米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノが、アトレティコ・マドリードの招待客としてトッテナムのチャンピオンズリーグ戦を観戦。プレミアリーグ復帰の可能性が噂される中での出席となる。

ノスタルジーを超え、ポチェッティーノの訪問にはプロとしての側面もある。彼は今後のワールドカップに向け、チーム編成を継続中だ。現在代表チームのレギュラーポジションを争っているMFジョニー・カルドーソを視察する予定と伝えられている。カルドーソは今季、ディエゴ・シメオネ監督の下でローテーションを経験。リーグ戦12試合に先発出場し、アトレティコのチャンピオンズリーグ10試合中5試合に出場している。

夏の大会を控え、ポチェッティーノ監督は欧州を拠点とする主力選手たちのトップレベルでの対戦における状態を評価したい考えだ。プレミアリーグのチームとの対戦でカルドーソが示すパフォーマンスは、最終メンバー入りを確実にする上で決定的な要素となる可能性がある。