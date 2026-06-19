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Alex Freeman, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

米国代表対オーストラリア戦の選手評価：フォラリン・バログンとアレックス・フリーマンが活躍し、米国代表がオーストラリアを破ってワールドカップ決勝トーナメント進出を決めた。

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アメリカ合衆国 対 オーストラリア

パラグアイに大勝して大会をスタートしたアメリカ代表は、熱狂的なシアトルの観客の前で再び勝利した。

一瞬の静寂のあと、歓声が湧き上がった。熱狂的な声援を受け、アレックス・フリーマンはサイドラインを疾走した。周囲では旗が翻り、スカーフが舞う。シアトルの地で、何千人ものファンがアメリカ男子代表の快挙を祝った。

パラグアイを破り、ワールドカップ開幕戦で歴史的勝利からわずか1週間後、米国男子代表は2戦2勝で決勝トーナメント進出を決めた。金曜日のオーストラリア戦は2-0。パラグアイ戦の4-1ほどスコアは開かなかったが、圧力は同等だった。 この試合も、ふくらはぎの負傷で欠場したスター、クリスチャン・プリシッチ不在ながら、米国は強豪を圧倒し、1週間で2度目の勝ち点3を手に入れた。

今回も試合は早々に動き、きっかけはオウンゴールだった。 開始11分、バログンが突破しゴール前へパス。これをオーストラリアDFバージェスがオウンゴールした。

前半終了間際、デストのシュートがブロックされた跳ね返りをフリーマンが至近距離からヘディングで叩き込み、試合の行方を決定づけた。オフサイドの疑いでVAR確認があったが、ゴールは認められた。

この得点がアメリカをノックアウトステージへ導いた。パラグアイの結果次第では、金曜にもグループ首位が確定する。

この結果は、期待を覆し、米国サッカーの新たな基準を示した2試合の素晴らしいパフォーマンスの証だ。金曜の試合では観客が後押ししたが、このレベルを維持できれば声援はさらに大きくなるだろう。

GOALがシアトルのUSMNT選手を採点する……

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    マット・フリース（6/10）：

    序盤、緊張をほぐすため一度トイレに立った。その後はUSMNTの独壇場だった。

    アントニー・ロビンソン（6/10）：

    左サイドで好プレーを見せたが、後半に不用意なイエローカードを受けた。

    ティム・リーム（7/10）：

    ヘディングで多くの競り合いに勝ち、パス回しでも安定感があった。

    クリス・リチャーズ（7/10）：

    序盤に危ない場面があったがすぐに落ち着きを取り戻し、後半のオーストラリアの攻勢を封じた。チーム最多のボールタッチでボール支配に貢献した。

    アレックス・フリーマン（8/10）：

    待望の、まさに待った甲斐のある決定的なゴールだった。乱戦でのヘディング以外にも力強いプレーでオーストラリアのフィジカルに負けず、主導権を握る原動力となった。

    セルジーノ・デスト（7/10）：

    今回もピッチでストリートボールのようなプレーを展開。自信を持ってプレーする彼は見ていて楽しい。金曜日、オーストラリア代表はそのパフォーマンスを最前列で味わった。

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    タイラー・アダムス（8/10）：

    ボール保持時はセンターバックの間に位置取り、ボールを失うと彼らをカバー。終盤には好ブロックでオーストラリアの得点を防いだ。

    ウェストン・マッケニー（8/10）：

    圧巻のパフォーマンス。ボールを持つとオーストラリアは対応できず、プレッシングで相手ボール時もほぼ無力化。トップクラスのMFらしいハイレベルなプレーだった。

    マリク・ティルマン（7/10）

    フリーマンのゴールにつながるプレーでは体を張ってボールを守り、他にも小さな活躍を積み重ねた。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    フォラリン・バログン（7/10）：

    米国代表の先制点ではスピードを生かしオーストラリアDFをかわし、好プレー。同様の突破を何度か見せたが得点は奪えず、不運だった。

    リカルド・ペピ（6/10）：

    与えられた役割を確実に果たした。オーストラリアの巨漢3センターバックに対し、ペピは脅威を与え、決定機は作れなかったものの、ソッカーズを十分に手こずらせた。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    セバスチャン・バーハルター（6/10）：

    ペピに代わって出場し、中盤の運動量を上げた。それ以上の活躍は不要だった。

    オーストン・トラスティ（6/10）：

    オーストラリアが攻勢を強める終盤、ポチェッティーノ監督がセルティックの大型DFを投入したのは妥当な判断だった。

    ジョー・スカリー（6/10）：

    終盤、オーストラリアの攻勢を食い止めるために投入された守備的交代要員。

    ジオ・レイナ（評価なし）：

    試合終了間際に投入された。

    ハジ・ライト（評価なし）：

    同様の出場時間ながら、一度は抜け出してシュートまで持ち込んだ。

    マウリシオ・ポチェッティーノ（7/10）：

    プリシッチの欠場を受け、難しい決断を迫られたが、その采配は正しかった。米国は試合を支配し、オーストラリアを封じ込め、貴重な3ポイントを手にした。ただ交代のタイミングが遅く、後半は動きが鈍り、不必要なイエローカードもを受けた。

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