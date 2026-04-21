米国男子代表のワールドカップ初戦チケットは、他の試合より売れ行きが伸び悩んでいる。

会場も大会も同じだが、チケットの売れ行きは雲泥の差だ。

米国男子代表は、ワールドカップに出場する同国代表ほど観客を惹きつけていない。

6月12日にロサンゼルスのSoFiスタジアムで開催される2026年W杯米国代表初戦（対パラグアイ）のチケット販売数は、同スタジアムで行われるNFLロサンゼルス・チャージャーズの試合を下回っている。ニューヨーク・タイムズによると、これは主催者が公開した文書や需要不足によるものだという。

4月10日付文書では、米国代表の開幕戦は4万934枚しか売れていない。 3日後同じ会場で行われるイラン対ニュージーランド戦は50,661枚売れている。スタジアムの収容人数は69,650人だ。ホスピタリティ・パッケージなどは含まれていないが、それでも自国開催でのUSMNTへの関心が低いことを示唆している。