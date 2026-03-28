米国代表対ベルギー戦の選手評価：活発な立ち上がりを見せたものの、米国代表は猛威を振るうレッドデビルズに圧倒され、惨憺たる後半戦となった

アトランタ発――米国男子代表にとって、45分間ほどは真の希望に満ちた時間だった。彼らは攻勢に出て、ベルギーと互角に渡り合い、その時点では優位に立っていた。ウェストン・マッケニーがゴールを決め、米国代表の守備陣も堅守を続け、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームにとってはすべてが順調だった。

しかし、そこから事態は急転した。

最初はつまずき程度だったものが、完全な崩壊へと変わった。この数試合で、まさにこのような相手と対戦する準備を進めるポチェッティーノと米国代表にとって、深く考えさせられる結果となった。

結局、試合は5-2でベルギーの勝利に終わり、それは当然の結果だった。前半終了間際にゼノ・デバストのロングシュートで安易な失点を喫したものの、ベルギーは後半を通じてUSMNTを徹底的に打ちのめした。失点する可能性がある場面があれば、USMNTは概してそのすべてで失点してしまった。マークの甘さ、PK、ファーポストへの見事なカーブシュートなどだ。 得点のチャンスは誰にでもあるものだが、それらはすべてベルギー側のフィールドで生まれていた。

ドディ・ルケバキオはそのうちの2ゴールを挙げた。途中出場した彼は68分にベルギー4点目となるカーブシュートを決め、さらに82分には締めくくりのゴールを追加した。アマドゥ・オナナとシャルル・デ・ケテラールも得点に加わった。前者はロングレンジからフリーのチャンスを豪快に叩き込み、後者はその6分後にPKを決めた。 この2つのゴールこそが、米国代表の完敗を如実に物語るものであり、ルケバキオのゴールによって、試合は米国にとっての屈辱から、ある種の恥辱へと変わった。

USMNTにとって幸いなことに、パトリック・アギェマンが終盤に得点を挙げ、スコアを少しでもマシに見せることで、この日を多少なりとも前向きな形で締めくくることができた。しかし、事実を美化することはできない。USMNTにとってこれはまさに「散々な一日」であり、2025年の大部分を特徴づけていた不安を再び呼び起こすものとなった。

GOALがメルセデス・ベンツ・スタジアムでのUSMNT選手たちを評価する...