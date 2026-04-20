米国代表GKジョナサン・クリンスマンがチェゼーナでの試合中、相手選手と衝突し首を骨折した。

衝突後、クリンスマンは地元の病院に搬送され、検査の結果、頭部に切り傷と脊椎の骨折が確認された。経過観察のため、一晩入院した。

クラブは公式声明で、パレルモ戦終盤の衝突でクリンスマンが頭部裂傷と首の負傷を負い、シチリア州都のヴィッラ・ソフィア・チェルヴェッロ統合病院で一晩観察を受けたと発表した。

検査の結果、第1頸椎の骨折が確認されたため、今後も精密検査と脳神経外科の専門医による診察を受ける予定だ。