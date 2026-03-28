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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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米国代表対ベルギー戦の選手評価：活発な立ち上がりを見せたものの、米国代表は猛威を振るうレッドデビルズに圧倒され、惨憺たる後半戦となった

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アメリカ合衆国 対 ベルギー
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クリスティアン・プリシッチ
マット・ターナー

米国は前半45分間でいくつかの好機を作り出したが、後半はマウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームにとって懸念材料が数多く浮き彫りになった

アトランタ発――米国男子代表にとって45分間ほどは真の希望に満ちた時間だった。彼らは攻勢に出て、ベルギーと互角に渡り合い、その時点では優位に立っていた。ウェストン・マッケニーがゴールを決め、米国代表の守備陣も堅守を続け、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームにとってはすべてが順調だった。

しかし、そこから事態は急転した。 

最初はつまずき程度だったものが、完全な崩壊へと変わった。この数試合で、まさにこのような相手と対戦する準備を進めるポチェッティーノと米国代表にとって、深く考えさせられる結果となった。

結局、試合は5-2でベルギーの勝利に終わり、それは当然の結果だった。前半終了間際にゼノ・デバストのロングシュートで安易な失点を喫したものの、ベルギーは後半を通じてUSMNTを徹底的に打ちのめした。失点する可能性がある場面があれば、USMNTは概してそのすべてで失点してしまった。マークの甘さ、PK、ファーポストへの見事なカーブシュートなどだ。 得点のチャンスは誰にでもあるものだが、それらはすべてベルギー側のフィールドで生まれていた。

ドディ・ルケバキオはそのうちの2ゴールを挙げた。途中出場した彼は68分にベルギー4点目となるカーブシュートを決め、さらに82分には締めくくりのゴールを追加した。アマドゥ・オナナとシャルル・デ・ケテラールも得点に加わった。前者はロングレンジからフリーのチャンスを豪快に叩き込み、後者はその6分後にPKを決めた。 この2つのゴールこそが、米国代表の完敗を如実に物語るものであり、ルケバキオのゴールによって、試合は米国にとっての屈辱から、ある種の恥辱へと変わった。

USMNTにとって幸いなことに、パトリック・アギェマンが終盤に得点を挙げ、スコアを少しでもマシに見せることで、この日を多少なりとも前向きな形で締めくくることができた。しかし、事実を美化することはできない。USMNTにとってこれはまさに「散々な一日」であり、2025年の大部分を特徴づけていた不安を再び呼び起こすものとなった。

GOALがメルセデス・ベンツ・スタジアムでのUSMNT選手たちを評価する...

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    マット・ターナー（4/10）：

    ベルギーの先制点については彼に非はないし、他の失点についても彼にできることはほとんどなかった。いくつかの好セーブも見せたが、5失点した日はどんな日でも良い日とは言えない。

    アントニー・ロビンソン（7/10）：

    彼がチームに戻ってきただけで、これほどまでに違うとは。序盤にシュートを放ち、さらに先制点のアシストも記録した。彼がピッチに立っているだけで、チームがどれほど良くなるかは一目瞭然だ。

    ティム・リーム（4/10）：

    ハンドの判定は不運だった。彼に対する懸念を考慮すれば、カウンターで恐れていたような大失態は免れたが、その他の部分では間違いなく改善の余地があった。

    マーク・マッケンジー（5/10）：

    ベルギーの2点目ではドクにスペースを与えすぎたが、あの場面では誰だってもっとうまく対応できたはずだ。それ以外は比較的まずまずだった。

    ティム・ウィーア（5/10）：

    ドクに何度か完全に翻弄されたが、それはほとんどのサイドバックなら避けられないことであり、ましてやウイングからサイドバックに転向した選手ならなおさらだ。守備面の懸念があるにもかかわらず、ポチェッティーノが攻撃性を求めたため、この起用には明らかなトレードオフがあった。ドク以外の相手であれば、もっとうまくいったかもしれない。

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    中盤

    ジョニー・カルドーソ（7/10）：

    アトレティコ・マドリードのMFは、前回よりはるかに良いプレーを見せた。批判を完全に封じることはできないだろうが、特にベルギーのカウンター攻撃での好プレーなど、いくつかの光る場面があったことで、批判の声は確実に少しは静まるだろう。

    タナー・テスマン（6/10）：

    比較的落ち着いてプレーし、ピンチの火消し役としてよく機能した。世間を沸かせるようなパフォーマンスではなかったが、守備的ミッドフィールダーとしてハイレベルな舞台で通用する能力を、また一つ証明する内容だった。

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    攻撃

    マリク・ティルマン（6/10）：

    ベルギーの2点目を防ごうとした際、彼の顔に焦りが見て取れた。パスはうまくつながり、攻撃面でも良い場面をいくつか作っていたが、もう少しダイナミックさが足りなかった。

    ウェストン・マッケニー（8/10）：

    前半を通して決定的なチャンスを作り続け、ついに先制点を挙げた。好調な状態が大西洋を越えて持ち込まれたと言っても過言ではない。

    クリスチャン・プリシッチ（5/10）：

    ボールを持った時のプレーには光る場面もあったが、決定的な場面での成果は皆無だった。もっとゴールキーパーを脅かせなかったことに、自身も悔しさを感じているだろう。

    フォラリン・バログン（5/10）：

    サイドのスペースをうまく走り抜けたが、実際にボールに触れる機会は少なかった。その結果、ストライカーとしての役割を十分に果たせなかった。

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    サブメンバーとマネージャー

    クリスティアン・ロルダン（6/10）：

    一度、後ろに下がってボールを奪い返す場面があった。とはいえ、カルドソには到底及ばない。 

    アレックス・フリーマン（6/10）：

    場違いな印象はなかったが、相手の猛攻を食い止めるような活躍も見られなかった。

    マックス・アルフステン（4/10）：

    途中出場するやいなや、ルケバキオに完全にやられた。厳しい状況に置かれていたとはいえ、やはり厳しい場面だった。

    セバスチャン・バーハルター（5/10）：

    ベルギーの決勝点では、ボールが彼に当たって跳ね返った。ファウルをいくつか誘ったが、目立った活躍はなかった。

    ジオ・レイナ（5/10）：

    何度かボールに触れたが、昨秋ほどの脅威にはなれなかった。

    ジョー・スカリー（5/10）：

    特に目立った活躍はなかった

    パトリック・アギェマン（8/10）：

    決定的な場面を迎える前に好機を1度作り、ゴールを確実に決めた。出場時間は長くなかったが、間違いなく存在感を示した。

    リカルド・ペピ（7/10）：

    アジェマンのゴールにアシストを記録。ボール奪取に向けたプレスが極めて効果的で、その一連の攻撃の流れを本当に切り開いた

    マウリシオ・ポチェッティーノ（5/10）：

    このような試合は評価の基準が異なるため、この一戦だけで監督を判断するのは難しい。何かを学んだか？ もちろん。もっと良い結果が欲しかったか？ 当然だ。真の試練は、ポルトガル戦でどう対応するかだ。

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