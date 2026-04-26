米国代表候補のマティス・アルバートがボルシア・ドルトムントでブンデスリーガデビューし、アメリカ人最年少記録を更新した。

サウスカロライナ州グリーンビル出身のアルバートは、ユース時代のほとんどをカリフォルニアで過ごし、サンディエゴ・サーフからLAギャラクシーアカデミーへ移籍。2024年にはボルシア・ドルトムントアカデミーに入り、ユースチームでプレー。昨夏のクラブワールドカップでは最年少でメンバー入りした。

代表ではU-19まで米国代表としてプレーし、昨年のU-17ワールドカップにも出場した。

「大きな目標はある」と昨夏GOALに語った。「トップチームで定位置を確保し、チームに違いをもたらしたい。世界クラスの選手になることがキャリアの目標だ。同時に、一日一日を大切に生きている。 考えすぎず、楽しみたい。それが僕をずっとプレーさせてくれたんだ。

今でもその姿勢は変わらない。楽しむことを忘れず、いつも真剣というわけではない。ただ、楽しいから続けてこられたんだと思う」