米国女子代表対ブラジル戦の混乱した試合で8枚のレッドカードが出され、審判の判定は「まったくの恥さらし」と非難された

試合直後から波紋が広がり、ブラジル代表は審判団とアメリカ代表に怒りを示した。MFアンジェリーナは試合後、ピッチ上のアメリカ代表の振る舞いを強く批判した。ホームチームは、激しい攻防中にVARで罰せられなかったと判断したいくつかの判定に強い不満を抱いていた。

試合後、Sportvの取材に答えたアンジェリーナは「正直、今日起きたことは恥辱です」と語った。

第4審判はピッチの状況を把握しておらず、VARも機能していない。味方の選手が足を踏まれても確認しないのに、軽い接触で退場寸前までいった。

「USWNTの選手はインタビューで『良い雰囲気だった』と言っていたが、ピッチでは私たちを『ゴミ』と呼び、サッカーのやり方を知らないと言った。審判も相手選手も、敬意が足りなかった」