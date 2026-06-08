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米国女子代表のエース、アリッサ・トンプソンはチェルシーで期待を上回る活躍を見せ、2026-27シーズンのWSLとチャンピオンズリーグ制覇を目標に掲げた。
ロンドンで期待を上回る成果
アンジェル・シティから移籍したトンプソンは、チェルシーでのデビューシーズンを当初の予想以上に充実したものにすることができた。米国代表のスター選手は、ブルーズの攻撃の要として地位を確立した今シーズンを糧に、さらなる飛躍を目指す。
全大会で9得点を挙げ、チーム2位の得点者となった。彼女は「イングランドに来る前に設定した目標をすぐに超えられた」と語る。
「想像以上に良い結果が出せた」とチェルシーの公式サイトで語った。「チェルシーに来られて光栄です。このチームで毎日成長できることがとても楽しみでした」
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変革を通じてレジリエンスを育む
トンプソンは個人として好シーズンを送ったが、チェルシーがクラブの基準に達しなかったと認めた。6連覇中の女子スーパーリーグで今季3位、女子CLも準々決勝でアーセナルに2戦合計3-2で敗退した。
「チームとして、今シーズンは達成したかった多くのことを成し遂げられなかった」とトンプソンは語った。「それはチェルシーというクラブのあり方ではない。私たちは常に多くのタイトルを獲得してきたし、リーグの頂点に立つことは本当に重要なことだ」
逆境の中で力を見出す
悔しさはあったが、このアメリカ代表選手は、逆境がチームを鍛え、来季はより対応できるようになると信じている。チェルシーはシーズン中、多くの困難に直面しても団結を保った。
「多くの逆境があったが、私たちは互いに支え合ってきた」と彼女は語った。「来シーズンも困難があるだろうが、仲間がいる。どんな状況も乗り越え、素晴らしいチームであり続けられると確信している」
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2026-27年シーズンに向けて
デビューシーズンを終えたトンプソンは、チェルシーを国内リーグと欧州の頂点に導くことに集中している。彼女はチームが最高峰のタイトルを争う実力があると確信している。
「来季の願いは、今年より多くのタイトルを獲得することです」と彼女は語った。「それは可能だと思います。リーグでもチャンピオンズリーグでも強豪として存在感を示し、より良い結果を出したいです」