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米国代表MFタナー・テスマンに対し、リヨンは2300万～2900万ドルの移籍金で売却に前向きと報じられている。
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どうしたの？
『The Athletic』によると、リヨンは1月、アトレティコ・マドリードのオファーを拒否した。実現していれば、テスマンは代表チームメイトのMFジョニー・カルドソと再会していた。一方、テスマンは2024年にヴェネツィアから加入したリヨンで今シーズンを終えることに満足しているという。
今夏開催されるワールドカップを控え、セリエAでのプレー経験もあるテスマンにはイングランドとイタリアのクラブが関心を示している。2024年のリヨン加入時、FCダラス出身の24歳はセリエAのオファーを断りフランスを選んだ。
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テスマンのリヨンでの在籍期間
リヨン加入後、テスマンは公式戦76試合に出場。今季は41試合2得点で、うち9試合1得点はヨーロッパリーグだった。
シーズン終盤に負傷し最終戦数試合を欠場したが、ワールドカップ出場には支障がない見込みだ。
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ワールドカップへの期待
テスマンはポチェッティーノ監督就任後、国際舞台で実力を示し、今夏のワールドカップ米国代表入りが期待されている。代表では通算14試合に出場し、直近6試合で3度先発。11月のウルグアイ戦（5-1）では途中出場して代表初得点を挙げた。
タイラー・アダムスがボランチの軸と目されており、テスマンはそこに割って入る数少ない候補の一人だ。昨年秋、本大会への意気込みを問われた際、彼は自分の役割よりも大局を見据えていると語った。
「目標は米国がワールドカップで優勝することだ」と10月にGOALに語った。「自分が優勝することではない。国が勝てば、それが私の勝利だ。 そのためなら何だってする。それが最優先だ。代表から外れればもちろん残念だが、仲間たちがピッチで躍動する姿を見れば嬉しい。自分はただ、プレーできる状態を保ち、健康で、そこにいて、コントロールできることを全力でこなしたい。
「結局、選出を決めるのはスタッフだ。私はその判断を信頼している。重要なのは、私が勝つことではなく、アメリカが勝つことだ」
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次は何が待っているのでしょうか？
リヨンは先日リーグ・アンを4位で終え、チャンピオンズリーグ予選3回戦に出場する。テスマンは火曜日に発表される米国代表ワールドカップ26人枠への選出を期待している。