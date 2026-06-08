アンジェル・シティから移籍したトンプソンは、チェルシーでのデビューシーズンを当初の予想以上に充実したものにすることができた。米国代表のスター選手は、ブルーズの攻撃の要として地位を確立した今シーズンを糧に、さらなる飛躍を目指す。

全大会で9得点を挙げ、チーム2位の得点者となった。彼女は「イングランドに来る前に設定した目標をすぐに超えられた」と語る。

「想像以上に良い結果が出せた」とチェルシーの公式サイトで語った。「チェルシーに来られて光栄です。このチームで毎日成長できることがとても楽しみでした」