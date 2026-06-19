一瞬の静寂のあと、歓声が湧き上がった。熱狂的な声援を受け、アレックス・フリーマンはサイドラインを疾走した。周囲では旗が翻り、スカーフが舞う。シアトルの地で、何千人ものファンがアメリカ男子代表の快挙を祝った。

パラグアイを破り、ワールドカップ開幕戦で歴史的勝利からわずか1週間後、米国男子代表は2戦2勝で決勝トーナメント進出を決めた。金曜日のオーストラリア戦は2-0。パラグアイ戦の4-1ほどスコアは開かなかったが、圧力は同等だった。 この試合も、ふくらはぎの負傷で欠場したスター、クリスチャン・プリシッチ不在ながら、米国は強豪を圧倒し、1週間で2度目の勝ち点3を手に入れた。

今回も試合は早々に動き、きっかけはオウンゴールだった。 開始11分、バログンが突破しゴール前へパス。これをオーストラリアDFバージェスがオウンゴールした。

前半終了間際、デストのシュートがブロックされた跳ね返りをフリーマンが至近距離からヘディングで叩き込み、試合の行方を決定づけた。オフサイドの疑いでVAR確認があったが、ゴールは認められた。

この得点がアメリカをノックアウトステージへ導いた。パラグアイの結果次第では、金曜にもグループ首位が確定する。

この結果は、期待を覆し、米国サッカーの新たな基準を示した2試合の素晴らしいパフォーマンスの証だ。金曜の試合では観客が後押ししたが、このレベルを維持できれば声援はさらに大きくなるだろう。

GOALがシアトルのUSMNT選手を採点する……