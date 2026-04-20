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米国代表GKジョナサン・クリンスマンがチェゼーナでの試合中、相手選手と衝突し首を骨折した。
どうしたの？
衝突後、クリンスマンは地元の病院に搬送され、検査の結果、頭部に切り傷と脊椎の骨折が確認された。経過観察のため、一晩入院した。
クラブは公式声明で、パレルモ戦終盤の衝突でクリンスマンが頭部裂傷と首の負傷を負い、シチリア州都のヴィッラ・ソフィア・チェルヴェッロ統合病院で一晩観察を受けたと発表した。
検査の結果、第1頸椎の骨折が確認されたため、今後も精密検査と脳神経外科の専門医による診察を受ける予定だ。
クリンスマンの発言
クリンスマンは月曜日、SNSで負傷について語った。
「残念ながら、私の今シーズンは土曜日に終わってしまった」と彼は書き込んだ。「試合で背骨を骨折し、しばらく離脱する。パレルモのスタジアムや病院で支えてくれた皆さん、チェゼーナとパレルモのファン、そして家族や友人に感謝したい。
プレーオフ進出を目指すチームメイトの健闘を祈っている。皆とはすぐにまた会えるだろう。」
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大きな損失
クリンスマンにとって、この負傷は最悪のタイミングだ。回復には時間がかかりそうだ。
代表レベルでは、昨秋招集されたことでW杯メンバー入りの望みがあった。しかし3月の合宿ではマウリシオ・ポチェッティーノ監督らがマット・フリース、マット・ターナー、パトリック・シュルテ、クリス・ブレイディを選出。ロマン・チェレンターノが負傷で離脱したものの、クリンスマンは選ばれなかった。
所属のチェゼーナもセリエA昇格を争っており、クリンスマンは重要な試合を控えていた。シーズン残り3週間でクラブは8位。プレーオフ圏内をキープしているが、カラレーゼとアヴェッリーノが1ポイント差で迫っている。
次は何が待っているのでしょうか？
チェゼーナは土曜、14位サンプドリアと対戦し復帰する。5月1日にカラレーゼ、5月8日にパドヴァと最終戦を迎える。