもあるし、極寒の地も熱帯に近い場所もある。私のフロリダでの経験から言うと、人々は心からサッカーを愛している。
MLSもプレミアリーグも人気で、サッカー全体が成長している。アメリカンフットボールより安全だから、子どもたちもプレーしやすいんだ。
メッシが現地であれほど活躍しているのは素晴らしい。彼はビーチで悠々自適に暮らす選択肢もあったが、30代後半でも世界最高峰のプレーを見せる。人々は彼を観ることを楽しんでいる。
「周囲のインフラも整っている。アメリカ代表がベスト8に進めば、国全体に大きなインパクトを与えるだろう」
草の根文化には重要な役割がある
コールは、頂点に立つために何が必要かを理解している。また、年齢やレベルを問わず、選手がサッカーへの情熱を存分に発揮できる機会を持つことが重要だと考えている。
ウォーリー代表としてプレーする際、日曜リーグモードに入るのか、それとも常にプロ意識を保っているのかと尋ねられると、彼はこう続けた。「しばらくプレーしていなかったが、引退後は4年間、日曜リーグでプレーしていた。本当に楽しかった。心から楽しんだんだ。
息子が日曜に試合をするようになってからは自分はプレーしていないが、ウォーリーで久々にスパイクを履けて楽しかった。最高の仲間だった。
日曜の朝にサッカーをするのは英国の文化そのものだ。みんながサッカーを楽しむ姿を見ると、プロでプレーできたことがどれほど幸運だったか思い知るよ。」
現在のアイコンたちにインスピレーションを受けた、未来のスターたち
現在、メッシ、プリシッチ、マッケニーらはその夢を体現し、未来のスターを鼓舞している。その道を歩み、国際的な選手になる者もいれば、純粋に楽しみながら何世代にもわたり「ジャンパーをゴールポスト代わりにする」精神を受け継ぐ者もいるだろう。
ウォーリーFCの成長は、スペクセーバーズのYouTubeシリーズ『ベスト・ワースト・チーム』で追われている。第9話に登場するジョー・コールの姿をチェックし、スペクセーバーズの『ベスト・ワースト・チーム』チャンネルを登録して、チームの旅路を見守ろう。