米国代表対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の選手評価：マリク・ティルマンがチームを救い、米国代表は物議を醸したフォラリン・バログンの退場処分を乗り越え、ワールドカップのベスト16進出を決めた

カリフォルニア州サンタクララ発――米国男子代表は一息つきたかった。しかし、彼らは大歓声を浴びた。1人少ないながら1点リードし、大会残留の望みを繋いだ。マリク・ティルマンが立ち上がり、国民に安堵と歓喜をもたらした。

彼のフリーキックがボスニア・ヘルツェゴビナを2－0で破る決勝点となり、米国代表は24年ぶりの決勝トーナメント勝利を飾った。 しかし、試合は順風満帆ではなかった。いつも序盤戦で好調な米国代表も、10人になって一時ピンチに陥った。

フォラリン・バログンのゴールで1点リードし、楽な勝利が予想された。しかし64分、VAR判定でバログンが一発退場。ディフェンダーのタリク・ムハレモヴィッチの足首を踏んだというこの判定は、物議を醸した。10人となった米国代表は底力を振り絞り、試合をものにした。 そしてついに、突破口を見出した。

均衡を破ったのはティルマンだった。レッドカードから18分後、彼はフリーキックを直接沈め、チームに2点目をもたらした。サンタクララのスタジアムは、ファンと選手たちの歓声と安堵のため息に包まれた。

次のベルギー戦ではバログンが欠場する痛手はあるが、それはまた別の課題だ。退場直後から彼らはただ耐えるだけだったが、大会屈指の粘り強い30分間でその局面を乗り切った。

GOALがサンタクララでのUSMNTの選手たちを採点する。