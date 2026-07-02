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Ryan Tolmich

翻訳者：

米国代表対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の選手評価：マリク・ティルマンがチームを救い、米国代表は物議を醸したフォラリン・バログンの退場処分を乗り越え、ワールドカップのベスト16進出を決めた

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アメリカ合衆国 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ

水曜日のベスト32戦は、米国男子代表にとって望まぬ試練だった。しかし彼らはベイエリアを脱出し、大会に残るために必要なことを果たした。

カリフォルニア州サンタクララ発――米国男子代表は一息つきたかった。しかし、彼らは大歓声を浴びた。1人少ないながら1点リードし、大会残留の望みを繋いだ。マリク・ティルマンが立ち上がり、国民に安堵と歓喜をもたらした。

彼のフリーキックがボスニア・ヘルツェゴビナを2－0で破る決勝点となり、米国代表は24年ぶりの決勝トーナメント勝利を飾った。 しかし、試合は順風満帆ではなかった。いつも序盤戦で好調な米国代表も、10人になって一時ピンチに陥った。

フォラリン・バログンのゴールで1点リードし、楽な勝利が予想された。しかし64分、VAR判定でバログンが一発退場。ディフェンダーのタリク・ムハレモヴィッチの足首を踏んだというこの判定は、物議を醸した。10人となった米国代表は底力を振り絞り、試合をものにした。 そしてついに、突破口を見出した。

均衡を破ったのはティルマンだった。レッドカードから18分後、彼はフリーキックを直接沈め、チームに2点目をもたらした。サンタクララのスタジアムは、ファンと選手たちの歓声と安堵のため息に包まれた。

次のベルギー戦ではバログンが欠場する痛手はあるが、それはまた別の課題だ。退場直後から彼らはただ耐えるだけだったが、大会屈指の粘り強い30分間でその局面を乗り切った。

GOALがサンタクララでのUSMNTの選手たちを採点する。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    マット・フリース（7/10）：

    前半はオリンピコシュートを含む決定機を複数阻止。USMNTが彼を必要とした場面で3つのセーブをすべて成功させ、安定感を示した。

    アントニー・ロビンソン（7/10）：

    前半に一度ヒヤリとする場面があったが、結局は何事もなく終わった。左サイドで攻撃に参加する場面もあったが、USMNTの攻撃は再び右サイドに偏っていた。

    ティム・リーム（8/10）：

    序盤のピンチを救い、後半も落ち着きを保った。老獪なベテランらしいリーダーシップだった。

    クリス・リチャーズ（8/10）：

    リーム同様、特にフィジカルが強力なボスニア代表に対して空中戦で圧倒的な存在感を示した。楽な試合ではなかったが、リチャーズが勝利した。

    アレックス・フリーマン（7/10）：

    ボールを頻繁に扱い、ほぼ適切な判断をした。USMNT最年少ながら落ち着いていた。

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    タイラー・アダムス（7/10）：

    巧みなフリックでバログンの先制点をアシスト。ボールを持たない時間帯の貢献も大きく、常にチームにプラスをもたらす。

    ウェストン・マッケニー（7/10）：

    いつも通り活発でエネルギッシュ。この夏好調を維持する彼らしい活躍だった。

    マリク・ティルマン（9/10）：

    ペナルティエリア内でボールが跳ね回ったためアシストは記録されなかったが、バログンのゴールを導いたのは彼だ。さらに試合を決定づける見事なフリーキックも決めた。実力に見合った評価を得つつある選手による素晴らしい試合だった。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    クリスチャン・プリシッチ（6/10）：

    何度も前線へ切り込んだが、決定機にはつながらず。後半、バログン退場後は孤立。オフサイドでゴール取り消しは不運。

    セルジーノ・デスト（6/10）：

    右サイドでマッケニーと再び連携したが、オーストラリア戦ほどではなかった。最終ラインでのプレーは改善が必要。

    フォラリン・バログン（7/10）：

    素晴らしいパフォーマンスだったが、史上最悪とも言える退場処分で台無しに。追加点も期待できただけに、本人にとっては胸が張り裂けるような展開だった。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    セバスチャン・ベルハルター（6/10）：

    状況を考えれば当然の交代。求められた役割、つまり走り回ることを果たした。

    リカルド・ペピ（7/10）：

    役割を理解し、ボールを収めてキープした。

    ジオ・レイナ（評価なし）：

    ロスタイムに投入された。

    マウリシオ・ポチェッティーノ（8/10）：

    バログン退場後もゲームプランは完璧。慌てずスターを信頼し、問題を解決した。

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