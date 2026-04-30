米国男子代表は、2026年ワールドカップ出場が不可欠だと語った。クリスチャン・プリシッチやリオネル・メッシ、MLSとともに、若者にとってアメリカンフットボールより「安全な」サッカーの成長を目指す。

コールはかつてイングランド代表の同様のグループに所属していた。スパイクを履き直し、引退から復帰して「スペクセーバーズ・ベスト・ワースト・チーム」ことウォーリーFCに1日限定でレンタル移籍した彼は、GOALの「メッシたちのおかげで草の根文化が米国でも欧州同様に重要になりつつあるか」という問いにこう答えた。「ええ、彼らは本当に素晴らしい活躍を見せています。 現地でスポーツへの深い愛情を目の当たりにした。

ただ、アメリカは広大で、フロリダとカンザスシティでは気候も文化も全く違う。山もビーチもあるし、極寒の地も熱帯に近い場所もある。私のフロリダでの経験から言うと、人々は心からサッカーを愛している。

MLSもプレミアリーグも人気で、サッカー全体が成長している。アメリカンフットボールより安全だから、子どもたちもプレーしやすいんだ。

メッシが現地であれほど活躍しているのは素晴らしい。彼はビーチで悠々自適に暮らす選択肢もあったが、30代後半でも世界最高峰のプレーを見せる。人々は彼を観ることを楽しんでいる。

「周囲のインフラも整っている。アメリカ代表がベスト8に進めば、国全体に大きなインパクトを与えるだろう」