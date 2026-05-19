テスマンはポチェッティーノ監督就任後、国際舞台で実力を示し、今夏のワールドカップ米国代表入りが期待されている。代表では通算14試合に出場し、直近6試合で3度先発。11月のウルグアイ戦（5-1）では途中出場して代表初得点を挙げた。

タイラー・アダムスがボランチの軸と目されており、テスマンはそこに割って入る数少ない候補の一人だ。昨年秋、本大会への意気込みを問われた際、彼は自分の役割よりも大局を見据えていると語った。

「目標は米国がワールドカップで優勝することだ」と10月にGOALに語った。「自分が優勝することではない。国が勝てば、それが私の勝利だ。 そのためなら何だってする。それが最優先だ。代表から外れればもちろん残念だが、仲間たちがピッチで躍動する姿を見れば嬉しい。自分はただ、プレーできる状態を保ち、健康で、そこにいて、コントロールできることを全力でこなしたい。

「結局、選出を決めるのはスタッフだ。私はその判断を信頼している。重要なのは、私が勝つことではなく、アメリカが勝つことだ」