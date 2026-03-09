Getty Images Sport
米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノが、アトレティコ・マドリードの招待客としてトッテナムのチャンピオンズリーグ戦を観戦。プレミアリーグ復帰の可能性が噂される中での出席となる。
マドリードへの感傷的な帰還
この会場はポチェッティーノにとって深い個人的な意味を持つ。2019年6月、彼はトッテナムを率いてここでチャンピオンズリーグ決勝に進出したが、リヴァプールに0-2で敗れた。 マドリードでのあの夜からわずか5か月後、彼は監督職を解任され、変革をもたらした5年半の任期に幕を閉じた。チェルシー監督としてトッテナムと2度対戦した経験はあるものの、この欧州のビッグマッチは、公式戦においてスタンドからクラブを観察する初めての機会となる。
米国男子サッカー代表チームのための偵察任務
ノスタルジーを超え、ポチェッティーノの訪問にはプロとしての側面もある。彼は今後のワールドカップに向け、チーム編成を継続中だ。現在代表チームのレギュラーポジションを争っているMFジョニー・カルドーソを視察する予定と伝えられている。カルドーソは今季、ディエゴ・シメオネ監督の下でローテーションを経験。リーグ戦12試合に先発出場し、アトレティコのチャンピオンズリーグ10試合中5試合に出場している。
夏の大会を控え、ポチェッティーノ監督は欧州を拠点とする主力選手たちのトップレベルでの対戦における状態を評価したい考えだ。プレミアリーグのチームとの対戦でカルドーソが示すパフォーマンスは、最終メンバー入りを確実にする上で決定的な要素となる可能性がある。
ロンドン再結成の噂
ポチェッティーノ監督がトッテナムの試合に姿を見せたことで、今夏の同クラブへのセンセーショナルな復帰の可能性を巡る憶測が必然的に高まるだろう。スパーズは先月解任されたトーマス・フランクの後任として、シーズン終了まで暫定指揮を執るイゴール・トゥドールに代わる正式な監督を探している。ポチェッティーノ監督はクラブへの愛情を隠したことはなく、昨年12月には「常に」プレミアリーグ復帰を考えていると公言していた。
監督とトッテナムサポーターの絆は今も強く、彼の登場タイミングはクラブが近年で最も激動の時期を経験している最中だ。監督探しが続く中、元PSGとチェルシー指揮官のあらゆる動きは、彼の時代のような安定と興奮を渇望するファンによって注視されている。アトレティコのゲストとして登場したことは、消え去らないこの物語にさらなる興味深さを加えるだけだ。
スパーズはプレミアリーグ残留を最優先とする
チャンピオンズリーグは華やかな舞台だが、暫定監督のイゴール・トゥドールは国内リーグにおけるクラブの深刻な状況を率直に認めている。トゥドール監督就任後3連敗を喫したトッテナムは現在、降格圏からわずか1ポイント上回る位置にいる。試合を前にクロアチア人監督はこう語った。「相手はチャンピオンズリーグで実績のあるチームだ。経験と質を備えている。我々は成長すべき時に全力を尽くさねばならない」
トゥドール監督は、シーズン残り9試合という状況下で、欧州での栄光よりも国内リーグ残留が優先されることを明確にした。さらにクラブの姿勢についてこう説明した。「我々の第一目標はプレミアリーグであり、これは公に言わねばならない。次ラウンドに進みたくないという意味ではない。全ての試合が重要だ。成長しなければ、それはチャンスにはならない。 チャンピオンズリーグの歴史、経験、質を備えたチームとの全く異なる戦いになる」
