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Mathis Albert DortmundGetty Images
Ryan Tolmich

翻訳者：

米国代表候補のマティス・アルバートがボルシア・ドルトムントでブンデスリーガデビューし、アメリカ人最年少記録を更新した。

アメリカ合衆国
M. Albert
ボルシア・ドルトムント
ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント 対 SCフライブルク
SCフライブルク

日曜日のボルシア・ドルトムント対フライブルク戦（4-0）で、16歳のFWマティス・アルバートが終盤に途中出場し、ブンデスリーガ最年少デビュー記録を更新した。彼はこれまで3度ベンチ入りし、88分に公式デビューを果たした。

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    何が起きたのか

    アルバートはここ数か月、ドルトムントのトップチームに帯同し、昨夏のクラブワールドカップにも遠征メンバーとして参加したが、トップチームでの出場機会はなかった。それが日曜日の試合で変わった。途中出場した彼は、一方的な勝利となった終盤にパス3本中2本を成功させ、タックルも1回決めた。

    この出場により、彼はクリスチャン・プリシッチ、ジオ・レイナ、コール・キャンベルに続き、10代でドルトムントデビューした4人目のアメリカ人選手となった。しかも17歳の誕生日を1ヶ月後に控えた最年少記録である。

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  • Mathis Albert U17 World CupGetty Images

    アルバートとは誰ですか？

    サウスカロライナ州グリーンビル出身のアルバートは、ユース時代のほとんどをカリフォルニアで過ごし、サンディエゴ・サーフからLAギャラクシーアカデミーへ移籍。2024年にはボルシア・ドルトムントアカデミーに入り、ユースチームでプレー。昨夏のクラブワールドカップでは最年少でメンバー入りした。

    代表ではU-19まで米国代表としてプレーし、昨年のU-17ワールドカップにも出場した。

    「大きな目標はある」と昨夏GOALに語った。「トップチームで定位置を確保し、チームに違いをもたらしたい。世界クラスの選手になることがキャリアの目標だ。同時に、一日一日を大切に生きている。 考えすぎず、楽しみたい。それが僕をずっとプレーさせてくれたんだ。

    今でもその姿勢は変わらない。楽しむことを忘れず、いつも真剣というわけではない。ただ、楽しいから続けてこられたんだと思う」

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    次は何があるのでしょうか？

    ドルトムントのブンデスリーガシーズン終了まで、アルバートはあと3回、トップチームで出場するチャンスがある。最初の試合は5月3日、ドルトムントがレイナ、ジョー・スカリー、ボルシア・メンヒェングラートバッハとアウェイで対戦する。