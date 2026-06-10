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米国女子代表対ブラジル戦の混乱した試合で8枚のレッドカードが出され、審判の判定は「まったくの恥さらし」と非難された
ブラジルがレッドカードを受け、フォルタレザで騒動が勃発
来年ブラジルで開催されるワールドカップの親善試合は、アレーナ・カステラオで混乱に陥った。 スペイン人審判パオラ・セボジャダ・ロペスは、ブラジルベンチに退場4人、選手にも退場4人を宣告。5万5000人の大観衆が沸き立つ中、試合は混乱し、終了時には機動隊が審判団を囲んで保護した。
発端は、ユニフォームの色重複で警告を受けたブラジル代表のアールトゥール・エリアス監督が77分にボールを蹴り飛ばして退場したこと。この苛立ちはピッチに波及し、ビア・ザネラットら選手も巻き込まれた。ロスタイムにはDFタルシアーネがソフィア・ウィルソンに肘打ちをして退場、混乱の頂点に達した。 試合後、両チームがトンネルへ向かう際にも乱闘が発生し、ブラジル選手2名が追加で退場となった。
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ウィルソンが「醜い」勝利で突破口を開く
激しい接触と多くの警告があったにもかかわらず、米国女子代表は粘り強さを見せた。63分、ウィルソンの突破でチャンスを作ると、ポートランド・ソーンズのストライカーのシュートがイザベラ・シャガスに当たり、オウンゴールで先制。この得点が試合の唯一のスコアとなった。
ブラジルのスター、アンジェリーナが「まったくの恥さらし」と痛烈批判。
試合直後から波紋が広がり、ブラジル代表は審判団とアメリカ代表に怒りを示した。MFアンジェリーナは試合後、ピッチ上のアメリカ代表の振る舞いを強く批判した。ホームチームは、激しい攻防中にVARで罰せられなかったと判断したいくつかの判定に強い不満を抱いていた。
試合後、Sportvの取材に答えたアンジェリーナは「正直、今日起きたことは恥辱です」と語った。
第4審判はピッチの状況を把握しておらず、VARも機能していない。味方の選手が足を踏まれても確認しないのに、軽い接触で退場寸前までいった。
「USWNTの選手はインタビューで『良い雰囲気だった』と言っていたが、ピッチでは私たちを『ゴミ』と呼び、サッカーのやり方を知らないと言った。審判も相手選手も、敬意が足りなかった」
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ヘイズの戦術的賭けが実った
ヘイズ監督は、数日前に2-1で敗れた同じ相手に先発6人を入れ替え、ミシェル・クーパーやエイブリー・パターソンなどフィジカルが強い選手を起用。ブラジルのスタイルに打ち勝ち、「よりタフな」アプローチが正しかったことを示した。 彼女はチームに「南米で勝つには環境に適応せよ」と警告。選手たちは乱闘にもひるまず、その指示を実践した。
米国もローズ・ラヴェルやクレア・ハットンが試合をものにするため小細工をして戦術的警告を受けたが、元チェルシー監督は若手の精神力を高く評価した。 チームは11月下旬まで国際試合がないが、過酷な環境でも「醜くても勝つ」粘り強さを手に入れたと確信してブラジルを後にした。