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米国男子代表のワールドカップ初戦チケットは、他の試合より売れ行きが伸び悩んでいる。
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米国男子代表のワールドカップ初戦チケットは、ソフィ・スタジアムでの他の試合より売れ行きが伸び悩んでいる。
会場も大会も同じだが、チケットの売れ行きは雲泥の差だ。
米国男子代表は、ワールドカップに出場する同国代表ほど観客を惹きつけていない。
6月12日にロサンゼルスのSoFiスタジアムで開催される2026年W杯米国代表初戦（対パラグアイ）のチケット販売数は、同スタジアムで行われるNFLロサンゼルス・チャージャーズの試合を下回っている。ニューヨーク・タイムズによると、これは主催者が公開した文書や需要不足によるものだという。
4月10日付文書では、米国代表の開幕戦は4万934枚しか売れていない。 3日後同じ会場で行われるイラン対ニュージーランド戦は50,661枚売れている。スタジアムの収容人数は69,650人だ。ホスピタリティ・パッケージなどは含まれていないが、それでも自国開催でのUSMNTへの関心が低いことを示唆している。
- AFP
FIFAは「誇大広告を鵜呑みにしないで」と述べている。
FIFAの広報担当者は、この文書に記載されたデータの信憑性に異議を唱えた。
「FIFAワールドカップのチケット販売は好調で、指摘された試合も含め全試合に高い関心が寄せられています。」
その文書は「実際の販売状況を正確に反映していない」と指摘し、「そのような数字を事実として公表するのは誤解を招き、無責任だ」と述べた。
しかし、他の信頼できる情報によると、米国代表の開幕戦の需要は当初想定より低い可能性がある。 10月の第1次販売では、米国代表の開幕戦チケットは大会で3番目に高額だった。しかしカテゴリー1（2,730ドル）とカテゴリー2（1,940ドル）は今も簡単に購入できる。他の試合は発売後に値上がりしているが、米国代表戦は価格が据え置きで、需要が低い可能性を示唆している。
- AFP
高価格と再販売物件の増加が需要を疑問視させている
チケットの残状況という需要指標も、米国代表対パラグアイ戦への関心が低下していることを示している。2週間前にはFIFA公式販売サイトで2,500枚超が残っていたが、10日後には2,200枚以上が未購入のままとなり、さらに数千枚が転売市場に流れている。
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、ワールドカップ670万枚のチケットのうち約500万枚がすでに売れたと主張する。それでもUSMNTの初戦販売が鈍いのは、高価なチケットや過去の低人気などが影響している可能性がある。
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次は？
6月11日（金）のワールドカップ開幕まであと2ヶ月。FIFAは米国代表の初戦を満席にするため、今後も追加チケットを販売する見込みだ。