Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
USMNT HIC 16x9GOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

米国代表対オーストラリア戦の選手評価：フォラリン・バログンとアレックス・フリーマンが活躍し、米国代表がサッカーーズを下してワールドカップの決勝トーナメント進出を決めた

Player ratings
アメリカ合衆国
ワールドカップ
オーストラリア
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 オーストラリア
タイラー・アダムス
フォラリン・バログン
アレックス・フリーマン

パラグアイに大勝して大会をスタートしたアメリカ代表は、熱狂的なシアトルの観客の前で再び勝利した。

一瞬の静寂のあと、歓声が湧き上がった。アレックス・フリーマンはサイドラインを駆け抜けた。周囲では旗が翻り、スカーフが舞う。シアトルの地で、何千人ものサポーターが熱狂の渦に包まれた。アメリカ男子代表が再びやってのけた。

パラグアイを破り、ワールドカップ開幕戦で歴史的勝利からわずか1週間後、米国男子代表は2戦2勝で決勝トーナメント進出を決めた。金曜日のオーストラリア戦は2-0。パラグアイ戦の4-1ほどスコアは開かなかったが、圧力は同等だった。 この試合も、ふくらはぎの負傷で欠場したスター、クリスチャン・プリシッチ不在ながら、米国は強豪を圧倒し、1週間で2度目の勝ち点3を手に入れた。

今回も試合は序盤から動いた。きっかけはオウンゴールだった。 開始11分、バログンが突破し放ったパスをオーストラリアDFバージェスがオウンゴール。この得点がチームに落ち着きをもたらした。

前半終了間際、デストのシュートがブロックされたこぼれ球をフリーマンが至近距離からヘディングで押し込み、試合を決定づけた。オフサイドの疑いでVAR確認が長引いたが、最終的にゴールが認められた。

この得点がアメリカを決勝トーナメントに導いた。パラグアイの結果次第では、金曜夜にもグループ首位が確定する。

この結果は、期待を覆し、米国サッカーの新たな基準を示した2試合の素晴らしいパフォーマンスの賜物だ。金曜の試合では観客が後押ししたが、この大舞台で同様のパフォーマンスを維持できれば、声援はさらに大きくなるだろう。

GOALがシアトルのUSMNT選手を採点する……

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    マット・フリース（6月10日）：

    序盤、緊張をほぐすため一度トイレに立った。その後はUSMNTの独壇場だった。

    アントニー・ロビンソン（6/10）：

    左サイドで好プレーを見せたが、後半に不用意なイエローカードを受けた。

    ティム・リーム（7/10）：

    ヘディングで多くの競り合いに勝ち、パス回しでも安定感があった。

    クリス・リチャーズ（7/10）：

    序盤に危ない場面を作られたがすぐに落ち着きを取り戻し、後半のオーストラリアの攻勢も抑えた。チーム最多のボールタッチでボール保持に貢献。

    アレックス・フリーマン（8/10）：

    待望の、まさに待った甲斐のある決定的なゴールを決めた。乱戦でのヘディング以外にも力強いプレーでオーストラリアのフィジカルに負けず、主導権を握る一因となった。

    セルジーノ・デスト（7/10）：

    彼はまたしてもピッチでストリートボールのようなプレーを見せた。自信を持ってプレーするデストは見ていて楽しい。金曜日、オーストラリア代表はその様子を最前列で味わった。

    • 広告
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    タイラー・アダムス（8/10）：

    ボール保持時はセンターバックの間に位置取り、ボールを失うと彼らをカバー。終盤には見事なブロックでオーストラリアの得点を防いだ。

    ウェストン・マッケニー（8/10）：

    ボールを持つと豪州を圧倒し、プレッシングで相手の攻撃を封じた。トップクラスのMFらしい高い技術を示した。

    マリク・ティルマン（7/10）

    フリーマンのゴールにつながるプレーでは体を張ってボールを守り、他にも小さな活躍を積み重ねた。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    フォラリン・バログン（7/10）：

    米国代表の先制点ではスピードを生かしオーストラリアDFをかわし、好プレーを見せた。同様の突破を何度か繰り返したが得点は奪えず、不運だった。

    リカルド・ペピ（6/10）：

    与えられた役割を確実に果たした。オーストラリアの巨漢3センターバックに対し脅威を与え、決定機は作れなかったもののソッカーズを苦しめた。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    セバスチャン・バーハルター（6/10）：

    ペピに代わって出場し、中盤に運動量をもたらした。それ以上の活躍は必要なかった。

    オーストン・トラスティ（6/10）：

    オーストラリアが終盤に攻勢を強める中、ポチェッティーノ監督がセルティックの大型DFを投入したのは自然な判断だった。

    ジョー・スカリー（6/10）：

    オーストラリアの反撃を食い止めるために終盤に投入された守備的交代要員。

    ジオ・レイナ（評価なし）：

    試合終了間際に投入された。

    ハジ・ライト（評価なし）：

    同様の出場時間ながら、一度は抜け出してシュートまで持ち込んだ。

    マウリシオ・ポチェッティーノ（7/10）：

    プリシッチの欠場を受け、難しい選択を迫られたが、その采配は正しかった。米国は試合を支配し、オーストラリアを封じ込め、貴重な3ポイントを手にした。ただ交代が遅れたことで後半の勢いが落ち、不必要なイエローカードを受けたのは課題だ。

ワールドカップ
トルコ crest
トルコ
TUR
アメリカ合衆国 crest
アメリカ合衆国
USA
ワールドカップ
パラグアイ crest
パラグアイ
PAR
オーストラリア crest
オーストラリア
AUS