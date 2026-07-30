ストラスブールは昨季のリーグ・アンを8位で終え、2016-17シーズンに昇格を果たして以降、リーグ・アンで安定して存在感を示してきた。その期間におけるクラブの最高成績は2021-22シーズンの6位だが、欧州大会には2度出場しており、昨季はヨーロッパ・カンファレンスリーグで準々決勝まで進出した。

このフランスのクラブにはアメリカとのつながりもある。クラブはトッド・ベーリーとクリアレイク・キャピタルが保有しており、両者はグループのマルチクラブモデルの一環としてプレミアリーグの強豪チェルシーも所有している。昨季、ストラスブールはチェルシーから5選手を期限付き移籍で獲得し、さらに2選手を完全移籍で加え、2選手をイングランドの姉妹クラブへ売却した。一方で、リアム・ロジニアー監督は1月にチェルシーから招へいされたが、4月に解任された。