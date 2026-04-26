米国代表候補のマティス・アルバートがボルシア・ドルトムントでブンデスリーガデビューし、アメリカ人最年少記録を更新した。

アルバートはここ数か月、ドルトムントのトップチームに帯同し、昨夏のクラブワールドカップにも遠征メンバーとして参加したが、トップチームでの出場機会はなかった。それが日曜日の試合で変わった。途中出場した彼は、一方的な勝利となった終盤にパス3本中2本を成功させ、タックルも1回決めた。
この出場により、彼はクリスチャン・プリシッチ、ジオ・レイナ、コール・キャンベルに続き、10代でドルトムントデビューした4人目のアメリカ人選手となった。しかも17歳の誕生日を1ヶ月後に控えた最年少記録である。
アルバートはここ数か月、ドルトムントのトップチームに帯同し、昨夏のクラブワールドカップにも遠征メンバーとして参加したが、トップチームでの出場機会はなかった。それが日曜日の試合で変わった。途中出場した彼は、一方的な勝利となった終盤にパス3本中2本を成功させ、タックルも1回決めた。
この出場により、彼はクリスチャン・プリシッチ、ジオ・レイナ、コール・キャンベルに続き、10代でドルトムントデビューした4人目のアメリカ人選手となった。しかも17歳の誕生日を1ヶ月後に控えた最年少記録である。
サウスカロライナ州グリーンビル出身のアルバートは、ユース時代のほとんどをカリフォルニアで過ごし、サンディエゴ・サーフからLAギャラクシーアカデミーへ移籍。2024年にはボルシア・ドルトムントアカデミーに入り、ユースチームでプレー。昨夏のクラブワールドカップでは最年少でメンバー入りした。
代表ではU-19まで米国代表としてプレーし、昨年のU-17ワールドカップにも出場した。
「大きな目標はある」と昨夏GOALに語った。「トップチームで定位置を確保し、チームに違いをもたらしたい。世界クラスの選手になることがキャリアの目標だ。同時に、一日一日を大切に生きている。 考えすぎず、楽しみたい。それが僕をずっとプレーさせてくれたんだ。
今でもその姿勢は変わらない。楽しむことを忘れず、いつも真剣というわけではない。ただ、楽しいから続けてこられたんだと思う」
ドルトムントのブンデスリーガシーズン終了まで、アルバートはあと3回、トップチームで出場するチャンスがある。最初の試合は5月3日、ドルトムントがレイナ、ジョー・スカリー、ボルシア・メンヒェングラートバッハとアウェイで対戦する。